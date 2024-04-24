https://ukraina.ru/20240424/1054678523.html

Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потери

Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потери - 24.04.2024 Украина.ру

Никита Мендкович: Британия и США атакуют Россию в Средней Азии ради Украины, но несут большие потери

Главная цель Запада, в том числе Великобритании и США в Центральной Азии, создание нового антироссийского фронта. А еще лучше очага нестабильности, для стабилизации которого России придется тратить ресурсы, и это задержит освобождение Украины

2024-04-24T08:17

2024-04-24T08:17

2024-04-24T08:17

интервью

центральная азия

россия

великобритания

джордж сорос

никита мендкович

эрдоган

"талибан"

аль-каида

чвк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038815806_17:0:863:476_1920x0_80_0_0_dfde9355f1dda402ea3123a1b883a558.jpg

В июле 2024 года Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан проведут в Каспии совместные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024".- Никита Андреевич, почему исламские страны региона устраивают совместные учения без участия России?- Это, к сожалению, негативное влияние западных стран, которые не поощряют военно-техническое сотрудничество указанных государств и России. И они не хотят лишний раз накалять обстановку. С другой стороны, нужно понимать, что, несмотря ни на какие учения, основной доминирующей военной силой в Каспийском море, остается именно российский флот. Он контролирует акваторию и может продавливать практически любые ситуации и вопросы в военной сфере.- Просматривается ли здесь роль Турции в связи с реализацией проекта Южного газотранспортного коридора, который призван сократить долю России в газовых поставках в Европу?- Я считаю, что Турция заинтересована в выстраивании южной дуги тюркских государств и для этого опирается на Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан. Единственно, здесь важно понимать, что Турция не имеет практически собственных средств для реализации этих амбициозных проектов. Ее активность и в Центральной Азии, и в Каспийском регионе целиком зависит от того, будет ли подобные мероприятия финансировать Вашингтон. Своих денег у Турции, повторюсь, нет, и она испытывает очень острые экономические проблемы.- То есть гипотеза о создании Великого Турана остается только в умах некоторых турецких политологов, экспертов?- Нужно честно сказать, что реально идею Великого Турана не рассматривает даже Эрдоган, поскольку он понимает, что у Турции нет ресурсов на подобного рода проекты, и это во многом просто некий пропагандистский образ. Другое дело, что, повторюсь, при наличии определенного американского финансирования, Турция будет пытаться выстраивать какие-то свои проекты в регионе.В первую очередь для того, чтобы проложить транзитный путь для западных стран к природным ресурсам Центральной Азии, в том числе и через Каспий.- Можем ли мы по-прежнему рассматривать страны региона как некий защитный барьер, например, от угроз, которые исходят с территории Афганистана и из других регионов, где сильны позиции радикальных исламистских группировок?- Страны Центральной Азии, безусловно, являются географическим барьером между нами и проблемным регионом Среднего Востока, в особенности Афганистаном. И как раз поэтому важно выстраивать по их границам линию обороны и, что главное, на текущий момент, линию контроля над наркотрафиком. Потому что чем дальше наркотрафик останавливается от наших границ, тем легче осуществить эти мероприятия. Поэтому, безусловно, роль географического барьера они будут продолжать играть.И важным направлением нашего сотрудничества в сети безопасности является именно укрепление их границ с Афганистана, чтобы там останавливать контрабанду оружия, наркотиков и проникновение террористов, чтобы не иметь с ними дела на нашей территории.- Движение Талибан*, которое признано террористическим, несет ли угрозу безопасности южным рубежам России? Есть мнение среди востоковедов, что этот конфликт имеет сугубо внутриафганский характер.- К сожалению, движение Талибан является проблемным соседом, поскольку это организованная преступная группировка, которая в таком качестве жила 20 лет, и сейчас она оказалась в роли правительства. Естественно, криминальные методы и взаимоотношения переносит на внешний контент.На это указывает и острая конфликтная ситуация с каналом Кош-Тепе (строящийся оросительный канал на севере Афганистана. Вода отводится от реки Амударья - ред.), который сильно ограничивает доступ к водным ресурсам стран Центральной Азии, включая Узбекистан, и проблема присутствия на контролируемой талибами территории террористических организаций, включая Аль-Каиду*, Джамаат Ансарулла* и другие группировки враждебные Центральной Азии. Талибан до сих пор официально не признал их преступными организациями и не ведет с ними достаточную борьбу. В этих условиях мы не можем исключать, что если Талибан сам не будут сам организовывать нападение против стран Центральной Азии, то может потворствовать такого рода деятельности.- Кто из западных стран главный игрок в регионе и по-прежнему имеет влияние на элиты среднеазиатских государств? И как с этим влиянием бороться с Россией, чтобы избежать создания очагов напряженности на границах?- Сейчас США лидирующие позиции уступают Великобритании, которая становится основной движущей антироссийской силой в регионе. Мы видим активизацию британских НПО, британских правительственных организаций, которые, по всей видимости, с уходом фонда Сороса из региона, будут брать на баланс многие пропагандистские и антироссийские проекты.Есть данные о проникновении больших групп сотрудников частных военных компаний Великобритании в Кыргызстан и Узбекистан. Они пытаются создать на территории этих стран военные базы под видом баз ЧВК, но о подобных политических шагах им вроде бы не удалось договориться с правительствами региона.Тем не менее, к сожалению, Великобритания будет пытаться дестабилизировать обстановку, провоцировать межэтнические конфликты, возможно перевороты. Главная цель Запада, в том числе Великобритании и США в Центральной Азии, создание нового антироссийского фронта. А еще лучше очага нестабильности, для стабилизации которого России придется тратить ресурсы, и это задержит освобождение Украины.- Насколько я вас понимаю, мы сейчас видим, как разворачивается Большая игра-2. Сейчас наше внимание приковано к региону Центральной Азии после трагедии в "Крокусе". Насколько Запад и Великобритания приблизились к своей цели?- Я считаю, что не нужно преувеличивать успехи Запада. Безусловно, работу они будут вести, будут новые провокации. Я не исключаю, что в течение этого года может быть принята попытка переворота в одной из стран региона. Но с другой стороны, за последнее время правительства Центральной Азии все больше осознают западную угрозу.Казахстан и Кыргызстан приняли свои законы об иноагентах. В Кыргызстане и Таджикистане закрываются офисы фонда Сороса и его грантовые программы.В Казахстане после попытки переворота в 2022 году были арестованы многие лидеры американских структурных агентов, которые участвовали в подготовке захвата власти и убийства первых лиц государства. Поэтому на текущий момент США и Великобритания на данном фронте, говоря аллегорически, продолжают пытаться атаковать, но не добились серьезного продвижения и несут большие потери.Однако это не означает, что угрозы нет и можно заниматься самоуспокоением. Нужно думать на опережение и стараться предотвратить сценарий дестабилизации региона и организации там новых цветных революций, этнических конфликтов и реальных угроз.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html

https://ukraina.ru/20240423/1054677338.html

https://ukraina.ru/20240423/1054672527.html

https://ukraina.ru/20240423/1054660960.html

центральная азия

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, центральная азия, россия, великобритания, джордж сорос, никита мендкович, эрдоган, "талибан", аль-каида, чвк