Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины

Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины - 03.05.2024 Украина.ру

Почему руководство ГУР не верит в военную победу Украины

Как правило, от лица Главного управления разведки МОУ выступает Кирилл Буданов*, но он иногда бывает занят, и тогда его функции берёт на себя его заместитель Вадим Скибицкий, которого гугл-переводчик охарактеризовал просто удивительным образом: "Тупой, загадочный и острый, как капитанский крюк"**

Опубликованное 2 мая интервью Скибицкого изданию The Economist достаточно интересно и как образчик украинской пропаганды для внешнего употребления, и как сигнал относительного того, до какой степени всё неоднозначно в Киеве.В первую очередь Скибицкий констатирует, что ситуация на Украине "сейчас так же сложна, как и в первые дни полномасштабного вторжения России. И она собирается стать ещё хуже".Такая констатация со стороны генерала может льстить нам, но ни в коем случае не следует считать, что она имеет хоть что-то общее с реальностью. Сейчас украинская армия намного более боеспособна, чем два года назад, и, главное, она полностью развёрнута. Ничего общего с ситуацией февраля-марта 2022 года нет, а эмоциональное заявление Скибицкого адресовано внешней аудитории – "хозяйка, дай воды попить, а то так проголодался, что и переночевать негде".Впрочем, трудно не согласиться с украинским генералом в том, что:- освобождение Часова Яра – вопрос времени;- прорыв возле Очеретина оказался для ВСУ неожиданным и неприятным;- российская армия действует как "единый организм, с чётким планом и под единым командованием".Наступления на Харьков и Сумы он не особенно боится – сосредоточенная на северном направлении российская группировка имеет численность, недостаточную для решения таких задач.Тем не менее Украину ожидает тяжелый период, причём не только из-за ситуации на фронте, но также из-за кампаний по "подрыву украинской мобилизации и политической легитимности Владимира Зеленского", а также организации "изоляции Украины на международном уровне".Интересный момент состоит в том, что сам Скибицкий, сделав ритуальный реверанс в сторону российской информационной кампании против мобилизации, признал, что главные проблемы в этом направлении связаны с внутренними факторами.В частности, он признаёт, что:- компания по смене руководства военкоматов только дезорганизовала мобилизацию;(Было бы правильно также признать, что кампания эта, так же как и мероприятия по мобилизации скрывающихся в Европе "ухилянтов", имела преимущественно политико-пропагандисткое назначение – демонстрировала, что в вопросах мобилизации соблюдается какая-то справедливость. Причём достигается эта "справедливость" за счёт эффективности мобилизационной кампании.)- закон о мобилизации был принят слишком поздно, чтобы отразиться на летней кампании;(Непопулярный в обществе Закон о мобилизации принимался под давлением Запада для того, чтобы оправдать предоставление Украине новых объёмов военной помощи. Так что варианта принять его раньше всё равно не было.)- "следующая волна мобилизованных новобранцев даст немотивированных солдат с плохим моральным духом".Тут Скибицкий с неизвестной целью пытается подсластить пилюлю, утверждая, что в России, дескать, такая же проблема. Не такая. В России не проводится мобилизация, армия пополняется добровольцами, и Скибицкий отлично это понимает. Отказ от мобилизации – решение далеко не однозначное, и оно наверняка будет критиковаться в монографиях послезавтрашнего дня, но именно с той точки, о которой говорит Скибицкий, Россия сейчас выглядит не в пример лучше, чем Украина.Пожалуй, наиболее серьёзный момент состоит в том, что Скибицкий исключает чисто военную победу Украины. Демонстрируя дежурный оптимизм относительно принципиальной возможности выхода на границы 2014 года (при этом отмечается, что перспектива этого становится всё более отдалённой), он полагает, что прекращена война в любом случае будет переговорами, которые начнутся ориентировочно во второй половине 2025 года. Причём исход конфликта во многом зависит от Европы вообще и от европейского военного производства в особенности.Отметим, что здесь есть существенное отличие от официальной позиции Украины, которая предполагает первоначальный выход на границы 2014 года (или хотя бы 2022 года), а уже потом переговоры. Причём не о прекращении войны, а о послевоенном урегулировании. Является ли это признаком изменения официальной позиции, пока непонятно. С другой стороны, неясно, в чём на самом-то деле состояла эта позиция – трудно поверить, что украинское руководство всерьёз планировало одержать военную победу над Россией (трудно не значит невозможно – та же советско-финляндская война 1939-1940 года закончилась далеко не так, как планировалось изначально, и её можно считать победой Финляндии).В заключение интервью Скибицкий объяснил, зачем Зеленскому потребовалось провоцировать Россию на войну – прямое столкновение Европы и России всё равно неизбежно, гарантии НАТО ничего не стоят, а союзники смогут отреагировать на оккупацию Прибалтики только дней через пять после того, как она будет оккупирована. Автор статьи назвал такую оценку "несколько неправдоподобной", но если бы у России действительно были планы захвата Прибалтики, то совершенно непонятно, что невозможного в захвате Прибалтики за неделю?* Внесён в РФ в список экстремистов и террористов** В оригинале: "blunt, enigmatic and sharp as a captain’s hook"

