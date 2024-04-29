https://ukraina.ru/20240429/1054801826.html

Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну

Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну - 29.04.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Американцы спасаются за счет украинцев, которых Запад гонит на войну

На прошлой неделе Украина отказалась обслуживать своих граждан за границей, Госдеп увидел вопиющие нарушения Киевом прав человека, Зеленский обязался воевать за страны НАТО, Лукашенко предложил "сыграть вничью", а омбудсмены Украины и России договорились о взаимном возврате детей.

2024-04-29T07:29

2024-04-29T07:29

2024-04-29T07:29

украина

россия

сша

владимир зеленский

александр лукашенко

джо байден

нато

ес

сбу

госдеп сша

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Уклониться любой ценой, мобилизовать любой ценойОпрос фонда "Демократических инициатив" и Центра Разумкова показал, что у 72% жителей Украины есть знакомые, которые пытаются уклониться от мобилизации. Большинство людей из окружения 25% граждан пытаются это сделать, у 47% граждан уклоняются некоторые знакомые и только у 10% все готовы идти в армию. Впрочем, это по словам, а как на самом деле, может показать только практика.Практика же, например репортаж BBC с украино-молдавской границы, показывает, что в среднем границу пытаются незаконно пересечь 20 мужчин призывного возраста в день. Журналисты взяли комментарий у одного из таких людей — 37-летнего строителя из Киева Евгения."Я еду к своей жене и двум детям в Англию. Цены растут, кушать хочется, работать надо. А работы столько нет, все работает на войну. В первую очередь пошли (в армию) те, кто служил. А мы, которые не служили, просто ждём своего времени. Если нагнетать будет ситуация сильнее, всех уже - и косых, и хромых будут брать. Не надо всю страну держать взаперти", — сказал Евгений британским журналистам, а те в свою очередь отметили, что украинские власти усиливают меры безопасности на южных границах, но не для защиты от вторжения, а для отлова своих граждан, которые не хотят воевать.В том числе для этого в стране, которой не хватает людей как для фронта, так и для работы в тылу, на 15 тысяч человек увеличили численность пограничников.Выбираются из Украины любыми возможными способами. Так в селе Серпневое Тарутинского района Одесской области пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию. Он дождался, пока его напарник уснул, переоделся в гражданское, бросил форму и оружие возле дерева и перешел границу.Везет, очевидно, не всем. Например, во Львовской области жену военнообязанного, женщину-инвалида 3 группы, приговорили к 3 годам условно за заключение фиктивного брака с целью помочь сыну своей знакомой выехать за границу.Бывает еще хуже. В той же Львовской области по дороге в учебный центр умер от эпилептического приступа признанный годным и мобилизованный мужчина.Неадекватность отношения врачей в медкомиссиях и сотрудников ТЦК, казалось бы, к своему народу подтверждается и ставшим публичным конфликтом женщин с пьяными военкомами все в той же Львовской области, которые задержали волонтера, возвращавшегося из Польши, куда он отвозил бездомных собак из прифронтовых регионов Харьковской области. Ничего не подействовало, и волонтер отправился в воинскую часть.Плевать хотели на обстоятельства уже мобилизованных. Так морпеха Юрия осудили на 5 лет за отказ форсировать Днепр для занятия позиций в Крынках Херсонской области. На содержании Юрия, который уже получал контузию, находятся ребенок с инвалидностью и пожилая бабушка.Киевские власти пытаются дотянуться и до тех, кому все-таки удалось вырваться за границу. МИД Украины постановил прекратить предоставление консульских услуг военнообязанным до вступления в силу закона о новом порядке мобилизации. Речь идет о выдаче загранпаспортов, заключении и расторжении брака, установлении отцовства, опеки и попечительства, регистрации актов гражданского состояния, удостоверении завещаний, заверении различных документов, надзором за обеспечением прав граждан Украины в случае заключения их под стражу и т.д.Министр Кулеба прямо назвал предателями военнообязанных, которые находятся за рубежом и не хотят возвращаться на Украину. Если такими словами министр хотел мотивировать людей вернуться, он глубоко просчитался. Теперь многие задумались не о возвращении, а о том, как получить гражданство любой другой страны. Это бы хотели сделать и те, кто не смог выехать, но законодательство устроено так, что отказаться от украинского гражданства технически почти невозможно.Консульства будут оказывать услуги только тем, кто обновит учетные данные в ТЦК. С июня, если заработает электронный кабинет военнообязанного, сделать это можно будет удаленно, но люди вряд ли станут массово отправлять туда свои данные.Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер не стал комментировать законность решения Киева, но сказал, что ЕС не намерен депортировать граждан Украины с просроченными документами. Впрочем, это ЕС. Другое дело — отдельные страны. Так министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть уклонистов. И, несмотря на последовавшие слова главы МВД Марцина Кервинского о том, что Польша продолжит защищать украинских беженцев (правда программа защиты действует до 30 июня и непонятно, будут ли ее продлевать), первые шаги уже сделаны. На следующей неделе польское правительство намерено сократить примерно 80% льгот для граждан Украины с просроченным паспортом, а также поднять вопрос о праве таких лиц на легальную работу.В Литве обсуждают то же самое. Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас уверил, что депортации не будет, но ограничения для украинских мужчин в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах могут ввести.Германия, где наибольшее количество беженцев из Украины, пока молчит, но представители окружных муниципалитетов потребовали от Берлина остановить поток украинских беженцев, поскольку в одном только Баден-Вюртемберге проживает вдвое больше таких людей, чем во всей Франции. Вместо этого предлагают селить беженцев "на безопасном западе Украины".В Госдепе вообще оставили вопрос открытым. "Пока нет никакого решения или позиции правительства США", — заявил представитель дипведомства США в Брюсселе.Спасти жизни американцев за счет УкраиныЕсли вопрос с возвращением военнообязанных пока подвис, то помощь вооружениями активизировалась. Сенат США и президент Байден подписали законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов. Правда в первый пакет войдет вооружений всего на 1 млрд и поставки могут задержаться на 2-3 месяца, а на фронт прибыть еще позже, особенно, если Россия будет бить по логистическим объектам. Впрочем, совершенно не стесняясь, Госдеп сообщил, что заветные ракеты ATACMS были переданы Украине еще в апреле по прямому указанию президента. Это в который раз доказывает, что пляски вокруг решения Конгресса были не более чем предвыборной игрой. Байден не только имеет все личные полномочия передавать Украине вооружения, но и использует эти полномочия на практике. Правда использует крайне ограниченно как до решения Конгресса, так и сейчас. Как пример — продолжается тягомотина с передачей Украине истребителей F-16, первая партия из которых вместе с обученными пилотами, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, будет отправлена в этом году. Но Киеву они нужны не в этом году, а вчера.Похоже, что такими действиями, ограниченно помогая Украине не победить, но более-менее сохранить статус-кво на фронте, администрация Байдена "приглашает" Россию на мирные переговоры. Но это другая тема. Выделение же 61 млрд Украине выгодно, прежде всего, самой Америке. Член Палаты представителей США, республиканец Эрик Суолвелл заявил, что 57% средств, выделяемых для Украины, тратится в США и "спасает жизни американцев". По его словам, треть суммы истрачена на пополнение американских запасов вооружений, а еще четверть — на внутриамериканское производства для Украины и обучение украинских солдат. Поэтому Штаты сейчас устроит как заморозка конфликта, так и его бесконечное продолжение, позволяющее ослаблять Россию и обновлять свои арсеналы за счет Украины, которая будет должна отдавать выделенный ей США кредит."Армии США теперь не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие, и я думаю, что это хорошее решение", — сказал Зеленский и этими словами поставил точку в любых возможных дискуссиях о характере войны для Украины и независимости этой страны. Если от украинских граждан требуют умирать за интересы стран НАТО, сразу возникает множество вопросом. И как люди сами себе на них отвечают, реагируя на насильственную мобилизацию, мы уже обсудили.И еще интересный момент касательно США. Берлин обещал поставить ВСУ в этом году до 400 бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой на 315 млн евро. Начало поставок ждали еще в январе, но они не начались. План сократили до 200, а затем и до 100 бронемашин, а сроки поставок перенесли на май-июнь. Оказалось, что в ФРГ MRAP только собирают, а запчасти идут из США от компании, у которой вдруг возникли ограничения лицензии на экспорт из США в Германию и проблемы с сертификацией противоминной защиты. Будем считать, что это лишь совпадение. Правда, Германия согласилась передать Украине еще одну систему Patriot.По поводу Patriot ЕС и НАТО решили надавить на самых слабых своих членов — Грецию и Испанию, но гордые южане не прогибаются. Почти. Испания отказалась передавать Украине системы ПВО, но летом пообещала передать несколько ракет (у самой Испании их менее 50 штук) и 10 танков Leopard 2 A4. Греция тоже отказалась, "чтобы не поставить под угрозу возможности собственной противовоздушной обороны". Премьер-министр Польши Дональд Туск несмотря на то, что от Варшавы в этом плане пока ничего не требуют, заранее сказал, что поставка Украине систем ПВО Patriot невозможна.Продолжает фрондировать Венгрия, которая блокирует 2 млрд европейской военной помощи Киеву до получения гарантий прекращения преследования венгров на Украине.Зато Британия наконец-то согласовала крупнейший пакет военной помощи на 617 млн долларов, куда войдет бронетехника, плавсредства, боеприпасы и дальнобойные ракеты Storm Shadow.По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2023 году Украина показала самый большой в мире рост военных расходов относительно ВВП — на 11% (до 37%) и стала 8-й страной в мире по военным тратам, будучи при этом беднейшей страной в Европе.Что увидел Госдеп и чего он не увиделВойна и пропаганда подогревают русофобию и другие нарушения прав человека. Стало известно, что в киевской школе №81 13-летнего ученика сильно ударили в пах из-за того, что одноклассникам показалось, что он смотрел мультфильм на русском языке.А в тернопольской библиотеке отказались выдавать книги 7-летнему переселенцу из Харькова Святославу, потому что он якобы может написать в библиотечных книгах "слава России". "Тут мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", а какие могут быть книги для не своих? Такие как вы уже много книг у нас потянули. Но какие мы?" — говорит его мама. По наивности женщина решила, что, если семья из Харькова заговорила на украинском языке и объявила свою лояльность нынешней националистической идеологии, это может что-то поменять. Директор библиотеки заявила, что переселенцам "нельзя доверять, сколько бы они ни жили в Тернополе". Увы, сомнительно, что мама мальчика Святослава вынесет из этой ситуации какой-то урок.Зато русскоязычная посетительница отеля в Ивано-Франковской области решила, что раз в Конституции Украины прописана гарантия защиты русского языка, то она на Украине имеет какие-то права. Женщина ошиблась. Персонал отеля потребовал от нее общаться на украинском, что в принципе в сфере обслуживания в нормальной стране немыслимо (стандарты работы требуют по возможности подстраиваться под клиента). Женщина напомнила о Конституции, но получила ответ, что на Украине все русское — это "вражеское", а потом персонал, как в какой-то дурацкой комедии, пошел провожать ее с флагом Украины в руках.Дичайшей дискриминацией является принятый на днях закон, позволяющий работодателям увольнять сотрудников, если они умолчали о наличии у них родственников в старых и новых регионах РФ. Увольнять будут формально за нарушение внутреннего трудового распорядка, который теперь обязывает предоставлять указанные данные. Но ясно, что, предоставив такие данные, человек тут же окажется под надзором СБУ с известными последствиями.Нарушения Украиной прав человека в период СВО стали столь вопиющими, что их заметил даже Госдеп США. Телемарафон как ограничение свободы СМИ и беспрецедентный информационный контроль со стороны правительства; блокировка и санкции против альтернативных СМИ, журналистов и блогеров; негативные кампании в проправительственных соцсетях против тех, кто высказывает альтернативные мнения; контроль интернета со стороны СБУ часто без юридических полномочий; продолжение работы запрещенного в РФ сайта "Миротворец", который поддерживает тесные связи с СБУ и размещает личные данные "непатриотичных" граждан — все это в отчете Госдепа. А еще насильственные исчезновения оппозиционеров, пытки, произвольные аресты, опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, подконтрольная правительству судебная власть, вмешательство в свободу мирных собраний, ограничение свободы передвижения, ограничения прав работников, существование наихудших форм детского труда."Правительство часто не предпринимало адекватных шагов для выявления и наказания должностных лиц, которые могли совершить злоупотребления", — указывает Госдеп.В связи с этим докладом, морально-нравственная составляющая поддержки властей Украины со стороны США выглядит сомнительно. Впрочем, как мы увидели выше, американская поддержка на самом деле весьма двусмысленна и для Зеленского нет никаких реальных гарантий.Если весь мир договоритсяИ вот Зеленский уже говорит, что итоговый документ по условиям для перемирия, который он надеется получить в результате саммита в Швейцарии, можно будет предъявить России."Я думаю, что к саммиту присоединятся более 80 стран. Я думаю, что мы выйдем с результатом. По крайней мере по трем пунктам. Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия", — заявил он.Еще совсем недавно Зеленский утверждал, что никаких переговоров до выхода ВСУ на границы 1991 года быть не может. А теперь не до конца понятно, о чем может договориться "весь мир" на саммите и, что самое главное, будет ли там "весь мир". Пока Китай отказывается участвовать без России, а отсутствие Китая будет означать, что нет никакого "всеобщего" решения, а есть разделившийся на две части мир, который предлагает разное, и это разное придется согласовывать.Что предлагает неимпериалистическая часть мира, давно известно. Этот план поддерживают даже некоторые члены НАТО. Так Венгрия заявила, что согласна с китайским планом урегулирования конфликта, а президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад "сыграть вничью с Россией, иначе Украина прекратит свое существование", что тоже вполне согласуется с китайским планом. Лукашенко отметил, что с уже занятных территорий Россия не уйдет, если не начинать переговоры сейчас, таких территорий будет гораздо больше, а начинать надо со Стамбульских соглашений как базового документа, который в новых условиях, конечно, придется пересмотреть в пользу РФ.Министр иностранных дел Китая Ван И призвал всех предпринять реальные действия для деэскалации конфликта, который, по его словам, может стать еще жестче. Ван И добавил, что "Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны". Отказался "наблюдать со стороны" и Си Цзиньпин после угроз госсекретаря США Блинкена ввести новые санкции против КНР из-за поддержки Китаем России. Америка пытается подавить "законное право Китая на развитие", — так отреагировал на своеобразный ультиматум Си. И, наверняка совершенно случайно, после этого на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР призвал к запуску международного расследования теракта на "Северном потоке" под эгидой ООН.Да, пока идет перепалка, пока стороны меряются дипломатическими силами, которые возрастают и убывают в зависимости от ситуации на линии фронта и в экономике. Но на определенных уровнях переговоры уже идут. Большим достижением, безусловно, являются договоренности омбудсменов России и Украины, которые были осуществлены при посредничестве Катара. Теперь 29 разлученных с родителями детей приедут на Украину, а 19 — в Россию. Будем надеяться, что это только начало.О том, что может ожидать руководство Украины и представителей военных властей страны после победы России рассказывается в статье Верхушка киевского режима отправляется на нары. Пока заочно

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украина, россия, сша, владимир зеленский, александр лукашенко, джо байден, нато, ес, сбу, госдеп сша, сво, переговоры, эксклюзив, мобилизация, уклонисты