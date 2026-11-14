"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО - 14.11.2026 Украина.ру
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"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО
"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО - 14.11.2026 Украина.ру
"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО
У Украины есть возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это дорогое удовольствие. К тому же, объектовую ПВО так не выстроить даже при наличии аэродрома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-11-14T04:30
2026-11-14T04:30
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В ночь на 3 ноября Вооружённые силы РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса и снабжение украинских формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.Целями стали крупные теплоэлектростанции, распределительные подстанции и объекты генерации в Киевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Черкасской областях.Разговор о том, почему украинская ПВО не справляется с ударами, эксперт продолжил темой истребителей — и объяснил, почему они не решают проблему."К тому же, объектовую ПВО так не выстроить, даже если у вас аэродром рядом", — пояснил он.Даже если самолёт можно подготовить к вылету за полчаса, это не значит, что он может висеть в воздухе бесконечно. "Но вы не можете вечно висеть в воздухе. Поэтому наши ВКС устраивают пролонгированные налеты", — подчеркнул эксперт.По его словам, налёт с 2 на 3 ноября уложился в восемь-десять часов. "Это вам самолеты надо регулярно поднимать и опускать, а пилоты тоже не железные. Гораздо надежнее прикрывать с земли, потому что расчет можно менять", — пояснил Анпилогов."Повторюсь, люди не могут постоянно находиться в воздухе. Мы этим пользуемся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
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"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО

04:30 14.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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У Украины есть возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это дорогое удовольствие. К тому же, объектовую ПВО так не выстроить даже при наличии аэродрома. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В ночь на 3 ноября Вооружённые силы РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса и снабжение украинских формирований. Об этом сообщили в Минобороны России.
Целями стали крупные теплоэлектростанции, распределительные подстанции и объекты генерации в Киевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Черкасской областях.
Разговор о том, почему украинская ПВО не справляется с ударами, эксперт продолжил темой истребителей — и объяснил, почему они не решают проблему.
"У Украины сохраняется возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это крайне дорогое удовольствие", — заявил Анпилогов.
"К тому же, объектовую ПВО так не выстроить, даже если у вас аэродром рядом", — пояснил он.
Даже если самолёт можно подготовить к вылету за полчаса, это не значит, что он может висеть в воздухе бесконечно. "Но вы не можете вечно висеть в воздухе. Поэтому наши ВКС устраивают пролонгированные налеты", — подчеркнул эксперт.
По его словам, налёт с 2 на 3 ноября уложился в восемь-десять часов. "Это вам самолеты надо регулярно поднимать и опускать, а пилоты тоже не железные. Гораздо надежнее прикрывать с земли, потому что расчет можно менять", — пояснил Анпилогов.
"Повторюсь, люди не могут постоянно находиться в воздухе. Мы этим пользуемся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Европа активно накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от своих планов не отказывается. Подробнее об этом — в материале "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
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