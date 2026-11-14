https://ukraina.ru/20261114/ramm-konflikt-biletskogo-i-prokopenko-paralizoval-upravlenie-vsu-1084433361.html

Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ

Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру

Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ

Борьба украинских командиров за звание "настоящего военного вождя" "Азова"** напрямую сказалась на управлении всей группировкой ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-11-14T05:10

2026-11-14T05:10

2026-11-14T05:10

доброполье

россия

дружковка

андрей билецкий

игорь прокопенко

михаил драпатый

вооруженные силы украины

"азов"

украина.ру

сво

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Аналитик указал на разногласия вокруг решений нового главнокомандующего ВСУ Александра Драпатого. По его оценке, тот изменил подход Сырского к использованию штурмовых подразделений, передав их армейским корпусам."Драпатый поступил не очень умно... И когда пришло осознание, что он допустил ошибку, было уже поздно, потому что штурмовые полки угробили. Ту же "Скалу" сейчас раздербанили на три участка: Дружковка, Казачья Лопань и Великий Бурлук", — пояснил Рамм.Кроме того, по его словам, конфликт между командирами Дмитрием Прокопенко и Андреем Билецким* за влияние в "Азове"** сказался на реакции украинского военного рукововдства во время событий под Добропольем."Проблема в том, что между Прокопенко и Билецким* существует конфликт за звание настоящего военного вождя "Азова"**. И когда Доброполье было окружено, а Драпатый думал о том, как его спасать, Билецкому* было не до этого. Для нас это очень хорошо. Чем больше в ВСУ будет вот таких медийных персонажей, тем лучше", — отметил эксперт, сравнив ситуацию с назначением Гиммлера командовать группой армий "Висла" в Третьем Рейхе.Планы Киева прорваться к Сватово и обрушить фронт провалились из-за того, что 3-я штурмовая бригада просто застряла в российской обороне."Да, продавили на тактическую глубину. Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задается вопросом Рамм.Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** организация признана террористической и запрещена в РФ

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доброполье, россия, дружковка, андрей билецкий, игорь прокопенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру, сво, спецоперация