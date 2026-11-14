Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261114/ramm-konflikt-biletskogo-i-prokopenko-paralizoval-upravlenie-vsu-1084433361.html
Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ
Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ - 14.11.2026 Украина.ру
Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ
Борьба украинских командиров за звание "настоящего военного вождя" "Азова"** напрямую сказалась на управлении всей группировкой ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-14T05:10
2026-11-14T05:10
доброполье
россия
дружковка
андрей билецкий
игорь прокопенко
михаил драпатый
вооруженные силы украины
"азов"
украина.ру
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084433748_0:4:693:394_1920x0_80_0_0_2f1089cde189d42cd95a8510ca90ad5e.jpg
Аналитик указал на разногласия вокруг решений нового главнокомандующего ВСУ Александра Драпатого. По его оценке, тот изменил подход Сырского к использованию штурмовых подразделений, передав их армейским корпусам."Драпатый поступил не очень умно... И когда пришло осознание, что он допустил ошибку, было уже поздно, потому что штурмовые полки угробили. Ту же "Скалу" сейчас раздербанили на три участка: Дружковка, Казачья Лопань и Великий Бурлук", — пояснил Рамм.Кроме того, по его словам, конфликт между командирами Дмитрием Прокопенко и Андреем Билецким* за влияние в "Азове"** сказался на реакции украинского военного рукововдства во время событий под Добропольем."Проблема в том, что между Прокопенко и Билецким* существует конфликт за звание настоящего военного вождя "Азова"**. И когда Доброполье было окружено, а Драпатый думал о том, как его спасать, Билецкому* было не до этого. Для нас это очень хорошо. Чем больше в ВСУ будет вот таких медийных персонажей, тем лучше", — отметил эксперт, сравнив ситуацию с назначением Гиммлера командовать группой армий "Висла" в Третьем Рейхе.Планы Киева прорваться к Сватово и обрушить фронт провалились из-за того, что 3-я штурмовая бригада просто застряла в российской обороне."Да, продавили на тактическую глубину. Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задается вопросом Рамм.Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов** организация признана террористической и запрещена в РФ
доброполье
россия
дружковка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084433748_0:0:693:521_1920x0_80_0_0_a26307402fef9fb0df4e15e7b04634e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
доброполье, россия, дружковка, андрей билецкий, игорь прокопенко, михаил драпатый, вооруженные силы украины, "азов", украина.ру, сво, спецоперация
Доброполье, Россия, Дружковка, Андрей Билецкий, Игорь Прокопенко, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, "Азов", Украина.ру, СВО, Спецоперация

Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ

05:10 14.11.2026
 
© Фото : Фото: Офис президента УкраиныДенис Прокопенко и Андрей Билецкий
Денис Прокопенко и Андрей Билецкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2026
© Фото : Фото: Офис президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Борьба украинских командиров за звание "настоящего военного вождя" "Азова"** напрямую сказалась на управлении всей группировкой ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру выпускник Военного университета Минобороны РФ, гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Аналитик указал на разногласия вокруг решений нового главнокомандующего ВСУ Александра Драпатого. По его оценке, тот изменил подход Сырского к использованию штурмовых подразделений, передав их армейским корпусам.
"Драпатый поступил не очень умно... И когда пришло осознание, что он допустил ошибку, было уже поздно, потому что штурмовые полки угробили. Ту же "Скалу" сейчас раздербанили на три участка: Дружковка, Казачья Лопань и Великий Бурлук", — пояснил Рамм.

Кроме того, по его словам, конфликт между командирами Дмитрием Прокопенко и Андреем Билецким* за влияние в "Азове"** сказался на реакции украинского военного рукововдства во время событий под Добропольем.
"Проблема в том, что между Прокопенко и Билецким* существует конфликт за звание настоящего военного вождя "Азова"**. И когда Доброполье было окружено, а Драпатый думал о том, как его спасать, Билецкому* было не до этого. Для нас это очень хорошо. Чем больше в ВСУ будет вот таких медийных персонажей, тем лучше", — отметил эксперт, сравнив ситуацию с назначением Гиммлера командовать группой армий "Висла" в Третьем Рейхе.

Планы Киева прорваться к Сватово и обрушить фронт провалились из-за того, что 3-я штурмовая бригада просто застряла в российской обороне.

"Да, продавили на тактическую глубину. Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задается вопросом Рамм.

Полный текст интервью журналиста Кирилла Курбатова Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением на сайте Украина.ру.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
** организация признана террористической и запрещена в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДобропольеРоссияДружковкаАндрей БилецкийИгорь ПрокопенкоМихаил ДрапатыйВооруженные силы Украины"Азов"Украина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:10Рамм: конфликт Билецкого* и Прокопенко парализовал управление ВСУ
04:30"Пролонгированные налеты": эксперт раскрыл, почему F-16 не спасут украинскую ПВО
20:31"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
19:31Пробивают насквозь: Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" складывают мосты через Днепр
18:45Украина делает ставку на военный ИИ, но у России есть один мощнейший ответ
18:40Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии
18:32"Сатанинские пляски" Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру
18:29"Это катастрофа": эксперт о том, как операция "Вивальди" сожгла "пожарные команды" ВСУ
18:28Луганчанка стала чемпионкой России, как театр хранит традиции. 13 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:41
18:00Подрыв советника Азарова, украинские интриги и отставка замминистра. Итоги 13 ноября
17:59Маг Ермака попался на мошенничестве
17:58Уничтожение Зеленского приведёт к "соросятам"*: Волков про смену власти на Украине
17:50Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище
17:18Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют
17:17Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может
17:05"Украинское досье" и конфликт на Украине: свет в конце тоннеля есть, но прорыва пока не будет
16:42"Пути назад нет": Безпалько о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля
16:29Слишком дорогая "сделка с недвижимостью". Что западные СМИ написали о визите посланников США в Москву
16:25"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
16:18Безуглая снова требует мобилизовать женщин
Лента новостейМолния