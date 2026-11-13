"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов - 13.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261113/katastrofa-pod-dobropolem-ramm-o-tom-kak-rossiya-ostavila-vsu-bez-rezervov-1084473059.html
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов - 13.11.2026 Украина.ру
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
ВСУ хотели прорваться к Сватово и обвалить фронт, но 3-я штурмовая бригада застряла в российской обороне, а под Добропольем произошла оперативно-стратегическая катастрофа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-13T20:31
2026-11-13T20:31
новости
россия
красный лиман
доброполье
алексей анпилогов
сво
дзен сво
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083943624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_87c2cdc20b8167e07534db775d2da8e1.jpg
Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0": они сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку.При этом, как напомнил в начале беседы журналист, украинская "Операция Вивальди" не позволила войскам занять Красный Лиман, а рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не случилось.Отвечая на вопрос о том, что произошло под Красным Лиманом, Рамм разобрал планы ВСУ: по его словам, они были наполеоновские — прорваться к Сватово и попытаться обвалить фронт."Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — заявил Рамм. Ставка делалась на 3-ю штурмовую бригаду: она должна была наносить удар во фланг, пока мотопехотные войска и бригада теробороны сковывали Россию в районе Красного Лимана."Но 3-я бригада вообще никак не ударила. Она просто застряла в российской обороне. В результате противнику пришлось фронтально продавливать нас с большими потерями", — пояснил эксперт.Да, ВСУ продавили на тактическую глубину, но цена оказалась слишком высокой. "Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задал риторический вопрос Рамм.Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
россия
красный лиман
доброполье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083943624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d29fa903d320ad3e38fbd45d77047c8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, красный лиман, доброполье, алексей анпилогов, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Красный Лиман, Доброполье, Алексей Анпилогов, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас

"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов

20:31 13.11.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 13.11.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ хотели прорваться к Сватово и обвалить фронт, но 3-я штурмовая бригада застряла в российской обороне, а под Добропольем произошла оперативно-стратегическая катастрофа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0": они сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку.
При этом, как напомнил в начале беседы журналист, украинская "Операция Вивальди" не позволила войскам занять Красный Лиман, а рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не случилось.
Отвечая на вопрос о том, что произошло под Красным Лиманом, Рамм разобрал планы ВСУ: по его словам, они были наполеоновские — прорваться к Сватово и попытаться обвалить фронт.
"Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — заявил Рамм. Ставка делалась на 3-ю штурмовую бригаду: она должна была наносить удар во фланг, пока мотопехотные войска и бригада теробороны сковывали Россию в районе Красного Лимана.
"Но 3-я бригада вообще никак не ударила. Она просто застряла в российской обороне. В результате противнику пришлось фронтально продавливать нас с большими потерями", — пояснил эксперт.
Да, ВСУ продавили на тактическую глубину, но цена оказалась слишком высокой. "Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задал риторический вопрос Рамм.
Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКрасный ЛиманДобропольеАлексей АнпилоговСВОдзен СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчас
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:31"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
19:31Пробивают насквозь: Анпилогов раскрыл, как "Искандеры" складывают мосты через Днепр
18:45Украина делает ставку на военный ИИ, но у России есть один мощнейший ответ
18:40Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и Норвегии
18:32"Сатанинские пляски" Зеленского: в лавре наградили звезду Playboy за вклад в культуру
18:29"Это катастрофа": эксперт о том, как операция "Вивальди" сожгла "пожарные команды" ВСУ
18:28Луганчанка стала чемпионкой России, как театр хранит традиции. 13 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:41
18:00Подрыв советника Азарова, украинские интриги и отставка замминистра. Итоги 13 ноября
17:59Маг Ермака попался на мошенничестве
17:58Уничтожение Зеленского приведёт к "соросятам"*: Волков про смену власти на Украине
17:50Смерть идет за украинцами: всех – в ружье и на кладбище
17:18Зрада Экспресс: культ борща. Как в Киеве за суп воюют
17:17Александр Котов: Европа не хочет платить за Украину, но от образа врага в лице России отказаться не может
17:05"Украинское досье" и конфликт на Украине: свет в конце тоннеля есть, но прорыва пока не будет
16:42"Пути назад нет": Безпалько о том, есть ли свет в конце украинского тоннеля
16:29Слишком дорогая "сделка с недвижимостью". Что западные СМИ написали о визите посланников США в Москву
16:25"Работа киевских спецслужб": Азаров раскрыл заказчиков подрыва машины Заворотного
16:18Безуглая снова требует мобилизовать женщин
16:12Европа выпросила себе стульчик на переговорах, а переговорщики Трампа привезли Зеленскому ультиматум
16:00Иосафат (Кунцевич) – униатский святой с топором в руках
Лента новостейМолния