https://ukraina.ru/20261113/katastrofa-pod-dobropolem-ramm-o-tom-kak-rossiya-ostavila-vsu-bez-rezervov-1084473059.html
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов - 13.11.2026 Украина.ру
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
ВСУ хотели прорваться к Сватово и обвалить фронт, но 3-я штурмовая бригада застряла в российской обороне, а под Добропольем произошла оперативно-стратегическая катастрофа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
2026-11-13T20:31
2026-11-13T20:31
2026-11-13T20:31
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Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0": они сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку.При этом, как напомнил в начале беседы журналист, украинская "Операция Вивальди" не позволила войскам занять Красный Лиман, а рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не случилось.Отвечая на вопрос о том, что произошло под Красным Лиманом, Рамм разобрал планы ВСУ: по его словам, они были наполеоновские — прорваться к Сватово и попытаться обвалить фронт."Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — заявил Рамм. Ставка делалась на 3-ю штурмовую бригаду: она должна была наносить удар во фланг, пока мотопехотные войска и бригада теробороны сковывали Россию в районе Красного Лимана."Но 3-я бригада вообще никак не ударила. Она просто застряла в российской обороне. В результате противнику пришлось фронтально продавливать нас с большими потерями", — пояснил эксперт.Да, ВСУ продавили на тактическую глубину, но цена оказалась слишком высокой. "Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задал риторический вопрос Рамм.Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, красный лиман, доброполье, алексей анпилогов, сво, дзен сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас
Новости, Россия, Красный Лиман, Доброполье, Алексей Анпилогов, СВО, дзен СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас
"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов
ВСУ хотели прорваться к Сватово и обвалить фронт, но 3-я штурмовая бригада застряла в российской обороне, а под Добропольем произошла оперативно-стратегическая катастрофа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0": они сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку.
При этом, как напомнил в начале беседы журналист, украинская "Операция Вивальди" не позволила войскам занять Красный Лиман, а рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не случилось.
Отвечая на вопрос о том, что произошло под Красным Лиманом, Рамм разобрал планы ВСУ: по его словам, они были наполеоновские — прорваться к Сватово и попытаться обвалить фронт.
"Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — заявил Рамм. Ставка делалась на 3-ю штурмовую бригаду: она должна была наносить удар во фланг, пока мотопехотные войска и бригада теробороны сковывали Россию в районе Красного Лимана.
"Но 3-я бригада вообще никак не ударила. Она просто застряла в российской обороне. В результате противнику пришлось фронтально продавливать нас с большими потерями", — пояснил эксперт.
Да, ВСУ продавили на тактическую глубину, но цена оказалась слишком высокой. "Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задал риторический вопрос Рамм.