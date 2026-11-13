https://ukraina.ru/20261113/katastrofa-pod-dobropolem-ramm-o-tom-kak-rossiya-ostavila-vsu-bez-rezervov-1084473059.html

"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов

"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов - 13.11.2026 Украина.ру

"Катастрофа под Добропольем": Рамм о том, как Россия оставила ВСУ без резервов

ВСУ хотели прорваться к Сватово и обвалить фронт, но 3-я штурмовая бригада застряла в российской обороне, а под Добропольем произошла оперативно-стратегическая катастрофа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-11-13T20:31

2026-11-13T20:31

2026-11-13T20:31

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Ранее эксперт отмечал, что ВСУ проиграли "Битву за Донбасс-3.0": они сожгли свои резервы в попытках "освободить" Днепропетровскую область и потеряли Константиновку.При этом, как напомнил в начале беседы журналист, украинская "Операция Вивальди" не позволила войскам занять Красный Лиман, а рывка от Доброполья в подбрюшье Харьковской области так и не случилось.Отвечая на вопрос о том, что произошло под Красным Лиманом, Рамм разобрал планы ВСУ: по его словам, они были наполеоновские — прорваться к Сватово и попытаться обвалить фронт."Планы у них были наполеоновские: прорваться к Сватово и обвалить фронт. Но у них сразу все пошло не так", — заявил Рамм. Ставка делалась на 3-ю штурмовую бригаду: она должна была наносить удар во фланг, пока мотопехотные войска и бригада теробороны сковывали Россию в районе Красного Лимана."Но 3-я бригада вообще никак не ударила. Она просто застряла в российской обороне. В результате противнику пришлось фронтально продавливать нас с большими потерями", — пояснил эксперт.Да, ВСУ продавили на тактическую глубину, но цена оказалась слишком высокой. "Но у них произошла катастрофа под Добропольем. Даже не оперативная, а оперативно-стратегическая. Срочно нужны резервы. Где вы их возьмете?" — задал риторический вопрос Рамм.Полный текст материала "Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражением" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.

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