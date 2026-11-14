https://ukraina.ru/20261114/sudorozhno-zaryazhayut-pauerbanki-anpilogov-o-zhizni-kievlyan-v-polnoy-temnote-1084434482.html

"Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте

"Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте - 14.11.2026 Украина.ру

"Судорожно заряжают пауэрбанки": Анпилогов о жизни киевлян в полной темноте

В Киеве блэкауты длятся по 15 часов в сутки, графики отключений не соблюдаются, а спрос на хрущёвки с газовым отоплением и колонкой для горячей воды растёт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-14T05:42

2026-11-14T05:42

2026-11-14T05:42

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На прошлой неделе российские военные нанесли комбинированный удар по четырём украинским ТЭС — Ладыжинской, Криворожской, Приднепровской и Змиевской, признанный в "Укрэнерго" одним из самых массированных за всё время конфликта. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.Разговор о рекордном ударе по украинским ТЭС эксперт продолжил тем, как это отражается на повседневной жизни киевлян.По словам Анпилогова, раньше киевский режим пытался скрыть последствия ударов с помощью цензуры, но сейчас это происходит в центре мегаполисов и напрямую влияет на повседневную жизнь столицы. При этом киевляне живут в постоянной неопределённости: "Люди не знают, когда у них появится электричество. А когда появляется, судорожно заряжают пауэрбанки и пытаются что-то по дому сделать". Эта картина, по его словам, уже стала привычной для украинской столицы.Блэкауты меняют и рынок жилья. "Существенно вырос спрос на хрущевки не только с газовым отоплением, но и колонкой для горячей воды", — констатировал Анпилогов. Причина — в том, что "горячая вода исчезает, потому что сказываются удары по ТЭЦ и ТЭС". Колонка в этом случае позволяет получать горячую воду независимо от централизованной системы, которая страдает от ударов.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.

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