https://ukraina.ru/20240429/1054787459.html

"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС

"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС - 29.04.2024 Украина.ру

"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС

Украина находится в депрессии, а МИД пытается вернуть призывников из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-04-29T05:15

2024-04-29T05:15

2024-04-29T05:15

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сша

грег вайнер

дмитрий кулеба

мобилизация

беженцы

украинские беженцы

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Помимо этого, украинские власти пытаются вернуть миллион мужчин призывного возраста, которые выехали за рубеж. Политолог пояснил, что человек, который живет в Европе с паспортом гражданина Украины, не сможет там жить без документов. "То есть статус украинских так называемых беженцев резко пошатнется в Европе. Им скорее всего придется добровольно возвращаться на родину. А там их ждет мобилизация…" -резюмировал Вайнер.МИД Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обошёлся с украинцами "по справедливости".Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте

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новости, украина, европа, сша, грег вайнер, дмитрий кулеба, мобилизация, беженцы, украинские беженцы