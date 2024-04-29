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"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС
"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС - 29.04.2024 Украина.ру
"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС
Украина находится в депрессии, а МИД пытается вернуть призывников из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-29T05:15
2024-04-29T05:15
2024-04-29T05:15
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грег вайнер
дмитрий кулеба
мобилизация
беженцы
украинские беженцы
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Помимо этого, украинские власти пытаются вернуть миллион мужчин призывного возраста, которые выехали за рубеж. Политолог пояснил, что человек, который живет в Европе с паспортом гражданина Украины, не сможет там жить без документов. "То есть статус украинских так называемых беженцев резко пошатнется в Европе. Им скорее всего придется добровольно возвращаться на родину. А там их ждет мобилизация…" -резюмировал Вайнер.МИД Украины потребовал от украинских заграничных дипломатических учреждений приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. В виде исключения оформляют только удостоверения личности для возвращения на Украину.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обошёлся с украинцами "по справедливости".Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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новости, украина, европа, сша, грег вайнер, дмитрий кулеба, мобилизация, беженцы, украинские беженцы
Новости, Украина, Европа, США, Грег Вайнер, Дмитрий Кулеба, мобилизация, беженцы, украинские беженцы
"Статус резко пошатнется": политолог рассказал о судьбе украинцев в ЕС
Украина находится в депрессии, а МИД пытается вернуть призывников из-за рубежа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер