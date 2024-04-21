https://ukraina.ru/20240421/1054629862.html

Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине

Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине - 21.04.2024 Украина.ру

Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине

Украина получит военную помощь от США, но вряд ли это ее спасет. Трамп проиграл, а Байден выиграл.

2024-04-21T03:11

2024-04-21T03:11

2024-04-21T03:11

интервью

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конгресс сша

военная помощь

деньги

иран

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Активы России никто трогать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Палата представителей США 20 апреля одобрила помощь Украине на 60,8 миллиардов долларов и передачу ей активов России. Закон был принят 311 голосами против 112.Сумма будет распределена следующим образом. На пополнение запасов вооружения и боеприпасов самих США — 23 миллиарда долларов. На закупку передовых систем вооружения и военной техники для ВСУ — около 14 миллиардов. На "текущие военные операции США в регионе" — 11 миллиардов долларов.— Грег, оправдались ли ваши ожидания по голосованию и по сумме помощи, которую Конгресс США одобрил для Украины?— Да, абсолютно. Если быть точным, то для Украины одобрили закон на 60 миллиардов 820 миллионов долларов. Но нужно понимать, что в реальности Киев получит 23 миллиарда — на украинские войска, их содержание, обучение солдат, на поставки вооружений, на административные расходы.Остальные деньги останутся у американского Военно-промышленного комплекса (ВПК). То есть 60,8 миллиардов долларов в пакете помощи для Киева — это условно "украинские деньги". Эти финансы под зонтиком, который называется "поддержка Украине", распределяются по статьям, установленным США.Кстати, как мы и ожидали в предыдущих интервью, решение было принято до "еврейской Пасхи" (Песах), до 22 апреля.— Есть ли в истории с голосованием моменты, которые вам показались важными?— Да. Во-первых, родилась новая суперзвезда американской и даже мировой политики — это спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Этот человек сумел договориться со всеми, в том числе с Трампом, который категорически был против голосования.Я не помню такого спикера в истории Соединенных Штатов с 1980 года. Смотрите, в Конгрессе 218 республиканцев и 213 демократов. За украинскую помощь голосовали 311 человек — это означает, 100 из 218 конгрессменов-республиканцев поддержали проект.Таких цифр я лично не ожидал! В моем представлении, это могли быть 30 или 40 человек от республиканцев, голосов которых было бы достаточно… Кроме того, за помощь Израилю высказались 360 конгрессменов, что также поразительно.Как я сказал, Джонсону удалось убедить даже Трампа — то есть с ним есть, видимо, какая-то есть договоренность. Есть согласованность и с Байденом, который не хотел принимать закон частями, требуя, чтобы он объединял помощь для Украины, Израиля, Тайваня и все остальное в одном пакете.Это настоящий политический кульбит Майка Джонсона! Как он это сделал?— Есть версия, что спикер Палаты представителей республиканец Джонсон получил за это взятку от демократов в виде строительства терминала для экспорта сжиженного газа из Луизианы…— За такие вещи в Соединённых Штатах сажают. Я понимаю, о чем идет речь и знаю много подобных примеров. Но сомневаюсь, что в накаленной политической атмосфере, которая сейчас царит в США, спикер Джонсон пошел бы на такую, пусть и условную, взятку. Я думаю, что он просто взял и проявил невероятную политическую гибкость.Завтра [21 апреля], если верить сенатору Шумеру, работа по проекту продолжится, проголосует Сенат, а далее закон поступит к Байдену. Полагаю, президент США подпишет его в воскресенье [22 апреля] вечером.— На что еще вы обратили внимание?— На сокрушительный провал Трампа, который прогнулся полностью. Он требовал, чтобы все деньги пошли в первую очередь на Америку. То есть на границу с Мексикой, для обеспечения национальной безопасности. Это был его приоритет, его электоральная история.Единственный возможный конфликт, который остался в этой истории — то, что против пакета помощи Украине проголосовали 122 конгрессмена-республиканца. Возможно, они попытаются "спихнуть" спикера Палаты представителей США с его места. Тогда в Конгрессе заварится новая каша. Хотя, я считаю, что это не произойдет, и Джонсон останется на своем месте.— Как Джонсон смог убедить Трампа изменить своим приоритетам?— Предполагаю, что Трамп поддержал Джонсона (точнее не мешал ему действовать), потому что спикер предложил экс-президенту компромисс. Трамп требовал, чтобы никаких подарков Украине не было. И его задобрили тем, что Киев получит 10 миллиардов в качестве кредита, подлежащего возврату. Эта сумма входит в общий пакет украинских денег.Я, кстати, думаю, что Киев не будет возвращать эти деньги США. Украине простят данный кредит.— А для Байдена, что значат итоги голосования?— Это победа Байдена, без сомнения. Позволю себе шутку, которую услышал от знакомых: в США есть американцы, которые готовы голосовать даже за труп Байдена, лишь бы не было Трампа.— Конгрессмены одобрили также законопроект о передаче Украине замороженных в США российских активов. Речь идет о 4–5 миллиардах. Эту меру должен поддержать Сенат, прежде чем она может быть реализована. Что значит такое решение? Часть российских денег отдадут Украине?— Нет. Российские активы никто трогать не будет. Они будут существовать как финансовые гаранты, под которые американский Минфин в лучшем случае может выпустить акции или ценные бумаги. А сами активы останутся. То есть, грубо говоря, до освоения российских активов [Западом] еще далеко.Приведу простой пример для понимания. Например, вы покупаете дом и под него делаете первый взнос в 20%. Примерно такая же смеха с российскими резервами планируется.— Какова реакция мирового сообщества на одобрение помощи Украине в США?— Мировое сообщество, американские союзники вздохнули с облегчением.Евросоюз, особенно Германия и Франция, Англия чудовищно давили на Штаты. Прибалты чуть ли не лысиной о паркет бились, кричали и визжали. Поляки умоляли. Кто только не просил за помощь Украине.Я думаю, это давление почувствовал и Трамп. Мне приходит на ум как аналогия Гражданская война в Испании (1936–1939 года), когда выбор стоял "свобода или смерть".Все союзники Соединенных Штатов, которые участвовали в американской коалиции, помощи Украине (это более 40 стран) — все, конечно, очень довольны. Сильнее всех выдохнул Евросоюз, который ужасался, что содержать Украину придется ему, если Америка откажется от этого.— Что говорят сами американцы? Вы с кем-то успели обсудить эту тему?— Я думаю, если 100 конгрессменов-республиканцев проголосовали за помощь Киеву, значит это идет в русле общественного мнения. Давайте не будем забывать, что 5 ноября состоятся выборы, во время которых будет переизбрана вся Палата представителей в полном составе. Это происходит каждые два года в США.— Грег, как считаете, что все-таки стало решающим фактором в пользу голосования за помощь Украине?— Я связываю это решение с атакой Ирана на Израиль. Тегеран применил 116 баллистических ракет, что привело мир в состояние ужаса. Западные элиты стали накладывать кальку на эту ситуацию и украинский кризис: а вдруг Россия возьмет и так же ударит по Украине.Поэтому, уверен, Иран спровоцировал голосование в Конгрессе за пакет помощи Украине.— Как на России и СВО отразится голосование в Конгрессе США за помощь Украине? Уже пошли разговоры о том, что пора бы нам ядерное оружие подключать…— На счет ядерного оружия — вряд ли Россия пойдет на это. Крупнейший союзник и партнер РФ Китай высказался о недопустимости использования на Украине ядерного сценария. Вряд ли Москва пойдет против Пекина в этом вопросе.Что касается ВСУ, да, они получат американские и английские ракеты с радиусом действия 300 и 160 километров. В мае Украина ожидает поставки F-16. Однако, я думаю, Россия, во-первых, не весь арсенал использовала; во-вторых, наш ВПК не сидит сложа руки, и Минобороны готовится и ждет.Вообще на Украине ситуация складывается не лучшим образом. Страна находится в состоянии усталости, депрессии. Плюс новый закон о мобилизации, который людей привел в панику.Кроме того, Украина пытается сейчас вернуть миллион мужчин призывного возраста, которые убежали зарубеж. Украинский МИД сделал заявление, что если граждане его страны не будут регистрироваться в посольствах на Западе как военнообязанные, то им аннулируют паспорта Украины.Если человек живет в Европе с украинским паспортом, в который ставят визы, как он будет без документа и без гражданства там существовать? То есть статус украинских так называемых беженцев резко пошатнется в Европе. Им скорее всего придется добровольно возвращаться на родину. А там их ждет мобилизация…Поэтому не знаю, насколько помощь США сможет изменить ситуацию на Украине, в том числе на фронте.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, конгресс сша, военная помощь, деньги, иран, израиль