Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами - 23.04.2024 Украина.ру
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Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами - 23.04.2024 Украина.ру
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
2024-04-23T13:32
2024-04-23T13:34
украинцы
дмитрий кулеба
новости
украина
мид
владимир зеленский
вооруженные силы украины
консульство
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Глава МИД Украины лично поручил приостановить выдачу документов соотечественникам в консульских учреждениях за рубежом. Пребывание за границей не освобождает граждан Украины от обязанностей перед государством, считает он.Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была введена еще до принятия закона о мобилизации."Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.Накануне СМИ проинформировали, что МИД направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Таким образом власти пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ.
https://ukraina.ru/20240423/1054667758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украинцы, дмитрий кулеба, новости, украина, мид, владимир зеленский, вооруженные силы украины, консульство
украинцы, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, МИД, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, консульство

Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами

13:32 23.04.2024 (обновлено: 13:34 23.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
Глава МИД Украины лично поручил приостановить выдачу документов соотечественникам в консульских учреждениях за рубежом. Пребывание за границей не освобождает граждан Украины от обязанностей перед государством, считает он.
"Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях", - написал Кулеба.
Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была введена еще до принятия закона о мобилизации.
"Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.
Накануне СМИ проинформировали, что МИД направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Таким образом власти пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ.
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украинцыДмитрий КулебаНовостиУкраинаМИДВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныконсульство
 
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