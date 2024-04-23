https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами - 23.04.2024 Украина.ру
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
2024-04-23T13:32
2024-04-23T13:32
2024-04-23T13:34
украинцы
дмитрий кулеба
новости
украина
мид
владимир зеленский
вооруженные силы украины
консульство
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Глава МИД Украины лично поручил приостановить выдачу документов соотечественникам в консульских учреждениях за рубежом. Пребывание за границей не освобождает граждан Украины от обязанностей перед государством, считает он.Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была введена еще до принятия закона о мобилизации."Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.Накануне СМИ проинформировали, что МИД направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Таким образом власти пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ.
https://ukraina.ru/20240423/1054667758.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украинцы, дмитрий кулеба, новости, украина, мид, владимир зеленский, вооруженные силы украины, консульство
украинцы, Дмитрий Кулеба, Новости, Украина, МИД, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, консульство
Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами
13:32 23.04.2024 (обновлено: 13:34 23.04.2024)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам
Глава МИД Украины лично поручил приостановить выдачу документов соотечественникам в консульских учреждениях за рубежом. Пребывание за границей не освобождает граждан Украины от обязанностей перед государством, считает он.
"Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях", - написал Кулеба.
Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была введена еще до принятия закона о мобилизации.
"Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.
Накануне СМИ проинформировали, что МИД направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Таким образом власти пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ.