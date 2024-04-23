https://ukraina.ru/20240423/1054668999.html

Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами

Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами - 23.04.2024 Украина.ру

Кулеба рассказал, как "по справедливости" обошелся с уклонистами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 апреля в соцсети Х подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам

2024-04-23T13:32

2024-04-23T13:32

2024-04-23T13:34

украинцы

дмитрий кулеба

новости

украина

мид

владимир зеленский

вооруженные силы украины

консульство

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Глава МИД Украины лично поручил приостановить выдачу документов соотечественникам в консульских учреждениях за рубежом. Пребывание за границей не освобождает граждан Украины от обязанностей перед государством, считает он.Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была введена еще до принятия закона о мобилизации."Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.Накануне СМИ проинформировали, что МИД направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.Президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Таким образом власти пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ.

https://ukraina.ru/20240423/1054667758.html

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украинцы, дмитрий кулеба, новости, украина, мид, владимир зеленский, вооруженные силы украины, консульство