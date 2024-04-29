"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ - 29.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240429/1054770892.html
"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ
"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ - 29.04.2024 Украина.ру
"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ
Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций против России. Однако главным пострадавшим в этой ситуации окажется Европа, тогда как США только наживутся на этой ситуации
2024-04-29T04:07
2024-04-29T04:07
новости
санкции
спг
эксперты
россия
европа
сша
дмитрий песков
еврокомиссия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/97/1033199784_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_1c3634670e6809fe0e167cafe1765cb1.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он добавил, что европейские разговоры о зеленой энергетике это не более, чем визионерство, ведь ее доля, например в германской промышленности, составляет лишь 4%. В этих обстоятельствах прерывание еще одного канала поставок из России еще больше взвинтит цены на энергоносители, и как следствие - все остальное.Камкин резюмировал, что, по всей видимости, те же немцы за два года "привыкли к экономическому садомазохизму", что готовы и дальше хоронить свою экономику, наблюдая как инвесторы и частный бизнес бегут из страны, в основном в США."Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкцийЕвропейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске."Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты.Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?В компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает АзиейВ Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза."Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/97/1033199784_0:0:1832:1373_1920x0_80_0_0_ab828e1b52429bba10adec24291431b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, спг, эксперты, россия, европа, сша, дмитрий песков, еврокомиссия, ес, украина.ру
Новости, санкции, СПГ, эксперты, Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, ЕС, Украина.ру

"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ

04:07 29.04.2024
 
© AP / Lukasz Szelemej
- РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP / Lukasz Szelemej
Читать в
Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций против России. Однако главным пострадавшим в этой ситуации окажется Европа, тогда как США только наживутся на этой ситуации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.
"Российский СПГ сейчас активно поступает в Европу, в частности, во Францию и другие страны. Если решение об отказе от СПГ будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики. Только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили процентов на 30. Это делает экономику Европы неконкурентоспособной", - сказал Камкин.
Он добавил, что европейские разговоры о зеленой энергетике это не более, чем визионерство, ведь ее доля, например в германской промышленности, составляет лишь 4%. В этих обстоятельствах прерывание еще одного канала поставок из России еще больше взвинтит цены на энергоносители, и как следствие - все остальное.
Камкин резюмировал, что, по всей видимости, те же немцы за два года "привыкли к экономическому садомазохизму", что готовы и дальше хоронить свою экономику, наблюдая как инвесторы и частный бизнес бегут из страны, в основном в США.
"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.
Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.
Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске.
"Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты.
Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?
В компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.
Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.
В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.
Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает Азией
В Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза.
"Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.
По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
 
НовостисанкцииСПГэкспертыРоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковЕврокомиссияЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:55"Беспилотник висит, а сбить его не могут": эксперт о смертельных ударах ВС РФ по тылам противника
04:45"В украинском Генштабе царит грусть": эксперт назвал важный фактор, который станет смертельным для ВСУ
04:39Смертельный удар по особенному населенному пункту. Военный эксперт об успехах ВС РФ
04:30"Знает только Генштаб и бог": эксперт о том, как ВС РФ будут переправляться на правый берег Днепра
04:20Все висит на ветке из Крыма: эксперт объяснил, как ВС РФ готовят логистику для нового удара по ВСУ
04:14"Переход количества в качество": военный эксперт о том, как ВС РФ ломают волю противника к сопротивлению
04:07"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ
18:50О либеральном реванше
18:31МВД повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Гончаренко* и Парасюка*
18:00Обстановка обострилась. Итоги 28 апреля на Украине
17:59Forbes: удары ВС РФ по инфраструктуре лишают Украину возможности снабжать ВСУ дронам
17:49Пётр Толочко. Послесловие
17:05"За вознаграждение": в Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин-инвалидов - СМИ
16:50Смертные страсти по отставному генералу. Для чего готовят экс-главкома ВСУ и посла Залужного
16:27Участь Зеленского предрешена, Киев не гнушается кидать тысячи людей "в топку войны" - Песков
15:44Хотел вступить в ВСУ: студента МГУ арестовали за сбор денег для Киева и призывы к ударам по РФ
15:06В Кремле назвали изъятие активов России "солидным гвоздем в будущий гроб" экономики Запада
14:58Натужное воровство. Что не так у США с кражей российских суверенных активов
14:35"Ничего нет!" Генерал ВСУ Кривонос гневно выругался в прямом эфире из-за нехватки патронов
13:46Спасти наших: спецрепортаж из Донбасса о совместном проекте ВС России и фонда "Великое Отечество"
Лента новостейМолния