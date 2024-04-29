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"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ

"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ - 29.04.2024 Украина.ру

"Гвоздь в крышку гроба": эксперт ответил, кто больше всех пострадает от санкций на российский СПГ

Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций против России. Однако главным пострадавшим в этой ситуации окажется Европа, тогда как США только наживутся на этой ситуации

2024-04-29T04:07

2024-04-29T04:07

2024-04-29T04:07

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он добавил, что европейские разговоры о зеленой энергетике это не более, чем визионерство, ведь ее доля, например в германской промышленности, составляет лишь 4%. В этих обстоятельствах прерывание еще одного канала поставок из России еще больше взвинтит цены на энергоносители, и как следствие - все остальное.Камкин резюмировал, что, по всей видимости, те же немцы за два года "привыкли к экономическому садомазохизму", что готовы и дальше хоронить свою экономику, наблюдая как инвесторы и частный бизнес бегут из страны, в основном в США."Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкцийЕвропейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.Журналисты крупных западных изданий Bloomberg и Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, предполагают, что новые ограничения коснутся российских проектов "Арктик СПГ-2" в ЯНАО, комплекса "Усть-Луга" в Ленинградской области и завода в Мурманске."Портам стран - членов ЕС будет запрещено импортировать российские товары, которые затем реэкспортируются в третьи страны. Но запрета на закупку топлива для использования внутри блока не будет", - сообщили журналисты.Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?В компании "НОВАТЭК" отреагировали на эти сообщения, и 24 апреля в пресс-службе предприятия заявили о начале опытно-промышленной эксплуатации газоконденсатных залежей на Северо-Часельском месторождении на Ямале.Годовой уровень добычи составит более 3 млрд кубометров газа и 0,1 млн тонн газового конденсата. Таким образом в "НОВАТЭКе" рассчитывают увеличить объемы поставок природного газа на внутренний рынок.В то же время Россия наращивает поставки в Индию и входит в четверку крупнейших поставщиков сжиженного газа в Китай. В 2023 году экспорт увеличился на 23% и составил 8 млрд тонн СПГ.Хроника энергетической войны. Россия, кажется, теряет Европу, но точно прирастает АзиейВ Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза."Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себе", - сказал Песков.По оценкам экспертов, новые санкции в части СПГ увеличат потери Евросоюза до 19% от всего импорта объединения. Интересно, что на этом фоне главным экспортером в Евросоюз стали США, и Вашингтон только наращивает объемы.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

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новости, санкции, спг, эксперты, россия, европа, сша, дмитрий песков, еврокомиссия, ес, украина.ру