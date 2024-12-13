Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское
На Покровском направлении штурмовики вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что зацепиться. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском (Красноармейском) направлении штурмовики группировки "Центр" подошли на расстояние нескольких километров к самой крупной угольной шахте "Красноармейская-Западная № 1", которая только за минувший год принесла Украине 43,7 млрд гривен, рассказал эксперт.
Эта шахта расположена рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги "Покровск-Днепропетровск", добавил обозреватель.
"На этом участке наши бойцы наступают широким фронтом. Штурмовики уже вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. Они постоянно маневрируют при плотной поддержке с воздуха, ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — подчеркнул Алехин.
По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути ВС РФ, наступающих вдоль дороги Е50. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых противнику не за что зацепиться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.
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