https://ukraina.ru/20241213/1059624556.html

Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское

Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское - 13.12.2024 Украина.ру

Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское

На Покровском направлении штурмовики вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что зацепиться. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-13T05:30

2024-12-13T05:30

2024-12-13T05:30

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украина

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покровск/красноармейск

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На Покровском (Красноармейском) направлении штурмовики группировки "Центр" подошли на расстояние нескольких километров к самой крупной угольной шахте "Красноармейская-Западная № 1", которая только за минувший год принесла Украине 43,7 млрд гривен, рассказал эксперт.Эта шахта расположена рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги "Покровск-Днепропетровск", добавил обозреватель.По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути ВС РФ, наступающих вдоль дороги Е50. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых противнику не за что зацепиться, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.О ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059619245.html

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новости, россия, геннадий алехин, украина, наступление, покровск/красноармейск, оборона, сво, детали, донбасс, вс рф, всу, спецоперация