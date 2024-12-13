Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское - 13.12.2024 Украина.ру
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Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское
Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское - 13.12.2024 Украина.ру
Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское
На Покровском направлении штурмовики вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что зацепиться. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-13T05:30
2024-12-13T05:30
новости
россия
геннадий алехин
украина
наступление
покровск/красноармейск
оборона
сво
детали
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На Покровском (Красноармейском) направлении штурмовики группировки "Центр" подошли на расстояние нескольких километров к самой крупной угольной шахте "Красноармейская-Западная № 1", которая только за минувший год принесла Украине 43,7 млрд гривен, рассказал эксперт.Эта шахта расположена рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги "Покровск-Днепропетровск", добавил обозреватель.По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути ВС РФ, наступающих вдоль дороги Е50. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых противнику не за что зацепиться, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.О ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059619245.html
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украина
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новости, россия, геннадий алехин, украина, наступление, покровск/красноармейск, оборона, сво, детали, донбасс, вс рф, всу, спецоперация
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Украина, наступление, Покровск/Красноармейск, оборона, СВО, детали, Донбасс, ВС РФ, ВСУ, Спецоперация

Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское

05:30 13.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На Покровском направлении штурмовики вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что зацепиться. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Покровском (Красноармейском) направлении штурмовики группировки "Центр" подошли на расстояние нескольких километров к самой крупной угольной шахте "Красноармейская-Западная № 1", которая только за минувший год принесла Украине 43,7 млрд гривен, рассказал эксперт.
Эта шахта расположена рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги "Покровск-Днепропетровск", добавил обозреватель.
"На этом участке наши бойцы наступают широким фронтом. Штурмовики уже вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. Они постоянно маневрируют при плотной поддержке с воздуха, ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем", — подчеркнул Алехин.
По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути ВС РФ, наступающих вдоль дороги Е50. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых противнику не за что зацепиться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.
О ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.
Зеленский предупреждает
Вчера, 17:12
Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из КиеваОфис президента Украины окончательно запутался, готов ли Киев к переговорному процессу с Россией. Такая разноголосица по этому вопросу может означать как разброд и шатания в рядах властей, так и служить своеобразным прикрытием истинных намерений правящего режима
 
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