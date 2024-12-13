https://ukraina.ru/20241213/1059624930.html
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры - 13.12.2024 Украина.ру
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
Претензии к "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова; люди года по версии Time; Собор Парижской Богоматери вновь открыт
2024-12-13T06:42
2024-12-13T06:42
2024-12-13T06:42
культура
эксклюзив
россия
сша
украина
лия ахеджакова
дональд трамп
барбара брыльска
министерство культуры
госдума
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg
Перекроить "Иронию судьбы"Неделю назад официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Минкульт с предложением вырезать из культовой новогодней "Иронии судьбы, или с лёгким паром!" Эльдара Рязанова сцены с актрисой Лией Ахеджаковой, а точнее — заменить её актрисой Елизаветой Боярской, написал телеграм-канал SHOT.Ряд СМИ опубликовал не только саму новость, но и "тестовые" несколько секунд видео, на котором Боярская "играет" Таню, подругу главной героини. Сделать это было предложено, естественно, с помощью искусственного интеллекта.SHOT пишет, что инициатива Крайт аргументирована следующим образом: "После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО".Речь идёт о том, что за несколько дней до этого, после спектакля в Лос-Анджелесе, Ахеджакова, принимая на поклоне цветы от поклонницы, произнесла запрещённый в РФ лозунг "Слава Украине!".Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение Крайт:"Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то", — приводит его слова издание Газета.Ru.Рязановской "Иронии судьбы" достаётся не впервые: ещё в 2022 депутат Госдумы Ольга Занко предлагала аналогичным образом поступить с исполнительницей главной роли — Нади — Барбарой Брыльской, заменить её Валентиной Талызиной, которая озвучила героиню.Интересное совпадение: в заявлении Брыльской, которое тогда вызвало общественное порицание, актриса говорила как раз об Ахеджаковой, а российское правительство, "притесняющее её", называла "коммунистами".Впрочем, в 2023 году актёр Максим Виторган рассказывал, что в отношении его это удалось: в сериале Евгения Стычкина и Нурбека Эгена "Контакт" его изображение частично было вырезано или заменено фальшивым, по словам Виторгана.Иногда подобные высокотехнологичные инициативы возникают и совершенно по другим причинам: в ноябре, когда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что планируется новая экранизация повестей Юлиана Семёнова о Штирлице, а для главной роли планируют с помощью ИИ воссоздать образ актёра Вячеслава Тихонова, возмутились не только поклонники, но и семья, и близкие друзья Тихонова.Музыкальная иконаЧеловек года — Трамп, икона года — Элтон Джон.Журнал Time подвёл итоги 2024 года в личностях, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп — самый могущественный человек в мире, а 77-летний Джон — самый харизматичный. Снимки для эксклюзивного интервью музыканта сделал один из самых популярных фотографов — Майлс Олдридж.Несмотря на то, что в итоговых чартах лидируют преимущественно более молодые американские поп- и хип-хоп исполнители, прежде всего — Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Эминем, легендарный британец оказался на обложке, традиционно задающей "хороший тон".Прощальный тур Элтона Джона, проходивший с 2018 по 2023 год и ставший самым кассовым концертным в истории музыки, позади, но музыкант продолжает писать и выступать, а вскоре планирует выпустить новый альбом, хотя работа над ним осложнена из-за проблем со здоровьем, о чём он в начале осени рассказывал журналистам.В интервьюTime Джон рассказал, что умеет радоваться простым вещам, вроде новой картины или книги, а потому остаётся в форме.В последние годы он довольно часто высказывается и в защиту здорового образа жизни, резко критикует употребление всяких (не везде) запрещённых веществ, а в интервью отметил, что отказ от алкоголя помог ему "обрести внутреннюю гармонию" и быть более продуктивным в творчестве.В разделы "артисты" и "иконы" вошли ещё многие действительно популярные творцы самых разных жанров и направлений — от британской певицы Дуа Липы до, вероятно, самого любимого зрителями по всему миру японского аниматора Хаяо Миядзаки.Странным у Time вышел список "лидеров": в нём среди первых оказались Юлия Навальная и глава ОП Украины Андрей Ермак.Закат цивилизации не состоялсяТрампу, Владимиру Зеленскому и ряду других личностей на выходных можно было позавидовать, не комментируя непосредственно политические новости: они оказались первыми, кто посетил после реставрации блистательный и воспетый собор — готический Нотр-дам-де-Пари — на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Церемония открытия была торжественной, собор — вновь открыт и по-прежнему — один из главных символов Парижа, иллюминация — грандиозна.Помимо того, что за восстановлением собора после серьёзного пожара с замиранием сердца наблюдали архитекторы и художники, новость об окончании работ определённо должна была порадовать конспирологов всех мастей: пять лет назад, в апреле 2019 года, когда шпиль собора-легенды был охвачен огнём, пожар успели окрестить "концом христианской цивилизации", "закатом европейского мира", и прочими зловещими эпитетами."О символизме этого парижского пожара не хочется говорить. Беда, однако, в том, что тема напрашивается. И ничего в ней нет назидательного — сплошной кошмар. Европа горит. Что это значит? Символизм этот я вижу в закате либерального миропорядка, происходящем во многом из-за того банального обстоятельства, что элиты заигрались и оторвались от масс.Поклоняться божеству этнокультурного многообразия можно настолько, насколько к этому готова критическая масса коренных обитателей страны", – написал сразу же после пожара, например, профессор географии в университете Редфорда Григорий Иоффе.В истории самого известного готического сооружения в мире действительно символично всё: к своему привычному облику он шёл почти два века, начато строительство было в 1163 году на месте первой христианской церкви французской столицы — базилики Святого Стефана, а ещё раньше — галло-римского храма Юпитера.С меньшим трагизмом смотрели тогда на произошедшее книжные магазины и платформы по продаже литературы: великий роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" тогда покупался беспрецедентно, взлетел на первое место в рейтингах сервиса Amazon, а несколько отошедший в тень мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона Notre-Dame de Paris снова показывали во всех театрах.Причину пожара, к слову, до сих пор не выяснили. Однако собор торжественно открыт, а значит все апокалиптические предсказания пока откладываются.О трендах в академической культуре – в материале Марии Нестеровой Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад на сайте Украина.ру.
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эксклюзив, россия, сша, украина, лия ахеджакова, дональд трамп, барбара брыльска, министерство культуры, госдума
Перекроить "Иронию судьбы"
Неделю назад официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт
обратилась в Минкульт
с предложением вырезать из культовой новогодней "Иронии судьбы, или с лёгким паром!" Эльдара Рязанова
сцены с актрисой Лией Ахеджаковой
, а точнее — заменить её актрисой Елизаветой Боярской,
написал телеграм-канал SHOT.
Ряд СМИ опубликовал не только саму новость, но и "тестовые" несколько секунд видео, на котором Боярская "играет" Таню, подругу главной героини. Сделать это было предложено, естественно, с помощью искусственного интеллекта.
SHOT пишет, что инициатива Крайт аргументирована следующим образом: "После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО".
Речь идёт о том, что за несколько дней до этого, после спектакля в Лос-Анджелесе, Ахеджакова, принимая на поклоне цветы от поклонницы, произнесла запрещённый в РФ лозунг "Слава Украине!".
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение Крайт:
"Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то
", — приводит его слова издание Газета.Ru.
Рязановской "Иронии судьбы" достаётся не впервые: ещё в 2022 депутат Госдумы Ольга Занко
предлагала аналогичным образом поступить с исполнительницей главной роли — Нади — Барбарой Брыльской
, заменить её Валентиной Талызиной
, которая озвучила героиню.
Интересное совпадение: в заявлении Брыльской, которое тогда вызвало общественное порицание, актриса говорила как раз об Ахеджаковой, а российское правительство, "притесняющее её", называла "коммунистами".
Впрочем, в 2023 году актёр Максим Виторган рассказывал, что в отношении его это удалось: в сериале Евгения Стычкина и Нурбека Эгена "Контакт" его изображение частично было вырезано или заменено фальшивым, по словам Виторгана.
Иногда подобные высокотехнологичные инициативы возникают и совершенно по другим причинам: в ноябре, когда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
сообщил, что планируется новая экранизация повестей Юлиана Семёнова
о Штирлице, а для главной роли планируют с помощью ИИ воссоздать образ актёра Вячеслава Тихонова
, возмутились не только поклонники, но и семья, и близкие друзья Тихонова.
Человек года — Трамп
, икона года — Элтон Джон.
Журнал Time подвёл итоги 2024 года в личностях, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп — самый могущественный человек в мире, а 77-летний Джон — самый харизматичный. Снимки для эксклюзивного интервью музыканта сделал один из самых популярных фотографов — Майлс Олдридж.
Несмотря на то, что в итоговых чартах лидируют преимущественно более молодые американские поп- и хип-хоп исполнители, прежде всего — Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Эминем, легендарный британец оказался на обложке, традиционно задающей "хороший тон".
Прощальный тур Элтона Джона, проходивший с 2018 по 2023 год и ставший самым кассовым концертным в истории музыки, позади, но музыкант продолжает писать и выступать, а вскоре планирует выпустить новый альбом, хотя работа над ним осложнена из-за проблем со здоровьем, о чём он в начале осени рассказывал журналистам.
В интервьюTime Джон рассказал, что умеет радоваться простым вещам, вроде новой картины или книги, а потому остаётся в форме.
В последние годы он довольно часто высказывается и в защиту здорового образа жизни, резко критикует употребление всяких (не везде) запрещённых веществ, а в интервью отметил, что отказ от алкоголя помог ему "обрести внутреннюю гармонию" и быть более продуктивным в творчестве.
В разделы "артисты" и "иконы" вошли ещё многие действительно популярные творцы самых разных жанров и направлений — от британской певицы Дуа Липы до, вероятно, самого любимого зрителями по всему миру японского аниматора Хаяо Миядзаки.
Странным у Time вышел список "лидеров": в нём среди первых оказались Юлия Навальная
и глава ОП Украины Андрей Ермак
.
Закат цивилизации не состоялся
Трампу, Владимиру Зеленскому
и ряду других личностей на выходных можно было позавидовать, не комментируя непосредственно политические новости: они оказались первыми, кто посетил после реставрации блистательный и воспетый собор — готический Нотр-дам-де-Пари — на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
Церемония открытия была торжественной, собор — вновь открыт и по-прежнему — один из главных символов Парижа, иллюминация — грандиозна.
Помимо того, что за восстановлением собора после серьёзного пожара с замиранием сердца наблюдали архитекторы и художники, новость об окончании работ определённо должна была порадовать конспирологов всех мастей: пять лет назад, в апреле 2019 года, когда шпиль собора-легенды был охвачен огнём, пожар успели окрестить "концом христианской цивилизации", "закатом европейского мира", и прочими зловещими эпитетами.
"О символизме этого парижского пожара не хочется говорить. Беда, однако, в том, что тема напрашивается. И ничего в ней нет назидательного — сплошной кошмар. Европа горит. Что это значит? Символизм этот я вижу в закате либерального миропорядка, происходящем во многом из-за того банального обстоятельства, что элиты заигрались и оторвались от масс.
Поклоняться божеству этнокультурного многообразия можно настолько, насколько к этому готова критическая масса коренных обитателей страны", – написал сразу же после пожара, например, профессор географии в университете Редфорда Григорий Иоффе.
В истории самого известного готического сооружения в мире действительно символично всё: к своему привычному облику он шёл почти два века, начато строительство было в 1163 году на месте первой христианской церкви французской столицы — базилики Святого Стефана, а ещё раньше — галло-римского храма Юпитера.
С меньшим трагизмом смотрели тогда на произошедшее книжные магазины и платформы по продаже литературы: великий роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" тогда покупался беспрецедентно, взлетел на первое место в рейтингах сервиса Amazon, а несколько отошедший в тень мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона Notre-Dame de Paris снова показывали во всех театрах.
Причину пожара, к слову, до сих пор не выяснили. Однако собор торжественно открыт, а значит все апокалиптические предсказания пока откладываются.