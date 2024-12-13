Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры - 13.12.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20241213/1059624930.html
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры - 13.12.2024 Украина.ру
Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
Претензии к "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова; люди года по версии Time; Собор Парижской Богоматери вновь открыт
2024-12-13T06:42
2024-12-13T06:42
культура
эксклюзив
россия
сша
украина
лия ахеджакова
дональд трамп
барбара брыльска
министерство культуры
госдума
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Перекроить "Иронию судьбы"Неделю назад официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Минкульт с предложением вырезать из культовой новогодней "Иронии судьбы, или с лёгким паром!" Эльдара Рязанова сцены с актрисой Лией Ахеджаковой, а точнее — заменить её актрисой Елизаветой Боярской, написал телеграм-канал SHOT.Ряд СМИ опубликовал не только саму новость, но и "тестовые" несколько секунд видео, на котором Боярская "играет" Таню, подругу главной героини. Сделать это было предложено, естественно, с помощью искусственного интеллекта.SHOT пишет, что инициатива Крайт аргументирована следующим образом: "После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО".Речь идёт о том, что за несколько дней до этого, после спектакля в Лос-Анджелесе, Ахеджакова, принимая на поклоне цветы от поклонницы, произнесла запрещённый в РФ лозунг "Слава Украине!".Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение Крайт:"Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то", — приводит его слова издание Газета.Ru.Рязановской "Иронии судьбы" достаётся не впервые: ещё в 2022 депутат Госдумы Ольга Занко предлагала аналогичным образом поступить с исполнительницей главной роли — Нади — Барбарой Брыльской, заменить её Валентиной Талызиной, которая озвучила героиню.Интересное совпадение: в заявлении Брыльской, которое тогда вызвало общественное порицание, актриса говорила как раз об Ахеджаковой, а российское правительство, "притесняющее её", называла "коммунистами".Впрочем, в 2023 году актёр Максим Виторган рассказывал, что в отношении его это удалось: в сериале Евгения Стычкина и Нурбека Эгена "Контакт" его изображение частично было вырезано или заменено фальшивым, по словам Виторгана.Иногда подобные высокотехнологичные инициативы возникают и совершенно по другим причинам: в ноябре, когда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что планируется новая экранизация повестей Юлиана Семёнова о Штирлице, а для главной роли планируют с помощью ИИ воссоздать образ актёра Вячеслава Тихонова, возмутились не только поклонники, но и семья, и близкие друзья Тихонова.Музыкальная иконаЧеловек года — Трамп, икона года — Элтон Джон.Журнал Time подвёл итоги 2024 года в личностях, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп — самый могущественный человек в мире, а 77-летний Джон — самый харизматичный. Снимки для эксклюзивного интервью музыканта сделал один из самых популярных фотографов — Майлс Олдридж.Несмотря на то, что в итоговых чартах лидируют преимущественно более молодые американские поп- и хип-хоп исполнители, прежде всего — Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Эминем, легендарный британец оказался на обложке, традиционно задающей "хороший тон".Прощальный тур Элтона Джона, проходивший с 2018 по 2023 год и ставший самым кассовым концертным в истории музыки, позади, но музыкант продолжает писать и выступать, а вскоре планирует выпустить новый альбом, хотя работа над ним осложнена из-за проблем со здоровьем, о чём он в начале осени рассказывал журналистам.В интервьюTime Джон рассказал, что умеет радоваться простым вещам, вроде новой картины или книги, а потому остаётся в форме.В последние годы он довольно часто высказывается и в защиту здорового образа жизни, резко критикует употребление всяких (не везде) запрещённых веществ, а в интервью отметил, что отказ от алкоголя помог ему "обрести внутреннюю гармонию" и быть более продуктивным в творчестве.В разделы "артисты" и "иконы" вошли ещё многие действительно популярные творцы самых разных жанров и направлений — от британской певицы Дуа Липы до, вероятно, самого любимого зрителями по всему миру японского аниматора Хаяо Миядзаки.Странным у Time вышел список "лидеров": в нём среди первых оказались Юлия Навальная и глава ОП Украины Андрей Ермак.Закат цивилизации не состоялсяТрампу, Владимиру Зеленскому и ряду других личностей на выходных можно было позавидовать, не комментируя непосредственно политические новости: они оказались первыми, кто посетил после реставрации блистательный и воспетый собор — готический Нотр-дам-де-Пари — на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Церемония открытия была торжественной, собор — вновь открыт и по-прежнему — один из главных символов Парижа, иллюминация — грандиозна.Помимо того, что за восстановлением собора после серьёзного пожара с замиранием сердца наблюдали архитекторы и художники, новость об окончании работ определённо должна была порадовать конспирологов всех мастей: пять лет назад, в апреле 2019 года, когда шпиль собора-легенды был охвачен огнём, пожар успели окрестить "концом христианской цивилизации", "закатом европейского мира", и прочими зловещими эпитетами."О символизме этого парижского пожара не хочется говорить. Беда, однако, в том, что тема напрашивается. И ничего в ней нет назидательного — сплошной кошмар. Европа горит. Что это значит? Символизм этот я вижу в закате либерального миропорядка, происходящем во многом из-за того банального обстоятельства, что элиты заигрались и оторвались от масс.Поклоняться божеству этнокультурного многообразия можно настолько, насколько к этому готова критическая масса коренных обитателей страны", – написал сразу же после пожара, например, профессор географии в университете Редфорда Григорий Иоффе.В истории самого известного готического сооружения в мире действительно символично всё: к своему привычному облику он шёл почти два века, начато строительство было в 1163 году на месте первой христианской церкви французской столицы — базилики Святого Стефана, а ещё раньше — галло-римского храма Юпитера.С меньшим трагизмом смотрели тогда на произошедшее книжные магазины и платформы по продаже литературы: великий роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" тогда покупался беспрецедентно, взлетел на первое место в рейтингах сервиса Amazon, а несколько отошедший в тень мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона Notre-Dame de Paris снова показывали во всех театрах.Причину пожара, к слову, до сих пор не выяснили. Однако собор торжественно открыт, а значит все апокалиптические предсказания пока откладываются.О трендах в академической культуре – в материале Марии Нестеровой Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, сша, украина, лия ахеджакова, дональд трамп, барбара брыльска, министерство культуры, госдума
Культура, Эксклюзив, Россия, США, Украина, Лия Ахеджакова, Дональд Трамп, Барбара Брыльска, Министерство культуры, Госдума

Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры

06:42 13.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Украина.ру
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Претензии к "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова; люди года по версии Time; Собор Парижской Богоматери вновь открыт
Перекроить "Иронию судьбы"
Неделю назад официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в Минкульт с предложением вырезать из культовой новогодней "Иронии судьбы, или с лёгким паром!" Эльдара Рязанова сцены с актрисой Лией Ахеджаковой, а точнее — заменить её актрисой Елизаветой Боярской, написал телеграм-канал SHOT.
Ряд СМИ опубликовал не только саму новость, но и "тестовые" несколько секунд видео, на котором Боярская "играет" Таню, подругу главной героини. Сделать это было предложено, естественно, с помощью искусственного интеллекта.
SHOT пишет, что инициатива Крайт аргументирована следующим образом: "После такой откровенной поддержки ВСУ смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, под которую все режут салатики и ждут речи президента с боем курантов, по меньшей мере неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на СВО".
Речь идёт о том, что за несколько дней до этого, после спектакля в Лос-Анджелесе, Ахеджакова, принимая на поклоне цветы от поклонницы, произнесла запрещённый в РФ лозунг "Слава Украине!".
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложение Крайт:
"Я считаю, что это достаточно эмоциональное, но не самое разумное решение. Это из разряда войны с памятниками. Нам разонравилась деятельность какого-то политика или деятеля, давайте мы будем сносить памятники ему. Вчера Дзержинского с Лениным, сегодня еще кого-то", — приводит его слова издание Газета.Ru.
Рязановской "Иронии судьбы" достаётся не впервые: ещё в 2022 депутат Госдумы Ольга Занко предлагала аналогичным образом поступить с исполнительницей главной роли — Нади — Барбарой Брыльской, заменить её Валентиной Талызиной, которая озвучила героиню.
Интересное совпадение: в заявлении Брыльской, которое тогда вызвало общественное порицание, актриса говорила как раз об Ахеджаковой, а российское правительство, "притесняющее её", называла "коммунистами".
Впрочем, в 2023 году актёр Максим Виторган рассказывал, что в отношении его это удалось: в сериале Евгения Стычкина и Нурбека Эгена "Контакт" его изображение частично было вырезано или заменено фальшивым, по словам Виторгана.
Иногда подобные высокотехнологичные инициативы возникают и совершенно по другим причинам: в ноябре, когда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что планируется новая экранизация повестей Юлиана Семёнова о Штирлице, а для главной роли планируют с помощью ИИ воссоздать образ актёра Вячеслава Тихонова, возмутились не только поклонники, но и семья, и близкие друзья Тихонова.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction № 26 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 20:40Культура
Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форумаНа прошлой неделе в Москве прошла ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction – событие стабильное и многообещающее, одновременно и задающее, и фиксирующее тренды в литературе
Музыкальная икона
Человек года — Трамп, икона года — Элтон Джон.
Журнал Time подвёл итоги 2024 года в личностях, отметив, что избранный президент США Дональд Трамп — самый могущественный человек в мире, а 77-летний Джон — самый харизматичный. Снимки для эксклюзивного интервью музыканта сделал один из самых популярных фотографов — Майлс Олдридж.
Несмотря на то, что в итоговых чартах лидируют преимущественно более молодые американские поп- и хип-хоп исполнители, прежде всего — Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Кендрик Ламар, Эминем, легендарный британец оказался на обложке, традиционно задающей "хороший тон".
Прощальный тур Элтона Джона, проходивший с 2018 по 2023 год и ставший самым кассовым концертным в истории музыки, позади, но музыкант продолжает писать и выступать, а вскоре планирует выпустить новый альбом, хотя работа над ним осложнена из-за проблем со здоровьем, о чём он в начале осени рассказывал журналистам.
В интервьюTime Джон рассказал, что умеет радоваться простым вещам, вроде новой картины или книги, а потому остаётся в форме.
В последние годы он довольно часто высказывается и в защиту здорового образа жизни, резко критикует употребление всяких (не везде) запрещённых веществ, а в интервью отметил, что отказ от алкоголя помог ему "обрести внутреннюю гармонию" и быть более продуктивным в творчестве.
В разделы "артисты" и "иконы" вошли ещё многие действительно популярные творцы самых разных жанров и направлений — от британской певицы Дуа Липы до, вероятно, самого любимого зрителями по всему миру японского аниматора Хаяо Миядзаки.
Странным у Time вышел список "лидеров": в нём среди первых оказались Юлия Навальная и глава ОП Украины Андрей Ермак.
Влад Валов интервью - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
24 мая 2023, 04:09Культура
Музыкант Влад Валов ШеFF о том, как студент из Конго вдохнул жизнь в хип-хоп советского Донбасса
Закат цивилизации не состоялся
Трампу, Владимиру Зеленскому и ряду других личностей на выходных можно было позавидовать, не комментируя непосредственно политические новости: они оказались первыми, кто посетил после реставрации блистательный и воспетый собор — готический Нотр-дам-де-Пари — на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Церемония открытия была торжественной, собор — вновь открыт и по-прежнему — один из главных символов Парижа, иллюминация — грандиозна.
Помимо того, что за восстановлением собора после серьёзного пожара с замиранием сердца наблюдали архитекторы и художники, новость об окончании работ определённо должна была порадовать конспирологов всех мастей: пять лет назад, в апреле 2019 года, когда шпиль собора-легенды был охвачен огнём, пожар успели окрестить "концом христианской цивилизации", "закатом европейского мира", и прочими зловещими эпитетами.
"О символизме этого парижского пожара не хочется говорить. Беда, однако, в том, что тема напрашивается. И ничего в ней нет назидательного — сплошной кошмар. Европа горит. Что это значит? Символизм этот я вижу в закате либерального миропорядка, происходящем во многом из-за того банального обстоятельства, что элиты заигрались и оторвались от масс.
Поклоняться божеству этнокультурного многообразия можно настолько, насколько к этому готова критическая масса коренных обитателей страны", – написал сразу же после пожара, например, профессор географии в университете Редфорда Григорий Иоффе.
В истории самого известного готического сооружения в мире действительно символично всё: к своему привычному облику он шёл почти два века, начато строительство было в 1163 году на месте первой христианской церкви французской столицы — базилики Святого Стефана, а ещё раньше — галло-римского храма Юпитера.
С меньшим трагизмом смотрели тогда на произошедшее книжные магазины и платформы по продаже литературы: великий роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" тогда покупался беспрецедентно, взлетел на первое место в рейтингах сервиса Amazon, а несколько отошедший в тень мюзикл Риккардо Коччанте и Люка Пламондона Notre-Dame de Paris снова показывали во всех театрах.
Причину пожара, к слову, до сих пор не выяснили. Однако собор торжественно открыт, а значит все апокалиптические предсказания пока откладываются.
О трендах в академической культуре – в материале Марии Нестеровой Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на Запад на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивРоссияСШАУкраинаЛия АхеджаковаДональд ТрампБарбара БрыльскаМинистерство культурыГосдума
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
06:42Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
06:34Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
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