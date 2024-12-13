https://ukraina.ru/20241213/1059622578.html

Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа

Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа - 13.12.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа

Мы, как и украинцы ждем, когда наступит ночь мира. И в эту ночь мира мы должны быть полностью готовы. А для этого у нас должна быть икра, шампанское и освобожденные территории, считает военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-12-13T07:00

2024-12-13T07:00

2024-12-13T07:00

интервью

украина

курская область

курахово

дональд трамп

владимир путин

вооруженные силы украины

минобороны

покровск/красноармейск

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057128635_0:213:1280:932_1920x0_80_0_0_2592acb7feff3fcb011341a738233beb.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее ветеран Первой чеченской кампании и уроженец Сумской области Виктор Кутырь предположил, что если Украина в политических целях предпримет наступление на Брянскую область, то она будет ставить целью захват двух конкретных городов: Суземка и Погар.Во-первых, в этом случае фланги противника, как и во время курской авантюры, будут прикрыты естественными водными преградами: Десна-Днепр и Десна-Сейм.Во-вторых, взятие этих городов позволит установить контроль над трассами "Москва-Брянск-Киев" и "Брянск-Гомель".- Александр Леонидович, что вы об этом думаете? С начала курской авантюры прошло четыре месяца. Украина за это время могла что-то накопить.- Украина могла что-то накопить и накопила. Но пока, то, что она накопила, по-прежнему сжигается в Курской области.Что касается Брянского направления, то, судя по данным из открытых источников, у Украины там почти ничего нет кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне.Эти силы можно бросить на захват указанных вами направлений только при одном условии: если в Брянской области ситуация с насыщениями оборонительной полосы будет на уровне 6 августа 2024 года. В противном случае вся эта затея будет бессмысленна.Конечно, если Украина захочет отметить инаугурацию Трампа особым образом, такое нападение исключать нельзя. И задача военных как раз состоит в том, чтобы предвидеть любое развитие событий и принять необходимые меры.- А нам есть ли смысл подумать о том, чтобы примерно же в этом районе провести в Черниговской области операцию по образцу того, что было в Волчанске?- Такую операцию мы сейчас там точно проводить не сможем. На Волчанск мы бросили пехотную дивизию, усиленную танками. А сейчас мы там держим паритетные силы в виде ДРГ, спецназа и пограничников.Вообще у нас с применением "Орешника" резко изменилась концепция. Сейчас все от рядового солдата до фельдмаршала уповают исключительно на ракетные удары, а не на использование пехотных масс. Все ждут чего-то высокотехнологичного и сразу результативного.- При этом в Курской области Минобороны официально подтвердило освобождение Дарьино и Плехово – населенные пункты, где ВСУ засели в наших же опорниках. Как нам это удалось?- Мы же знаем, как устроены наши опорники. Расположение траншей, дотов, дзотов и огневых точек нанесено на карту наших командиров уже давно. Штурм заранее разведанных укрепрайонов не представляет больших проблем при наличии достаточного количества войск и средств дистанционного поражения. Работают наши дроны, авиация продолжает выносить укрепленные точки ВСУ, засевших в Курской области.Учитывая, что противник занял Дарьино в первые сутки наступления, этот район был хорошо освоен им в военном отношении. Мы наступаем не на наспех вырытые окопы, а на качественные укрепрайоны. Но мы их берем за счет разведки и технического превосходства.Все это в комплексе дает нормальный результат.- Получается, что этот наш успех, хоть он и тактический, нельзя недооценивать?- Конечно, это важно. Другое дело, что мы достигаем всех этих успехов на нашей территории. Если бы мы достигали таких же успехов на украинской территории, мы бы мысленно аплодировали.- Недавно в репортаже "Первого канала" говорилось, что сейчас у ВСУ там очень немного разведывательных БПЛА, поэтому мы можем более активно сближаться с противником. Так ли это?- Это заблуждение характерно не только для журналистов, но и для некоторых командиров выше среднего звена. С чего они взяли, что у ВСУ там нет БПЛА? Киевский режим там недавно развернул "Бригаду Мадьяра", которая пухнет как не в себя и разрастается до дивизии. Она пополняется и личным составом, и техникой. По оценкам наших фронтовиков, по fpv-дронам у противника там такая же ситуация, как и летом. Может быть, где-то работе беспилотников мешает погода. Но в целом воздушное присутствие украинцев в Курской области сохраняется на высоком уровне.- Учитывая эти наши проблемы и преимущества, с какой стороны мы теперь будем стирать это украинское пятно в Курской области?- Трудно сказать. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда противника отрежут от выхода на российско-украинскую границу, а все, кто не успеют выскочить из Курской области, останутся лежать в курской земле. Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем сдаться на милость русским.- По поводу гипотетического окружения этой группировки была информация, что наши ДРГ под Плехово зашли на территорию Сумской области. Но там река Псел и леса. Не знаю, можем ли мы там разместить массу войск.- Проблема котлов и окружений не в том, чтобы кого-то закрыть. Тебе нужно усилить внешнюю сторону котла, чтобы ее не пробила идущая к противнику подмога, а это требует удвоенного количества войск. Поэтому мы будем ориентироваться на выдавливание противника. А тут у меня оснований для оптимистичных прогнозов нет.- Если в целом говорить о проблеме котловарения, мы это сейчас объективно не можем сделать? Или при желании что-то сделать можно?- Мы можем это сделать. Но наше командование избрало другую тактику. Оно подталкивает украинское командование к такому решению, чтобы оставить то же Курахово, потому что все остальное сулит гибель солдатам. Это избавляет нас от сражения с противником, который дерется насмерть. Мы пытаемся взять врага на испуг и сломать его волю. Как только в массе войск, находящихся в мешке, наступает паника, что завтра их закроют, на участке фронта начинается развал. Эта тактика последних месяцев хорошо работает на линии Великая Новоселка-Курахово-Покровск.- Вы разделяете оптимистичные прогнозы, что Курахово будет взято через несколько дней?- Я таких прогнозов не разделяю. Фронт или ломается, или не ломается. Если ВСУ продержатся эти несколько дней, то они и дальше могут держаться несколько дней. А если оборона Курахово рухнет, город падет еще до выхода нашего интервью. То есть сейчас все зависит от того, что насколько психологически устойчив гарнизон. Если весь гарнизон только и требует команды на выход, то город будет взят.- Еще была информация, что наши войска на Покровском направлении зацепились за Шевченко – важный плацдарм для развития наступления на сам Покровск. А в чем именно состоит его важность?- Сейчас половину Шевченко занимают наши штурмовики. Там идут уличные бои. Многоэтажной застройки там не так много, но в городе воевать всегда трудно. Сами украинские эксперты опасаются, что если мы возьмем Шевченко, то мы сможем взять под огневой, а потом и под физический контроль дорогу к западу от Покровска, что поставит под угрозу снабжение гарнизона. Но пока никакой речи об окружении Покровска не идет.- Хватит ли у нас огневой мощи для нанесения таких ударов? Есть оценки, что за последнее время у ВСУ стало лучше с артиллерией и что нашего преимущества по снарядам 1к10 уже нет.- Преимущество 1к10 – это выдумка вражеской пропаганды, которая направлена на то, чтобы Украина получала еще больше снарядов.На отдельных участках Восточного фронта у киевского режима с нами паритет. У противника хватает артиллерийских систем для районов, где он видит для себя наибольшую угрозу. У нас артиллерии тоже хватает. Да, у нас нет плотности огня в сто стволов на километр фронта, но это и не требуется. У нас артиллерия является вспомогательным средством.Мы за все время СВО не использовали огневой вал, за которым наступают штурмовики. Ни ВС РФ, ни ВСУ не умеют этим пользоваться. Сейчас все сводится к артиллерийским дуэлям. И, учитывая современные средства разведки, уничтожение целей не требует большого расхода снарядов.Пять-десять снарядов на конкретную цель, а потом орудию надо менять позицию.Так что мы не можем взять Покровск, разгромив его артиллерийскими ударами. Но и ВСУ с помощью артиллерийских средств организовать устойчивую оборону. Артиллерии придан вспомогательный характер. Все решит пехота.- А пехота у кого круче?- Это вопрос мотивации. В среднем солдат у обеих сторон подготовлен одинаково. Он умеет бегать, стрелять, окапываться и прятаться. При этом у нас, и у них есть морпехи и десантники, которые дерутся с ожесточенным упорством. Другое дело, что в элитных частях и соединениях ВСУ уже по четыре раза обновился личный состав. Элитарных солдат там уже не так много.- Как раз была информация, что ВСУ уже начали раздергивать элитную бригаду "Анна Киевская", подготовленную во Франции, о которой мы говорили в прошлый раз.- Да, это так, потому что ситуация под Курском, которая сейчас является приоритетным военным направлением, заставляет их сжигать резервы. Даже подготовленные и с далеко идущим замыслом. Поэтому чтобы удержать курскую территорию хотя бы до того, как Трамп объявит, что наступает "ночь мира", они будут цепляться за нее руками, зубами и ногами и жечь бригады типа "Анны Киевской". По частям или скопом, как получится.- Уточню про штурмовые бои. Правда ли, что ВСУ сталкиваются со следующей проблемой: когда они заводят в населенный пункт большое количество бойцов, то мы их разносим ФАБами, а если мало, то не справляются с давлением наших штурмовиков?- Они вообще не справляются с давлением наших штурмовиков, потому что теряют территории. Даже в Курской области они воюют от обороны. В настоящее время это армия, неспособная на активные наступательные действия. Да, она может вести активную оборону, но атаковать на нескольких направлениях не может. Хотя в Курской области случается, что они контратакуют.Удержать удар русских штурмовиков очень сложно. Для этого надо дронами заслонить небо. Дроносил у Украины для этого не хватает, хотя они очень активны. Если им удается заслонить дронами небо где-то, значит, оголяется другой участок. У нас же сил достаточно, чтобы наступать даже на десяти направлениях. В этом контексте задержать наше наступление можно, остановить его нельзя. Каждый день у нас происходит выигрыш на несколько сотен метров, иногда даже на километр.- Украине передали 847 ракет для комплекса Patriot. Они готовятся к нашим атакам по энергетической инфраструктуре?- В сообщении не уточняется, общее ли это количество переданных с начала войны ракет, и уходящая администрация подбивает бухгалтерию, или это им вчера передали 880 с лишним ракет. Я склоняюсь к тому, что это общее количество ракет, переданных Украине, и они постепенно сжигаются.Но уже несколько дней не было наших налетов, поэтому затрудняюсь сказать, сколько у них осталось, чтобы отражать наши воздушные атаки. Когда пойдет следующая волна "Гераней" и других дальнобойных средств нападения, тогда станет ясно, насколько они оснащены средствами ПВО.- Вы говорили, что мы слишком уповаем на "Орешник", но даже Владимир Путин сказал, что нам надо не ядерную доктрину улучшать, а - "Орешник".- Масса наших коллег рассматривает "Орешник" как некую панацею, супероружие. Оно больше возымело моральный эффект, подняло настроение, потому что разрешение Украине бить западными ракетами настолько, насколько они достают по российской территории, вызвало у нас уныние."Орешник" нас взбодрил, но хотелось бы продолжения. В том, что сказал Путин, нет противоречия, ведь ему надо объяснить, почему до сих пор не пущено в ход тактическое ядерное оружие.А давление на это счет очень велико. Даже самые знатные военблогеры с огромной аудиторией патриотического направления уже требуют применения ТЯО. Поэтому Путин объясняет, что при наличии "Орешника" в этом нет никакой нужды: "успокойтесь, попейте водички, охладите головы". У нас есть "Орешник", который не хуже справится с тем, что вы от меня требуете.Надо подождать, когда "Орешник" будет применен по тем целям, от поражения которых все ужаснутся.- Был прилет ракет ATACMS по Таганрогу, и Минобороны заявило, что мы дадим ответ, когда сочтем нужным. У вас будут на этот счет пожелания и предпочтения?- Нам надо ждать реакции Минобороны, а когда она последует трудно сказать. Так что надо запастись терпением, или это хитрый план, чтобы дезинформировать украинцев, и они сидели чесали репы и гадали, куда упадет следующий "Орешник". Но не хотелось бы, чтобы это затягивалось.- А почему? Может быть, надо подождать подольше, чтобы их еще сильнее ошарашить?- Мы, как и украинцы ждем, когда наступит ночь мира. И в эту ночь мира мы должны быть полностью готовы. У нас должна быть икра, шампанское, освобожденные территории, уничтоженные мощными ударами "Орешника" украинские объекты. Мы садимся за стол переговоров и говорим, вот такая ситуация на земле, давайте от нее отталкиваться, уважаемый господин президент. Других вариантов тут быть не может. Кто сомневается, читайте выступление Путина в МИДе.Пока Трамп выглядит как человек, который возьмет двух щенят за шкирку и одного из них утопит. Поэтому мы должны подойти к ночи, за которой наступит мир, во всеоружии. Лучший мир — это мир, вооруженный до зубов.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар

https://ukraina.ru/20241002/1057850566.html

https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html

украина

курская область

курахово

покровск/красноармейск

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, курахово, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, покровск/красноармейск, дроны, артиллерия, "орешник", бригада, брянская область