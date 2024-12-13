Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
В 2025 году для ВС РФ может быть перспективным продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием ВСУ на левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По мнению эксперта, в 2025 году у ВС РФ есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений.
Он отметил, что это может быть продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки ВСУ от снабжения с правого берега.
"Возможностей много. И сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а наш Генштаб. А уж что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще", — подчеркнул Онуфриенко.
При этом он указал, что у ВСУ нет стратегических резервов на крупное наступление. Даже учитывая проходившую подготовку во Франции бригаду "Анна Киевская". Ее состав вдвое меньше, чем полагается по штату, отметил эксперт.
"Подготовили 2500 военнослужащих. А из около 200 остались во Франции, попросив политическое убежище. А те, которые вернулись, были раздерганы на разные направления от Курского до Великоновоселовского", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
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