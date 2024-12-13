Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года - 13.12.2024 Украина.ру
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Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года
Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года - 13.12.2024 Украина.ру
Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года
В 2025 году для ВС РФ может быть перспективным продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием ВСУ на левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-12-13T05:15
2024-12-13T05:15
новости
россия
днепропетровская область
курская область
михаил онуфриенко
вс рф
наступление
днепр
днепропетровск
гуляйполе
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По мнению эксперта, в 2025 году у ВС РФ есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений.Он отметил, что это может быть продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки ВСУ от снабжения с правого берега.При этом он указал, что у ВСУ нет стратегических резервов на крупное наступление. Даже учитывая проходившую подготовку во Франции бригаду "Анна Киевская". Ее состав вдвое меньше, чем полагается по штату, отметил эксперт."Подготовили 2500 военнослужащих. А из около 200 остались во Франции, попросив политическое убежище. А те, которые вернулись, были раздерганы на разные направления от Курского до Великоновоселовского", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
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днепропетровская область
курская область
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новости, россия, днепропетровская область, курская область, михаил онуфриенко, вс рф, наступление, днепр, днепропетровск, гуляйполе, всу, сво, спецоперация, детали
Новости, Россия, Днепропетровская область, Курская область, Михаил Онуфриенко, ВС РФ, наступление, Днепр, Днепропетровск, Гуляйполе, ВСУ, СВО, Спецоперация, детали

Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года

05:15 13.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В 2025 году для ВС РФ может быть перспективным продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием ВСУ на левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По мнению эксперта, в 2025 году у ВС РФ есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений.
Он отметил, что это может быть продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки ВСУ от снабжения с правого берега.
"Возможностей много. И сложность для Генштаба противника в том, что не он определяет кампанию наступающего года, а наш Генштаб. А уж что там решат, выбирая из серии перспективнейших направлений, это гадание на кофейной гуще", — подчеркнул Онуфриенко.
При этом он указал, что у ВСУ нет стратегических резервов на крупное наступление. Даже учитывая проходившую подготовку во Франции бригаду "Анна Киевская". Ее состав вдвое меньше, чем полагается по штату, отметил эксперт.
"Подготовили 2500 военнослужащих. А из около 200 остались во Франции, попросив политическое убежище. А те, которые вернулись, были раздерганы на разные направления от Курского до Великоновоселовского", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
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