https://ukraina.ru/20241213/1059620803.html

Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года

Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года - 13.12.2024 Украина.ру

Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года

В 2025 году для ВС РФ может быть перспективным продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием ВСУ на левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-12-13T05:15

2024-12-13T05:15

2024-12-13T05:15

новости

россия

днепропетровская область

курская область

михаил онуфриенко

вс рф

наступление

днепр

днепропетровск

гуляйполе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056990073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_202d4530cbcbd67e110acd6a988c69ae.jpg

По мнению эксперта, в 2025 году у ВС РФ есть несколько крайне перспективных направлений для больших наступлений.Он отметил, что это может быть продвижение от Новоселовки до Гуляйполя на запад с выходом в Днепропетровскую область или наступление из Курской области в направлении Днепра с отрезанием находящейся на левобережье группировки ВСУ от снабжения с правого берега.При этом он указал, что у ВСУ нет стратегических резервов на крупное наступление. Даже учитывая проходившую подготовку во Франции бригаду "Анна Киевская". Ее состав вдвое меньше, чем полагается по штату, отметил эксперт."Подготовили 2500 военнослужащих. А из около 200 остались во Франции, попросив политическое убежище. А те, которые вернулись, были раздерганы на разные направления от Курского до Великоновоселовского", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.

https://ukraina.ru/20241212/1059609611.html

россия

днепропетровская область

курская область

днепр

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, курская область, михаил онуфриенко, вс рф, наступление, днепр, днепропетровск, гуляйполе, всу, сво, спецоперация, детали