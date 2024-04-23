https://ukraina.ru/20240423/1054662435.html

Хроника энергетической войны. Россия кажется теряет Европу, но точно прирастает Азией

Хроника энергетической войны. Россия кажется теряет Европу, но точно прирастает Азией - 23.04.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Россия кажется теряет Европу, но точно прирастает Азией

Санкции Европейского Союза в отношении поставок сжиженного природного газа из России могут привести к росту цен на глобальном рынке. При этом Россия может занять освободившуюся нишу в азиатском регионе.

2024-04-23T06:33

2024-04-23T06:33

2024-04-23T06:34

эксклюзив

россия

сша

катар

дмитрий песков

игорь юшков

джо байден

ес

bloomberg

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

В ЕС хотят запретить импорт сжиженного природного газа из РоссииЕвросоюз планирует включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на встрече министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС, которая прошла 22 апреля в Люксембурге."Принятие 14-го пакета санкций против России – это один из самых важных шагов. Мы намерены включить в него запрет на импорт сжиженного природного газа", – заявил Билльстрём.Это очередной шаг ЕС против сжиженного природного газа из России. Напомним, Европейский парламент 11 апреля проголосовал за принятие правил, позволяющих правительствам стран – членов Евросоюза запрещать импорт российского СПГ и бронирование трубопроводных мощностей для поставок газа.Новые правила газового рынка ЕС позволяют правительствам временно запретить российским и белорусским экспортерам газа претендовать на мощности инфраструктуры, включая трубопроводы и СПГ-терминалы, которые необходимы для доставки трубопроводного газа и СПГ в Европу. Но главное – они предоставят возможность компаниям из стран ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты неустоек.В Кремле понимают, что Запад продолжит вводить новые санкции даже в ущерб себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы Евросоюза."Здесь никто у нас не носит розовые очки... Понятно, что они не останавливаются ни перед чем, желая расширять и без того абсолютно беспрецедентный санкционный пакет. И очевидно, что, стиснув зубы, они даже готовы испытывать негативный эффект на самих себя", – сказал Песков. Пресс-секретарь президента России также отметил, что Москва будет "пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы".При этом потери Евросоюза из-за возможного запрета поставок СПГ из России могут составить до 19% от всего импорта объединения. Такую оценку со ссылкой на данные статистической служба ЕС (Евростат) привело РИА Новости.За первые два месяца этого года ЕС закупил СПГ у девяти стран на общую сумму 7 миллиардов евро. Главным экспортером в Евросоюз стали США (48%), поставив газа на 3,4 миллиарда евро. А вот вторым крупнейшим поставщиком стала Россия, нарастив долю на европейском рынке газа за год на 5 процентных пунктов, до 1,3 миллиарда евро.В первую пятерку экспортеров вошли также Алжир и Катар, на эти страны приходится 9 и 8 процентов рынка соответственно. Основными покупателями СПГ в ЕС стали Франция (1,8 миллиарда евро), Нидерланды (1,5 миллиарда) и Испания (1,2 миллиарда евро).Стоит отметить, что в 2023 году Европа купила у России более 131 миллиарда кубометров СПГ, что стало рекордом. Вероятно, страны ЕС хотели сделать запасы, ведь рост цен на энергоносители после введения 14-го пакета неизбежен, заявил в эфире Радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков."В любом случае, для Брюсселя это политическое решение невыгодное, но ЕС пойдёт на то, чтобы запретить импорт российского сжиженного природного газа. Думаю, что резкого скачка цен не будет при наличии альтернатив (поставкам СПГ из РФ, – Прим.), которые предоставляют другие страны, например, США и Катар. Если скачок и будет, то не сейчас, а через какое-то время, и краткий", – полагает эксперт.В свою очередь, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что санкции Европейского союза против поставок СПГ из России могут привести к росту цен на глобальном рынке."Им нужно будет закупить больше у США или Катара, а значит, заплатить больше за газ, чем платят в Азии. Еще жестче конкуренция будет именно за СПГ у Европы с азиатами. Она всегда будет платить больше, чем готовы платить в Азии, чтобы газ пришел именно к ней. Для них это проблема, это вызовет рост цены", – сказал он в комментарии изданию Лента.ру.В случае санкций против российского СПГ, Европа будет стараться покупать у других поставщиков объемы, которые предназначены для Азии. Россия, в свою очередь, может занять освободившуюся нишу в азиатском регионе. "Если они от СПГ отказываются, они, может быть, рассчитывают на то, что российский СПГ все-таки уйдет на азиатские рынки, а те, кто поставлял на азиатские рынки, перейдут к ним. Может быть, такое меньшее из зол они пытаются выбрать", – считает Игорь Юшков.Тут стоит отметить, что в период с января по март 2024 года объём поставок СПГ из России в Китай достиг 1,648 млн т – это четвёртое место после Австралии (6,3 млн т), Катара (5,2 млн т) и Малайзии (2,3 млн т)."Даже те, кто СПГ не получает, например Венгрия, могут заблокировать это решение, потому что для них трубопроводный газ тоже подорожает. Все контракты привязаны к бирже, к спотовому рынку — какая там цена, так она и отражается на долгосрочных контрактах, поэтому даже венгры пострадают. В этом плане они могут себя защитить и наложить вето на эти санкции.Но это менее болезненно, чем если бы они запретили импорт российского трубопроводного газа. Там и Венгрия бы заблокировала, во-вторых, если бы в ЕС отказались от трубопроводного российского газа, его бы некуда было перенаправить сейчас, соответственно, на глобальном рынке еще больший дефицит возник бы", – заключил эксперт.Россия наращивает поставки нефти в Индию, невзирая на ограничения ЗападаВ условиях усиливающегося санкционного давления со стороны США на Россию идет увеличение поставок сырой нефти из РФ в Индию. Вашингтон не успевает за новыми компаниями, и его попытки прекратить торговлю напоминают игру "ударь крота". Об этом 19 апреля написало американское агентство Bloomberg.По словам руководителей индийских НПЗ, они получают множество предложений от новых компаний, стремящихся стать официальными поставщиками российской нефти. По мнению Джаенду Кришны, заместителя руководителя консалтинговой компании Drewry Maritime Advisors, все участники рынка пытаются избежать попадания под санкции, поскольку индийской экономике необходима доступная сырая нефть для смягчения инфляционного давления, и новые посредники играют ключевую роль в обеспечении поставок нефти.Ведущий аналитик по сырью компании Kpler Виктор Катон отмечает, что преимущество маленьких торговых компаний заключается в их легкой заменяемости, учитывая, что многие из них функционируют менее года. Данные Kpler показывают, что импорт российской нефти Индией в марте достиг самого высокого уровня за последние четыре месяца, составив 1,7 млн баррелей в сутки.Многие новые участники рынка начали продавать российские сорта нефти только в последние несколько месяцев после введения США в декабре 2023-го санкций против трейдеров компаний Bellatrix Energy (расположена в Гонконге) и Zeenit Supply and Trading DMCC (расположена в ОАЭ).В Bloomberg отметили, что эти новые компании формируют постоянно расширяющуюся сеть поставщиков, создавая значительные проблемы для администрации президента США Джо Байдена, которая продолжает вводить новые ограничения.В частности, в январе-феврале 2024 года три ранее неизвестные компании сыграли значительную роль в поставках российской нефти частным и государственным нефтеперерабатывающим заводам Индии. Создание подобных компаний было обусловлено упрощенной процедурой регистрации новых предприятий в таких регионах, как Дубай и Гонконг.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что индийские частные и государственные НПЗ отказывались принимать российскую нефть на крупных танкерах. Было отмечено, что ужесточение американского давления стало дополнением к уже существующим мерам, введенным с октября по отношению к судам, не принадлежащим российской компании "Совкомфлот", и компаниям, дружественным России, за нарушение ценового потолка на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.Трейдеры также рассказали агентству, что экспорт российский нефти в Китай меньше всего пострадал от санкций из-за присутствия в китайской цепочке поставок значительного числа посредников, включая некоторые китайские государственные и региональные компании.Колумбия и Бразилия готовят совместный проект по производству водородаКолумбийской государственная нефтегазовая компания Ecopetrol и её бразильский аналог Petrobras должны совместно работать над разработкой экологического водорода. Об этом 19 апреля заявил президент Колумбии Густаво Петро, принимая в Боготе президента Бразилии Луиса Инасиу да Силву.По мнению колумбийского президента, совместный запуск компаниями Petrobras и Ecopetrol водородного проекта поможет им оказаться в авангарде чистой энергии в Южной Америке. Как известно, в 2023 году немецкая организация H2Global Foundation назвала Бразилию одной из стран, которая к 2030 году сможет поставлять в Европу самый дешёвый "зелёный" водород.Однако бразильские компании пока не отказываются от ископаемого топлива, пользуясь членством своей страны в объединении БРИКС. В частности, Бразилия в марте 2024 года в 1,5 раза увеличила закупки нефтепродуктов у России – до максимума в текущем году.Так, в прошлом месяце российские компании поставили в латиноамериканскую страну нефтепродуктов на 553,6 миллиона долларов против 364,6 миллиона месяцем ранее. Это стало крупнейшей бразильской закупкой с декабря прошлого года. Основой экспорта было дизельное топливо (454,8 миллиона долларов), также поставлялась нафта (70,8 миллиона долларов) и бензин (28 миллионов долларов).Неудивительно, что в документе, который был опубликован на сайте колумбийского МИД в ходе встречи двух латиноамериканский лидеров, сообщается, что президент Густаво Петро заявил о заинтересованности Колумбии во вступлении в БРИКС. В нём было подчёркнуто, что Колумбия хотела бы стать полноправным членом организации в скором времени. Кроме того, отмечено, что бразильская сторона поддержала планы своих колумбийских коллег, и Бразилиа будет продвигать кандидатуру Боготы.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240404/1054275598.html

https://ukraina.ru/20240409/1054399947.html

россия

сша

катар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, россия, сша, катар, дмитрий песков, игорь юшков, джо байден, ес, bloomberg, нпз