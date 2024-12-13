https://ukraina.ru/20241213/1059623892.html

"Макрон ляжет костьми": Бавырин объяснил, что будет с Францией, если Россия перебазируется в Алжир

"Макрон ляжет костьми": Бавырин объяснил, что будет с Францией, если Россия перебазируется в Алжир - 13.12.2024 Украина.ру

"Макрон ляжет костьми": Бавырин объяснил, что будет с Францией, если Россия перебазируется в Алжир

Если России придется уйти из Сирии, она может перебазироваться в Алжир, с которым проводятся совместные военно-морские учения. Это вызовет страшную истерику во Франции, а Эммануэль Макрон "костьми ляжет", чтобы этого не допустить. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-12-13T03:30

2024-12-13T03:30

2024-12-13T03:30

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Вопрос сохранения российских баз в Хмеймиме и Тартусе сейчас решается дипломатическим путем. Они имеют важное логистическое значение для всех операций в Африке по выдавливанию оттуда Франции, отметил эксперт.Если Россия потеряет базы в Сирии, это окажет влияние на всю Африку. Но пока ее фактическое руководство велело не трогать базы и обсудить вопрос их сохранения, подчеркнул политолог.Если из Сирии все же придется уйти, то Россия может перебазироваться в Алжир, с которым активно проводятся военно-морские учения. Это вызовет страшную истерику в Париже, а президент Франции Эммануэль Макрон "костьми ляжет", чтобы этого не допустить, сказал Бавырин."Когда-то Алжир был важной частью французской пост-империи, а теперь он явно смотрит в сторону Глобального Юга. Резкий переход Алжира в антифранцузскй лагерь – это не то же самое, что резкий переход Украины в антироссийский лагерь, то что-то очень близкое к этому", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059618052.html

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новости, россия, алжир, франция, эммануэль макрон, сирия, африка, базы, детали, военные учения, париж