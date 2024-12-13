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Польша позволит Киеву открыть консульство в Познани - Сикорский

Польша позволит Киеву открыть консульство в Познани - Сикорский - 13.12.2024 Украина.ру

Польша позволит Киеву открыть консульство в Познани - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше закрыли генеральное консульство России

2024-12-13T07:33

2024-12-13T07:33

2024-12-13T07:50

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"Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано", - заверил Сикорский.При этом он уточнил, что место размещения консульства украинская сторона должна будет согласовать с городскими властями Познани.Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов были признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснял, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сразу же заявил, что Киев намерен получить в свое владение от Польши дом генконсульства России.В свою очередь Сикорский, отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства России в Познани, ранее отмечал, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией".Подробнее - в материале Киев хочет заполучить помещение бывшего генконсульства РФ в Познани на сайте Украина.ру.

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