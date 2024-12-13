До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении
Два-три километра отделяют российских штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска. В районе Селидово войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска (Красноармейска) на пути российских войск, наступающих вдоль дороги Е50, сообщил эксперт.
До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что основательно зацепиться. Сейчас бои идут уже в самом центре поселка Новый Труд, а в западной части постепенно расширяется огневой контроль российских войск, отметил обозреватель.
"Это позволило российским подразделениям продвинутся дальше вдоль железнодорожного полотна в направлении Новоукраинки, прикрываясь насыпью. Два-три километра теперь отделяют наших штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска", — подчеркнул Алехин.
В районе Селидово российские войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Они продолжали вбивать клин в оборону противника и сумели заметно приблизиться к Новоелизаветовке, отметил эксперт.
Таким образом, пытаемся обеспечить фланг российским частям, которые наносят главный удар в обход Покровска с запада. Более того, до административной границы Днепропетровской области на этом участке нам уже осталось пройти примерно 15 км, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.
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