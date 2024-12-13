До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру
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До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ - 13.12.2024 Украина.ру
До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
Два-три километра отделяют российских штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска. В районе Селидово войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-13T06:15
2024-12-13T06:15
новости
селидово
днепропетровская область
россия
геннадий алехин
всу
покровск/красноармейск
донбасс
сво
наступление
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По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска (Красноармейска) на пути российских войск, наступающих вдоль дороги Е50, сообщил эксперт.До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что основательно зацепиться. Сейчас бои идут уже в самом центре поселка Новый Труд, а в западной части постепенно расширяется огневой контроль российских войск, отметил обозреватель.В районе Селидово российские войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Они продолжали вбивать клин в оборону противника и сумели заметно приблизиться к Новоелизаветовке, отметил эксперт.Таким образом, пытаемся обеспечить фланг российским частям, которые наносят главный удар в обход Покровска с запада. Более того, до административной границы Днепропетровской области на этом участке нам уже осталось пройти примерно 15 км, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.О ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059609611.html
селидово
днепропетровская область
россия
покровск/красноармейск
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новости, селидово, днепропетровская область, россия, геннадий алехин, всу, покровск/красноармейск, донбасс, сво, наступление, спецоперация, война, детали
Новости, Селидово, Днепропетровская область, Россия, Геннадий Алехин, ВСУ, Покровск/Красноармейск, Донбасс, СВО, наступление, Спецоперация, война, детали

До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ

06:15 13.12.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Два-три километра отделяют российских штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска. В районе Селидово войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска (Красноармейска) на пути российских войск, наступающих вдоль дороги Е50, сообщил эксперт.
До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых ВСУ не за что основательно зацепиться. Сейчас бои идут уже в самом центре поселка Новый Труд, а в западной части постепенно расширяется огневой контроль российских войск, отметил обозреватель.
"Это позволило российским подразделениям продвинутся дальше вдоль железнодорожного полотна в направлении Новоукраинки, прикрываясь насыпью. Два-три километра теперь отделяют наших штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска", — подчеркнул Алехин.
В районе Селидово российские войска продолжают развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Они продолжали вбивать клин в оборону противника и сумели заметно приблизиться к Новоелизаветовке, отметил эксперт.
Таким образом, пытаемся обеспечить фланг российским частям, которые наносят главный удар в обход Покровска с запада. Более того, до административной границы Днепропетровской области на этом участке нам уже осталось пройти примерно 15 км, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту на сайте Украина.ру.
О ситуации между Россией, Украиной и США - в интервью Грега Вайнера: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:26
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НовостиСелидовоДнепропетровская областьРоссияГеннадий АлехинВСУПокровск/КрасноармейскДонбассСВОнаступлениеСпецоперациявойнадетали
 
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