https://ukraina.ru/20240427/1054758862.html

Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону - 27.04.2024 Украина.ру

Александр Камкин: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

Ставки растут, и может, Трамп и имел в виду ядерный армагеддон, когда говорил, что решит конфликт на Украине в течение одних суток

2024-04-27T06:27

2024-04-27T06:27

2024-04-27T06:27

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.- Александр Константинович, кто больше пострадает от запрета на импорт российского СПГ?- Российский СПГ сейчас активно поступает в Европу, в частности, во Францию и другие страны. Если решение об отказе от СПГ будет принято, то это будет один из последних гвоздей в крышку гроба европейской экономики.Только за последнюю неделю цены на газ в Европе снова подскочили процентов на 30. Это делает экономику Европы неконкурентоспособной. Все разговоры о зеленой энергетике это в лучшем случае визионерство. Например, по данным на 2021 год только 4% приходилось на долю вклада зеленой энергетики в германскую промышленность.Остальные источники, это газ, уголь, углеводороды, но никак не ветер, ни солнце. Прерывание еще одного канала поставок из России это устойчивый рост цен на энергоносители и увеличение себестоимости продукции.Но немцы привыкли к экономическому садомазохизму за эти два года. Видимо, германская экономика не настолько убита, хотя фон дер Ляйен призналась, что за 2023 год отток капиталов из ЕС составил более 300 млрд евро. Бегут инвесторы, уходят частные предприятия, прежде всего в США. То есть эта сумма эквивалентна замороженным российским активам.- Генсек НАТО Столтенберг допустил новые поставки помощи Украине словами "еще не поздно". Какие будут последствия у этого решения?- Заявление Столтенберга вызывает серьезные опасения. Потому что это фактически карт-бланш на террористическую активность киевского режима. Если раньше европейцы стеснительно говорили, что по российской территории запускать ракеты и дроны не надо, то сейчас это команда фас. Это угроза российским регионам и объектам гражданской инфраструктуры. Соответственно, надо интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции, потому что ручейки поставок могут продолжаться долго.Передадут ракеты, у которых истек срок годности, выпустят новые и опять загрузят ВПК США, потому что дальнобойные системы ПВО — это системы "Пэтриот". У европейцев есть системы ближнего радиуса действия, но для прикрытия жизненно важных объектов требуются установки класса, как минимум, С-300 это аналог "Пэтриота".Передавать будут и F-16. Нельзя исключать, что база в Румынии и планируется как аэродром подскока для работающих в интересах Украины F-16.Запад постепенно, методом салями (стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей - ред.) повышает ставки в плане санкционного давления и в плане поставок дальнобойных ракет киевскому режиму.- Насколько Европа и Украина готовы к затяжному конфликту?- Надолго Украину в ее нынешнем формате не хватит. Что касается европейцев, то мы наблюдаем ползучую деиндустриализацию Европы. Запас прочности есть, но к избирателю приходит понимание того, что европейский политический класс, который окопался в Брюсселе, действует не в интересах европейцев. Посмотрим, как изменится расклад сил после выборов в Европарламент. Но на пару-тройку лет терпения европейцев еще может хватить.На военные рельсы они пока что экономику переводить не торопятся. На рубеже 2025-26 годов они смогут запустить производство боеприпасов и военной техники, кратно превосходящее нынешнее. Можно допустить, что окончание проекта Украина — это конец этого года, но при условии безоговорочной победы русского оружия.- Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, если на выборах в Европарламент и в США победят кандидаты, выступающие за мир, а не войну. Верите ли вы, что от этих выборов зависти исход войны?- Вряд ли выборы в Европарламент изменят картину. Да, евроскептики, которые выступают против помощи Украине, могут получить до трети мест в парламенте, представляя собой блокирующее меньшинство. Возможно, они переизберут Урсулу фон дер Ляйен, хотя альтернатив даже в ее партии не просматривается.Что касается Трампа, то это не про мир. Вся его демагогия относительно того, что он закончит конфликт на Украине за сутки, это предвыборная пиар-акция. Он бизнесмен, для него важно поднять американскую индустрию, а нынешнее положение вещей работает на американскую экономику. Наиболее перспективные европейские технологии бегут в США из-за ползучей деиндустриализации. Зачем Трампу прерывать этот процесс. Единственный бенефициар из всей этой ситуации – США. При Трампе подход кардинально не изменится, возможно, он будет прагматичным.Не таким мессианским, как при администрации демократов. Но говорить, что Трамп — это президент-миротворец, учитывая его ошибки на Ближнем Востоке не приходится.- Что будет дальше с Европой?- Европейцы делают ставку на максимальное удлинение конфликта на Украине. Стратегическая цель это ослабление России. Но европейцы думают, что они субъектны, на самом деле, все это они выполняют в пользу американцев. Для американцев всегда было страшным сном стратегическое партнёрство России и Германии. Два полюса - высокие технологии и неограниченные ресурсы. Возможности единого экономического пространства, о котором говорили в нулевые годы, сейчас это вектор отброшен минимум на пару десятилетий.Именно ради этого проект нынешней Украины будет поддерживать американцами в режиме больничной капельницы. Европейский политический класс это проамерикански настроенная политическая элита, которая выращивалась как в парнике, в формате либеральных ценностей. Урсула фон дер Ляйен это даже не немка, это американка, говорящая на немецком языке. Здесь мы видим конгломерат политического класса по обе стороны Атлантики.- На днях в Литве начались масштабные учения немецкого Бундесвера. Как вы считаете, будут ли в этот затяжной конфликт включены другие страны Европы?- Полностью исключать расширение конфликта в случае поражения киевского режима нельзя. Восточноевропейские государства активно милитаризируются. В Германии идет речь о возврате к призывной армии. Процесс идет медленно, потому что европейцы еще не свыклись с тем, что оказались в реалиях Холодной войны. В Прибалтике, Польше, Румынии процесс настраивания общества в антироссийском ключе идет бешенными темпами. В Финляндии идет жесткая антироссийская кампания. А затаскивание Финляндии и Швеции в НАТО усилило позиции блока в Арктическом регионе.И американцы хотят перебросить дополнительные силы на территорию Норвегии для формирования возможного потенциального театра военных действий на севере. Повторяется сценарий 1941 года, когда Третий рейх и его сателлиты образовывали единый фронт от Баренцева до Черного моря.- Что останавливает НАТО от прямого военного столкновения с Россией? Если в конфликт втянется любая европейская страна, то это основание для пятой статьи устава Альянса.- Если по стране-члену НАТО будет нанесен удар. Если храбрая эстонская армия отправит одного военнослужащего на блицкриг на Восточном фронте, то пятая статься может и не сработать.Большая война не нужна ни американцам, ни европейцам. Для них кошмарный сон – сползание в ядерный армагеддон. А потенциал развития такого рода событий растет с каждым месяцем. Ставки растут, и может, Трамп и имел в виду ядерный армагеддон, когда говорил, что решит конфликт на Украине в течение одних суток. Вероятность такого рода событий растёт в геометрической прогрессии вместе с санкционными пакетами ЕС.В Европе сейчас вспоминают аналоги наших уроков ОБЖ, ядерных бункеров и лайфхаки по выживанию в экстремальных ситуациях. В интернет-магазинах представлен ассортимент рюкзаков выживальщика, вещи первой необходимости. Для кого-то это бизнес, для кого-то субкультура сурвивалистов, но такого не было даже в разгар ковид-пандемии.

https://ukraina.ru/20240426/1054757655.html

https://ukraina.ru/20240426/1054757655.html

https://ukraina.ru/20240426/1054754357.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, всу, санкции, ракеты, ядерное оружие, нато