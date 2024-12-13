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Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов

Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов - 13.12.2024 Украина.ру

Блинкен заявил о новой военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов

США предоставят Украине дополнительную военную помощь со складов Пентагона на 500 миллионов долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен

2024-12-13T07:15

2024-12-13T07:15

2024-12-13T07:34

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"В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin и бронебойные", - перечислил Блинкен.В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.По ее словам, Вашингтон "скребет по сусекам", чтобы "обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и следующем году".Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, украина, энтони блинкен, киев, сша, мария захарова, джо байден, пентагон