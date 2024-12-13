Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области - 13.12.2024 Украина.ру
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Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области - 13.12.2024 Украина.ру
Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
В Курской области идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия сдвигалась туда-обратно линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-12-13T05:45
2024-12-13T05:45
новости
курская область
сумская область
украина
михаил онуфриенко
украина.ру
бои
плацдарм
наступление
потери
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В Курской области российские войска освободили Плехово в Курской области и ведут наступление в районе поселков Гуево и Горналь.Сейчас по всему периметру плацдарма в Курской области идут бои. Не все получается так, как хочется, потому что противник бросает туда все резервы, которые есть в наличии, сообщил эксперт.Идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия фронта сдвигалась туда-обратно, отметил Онуфриенко.Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.По мнению Онуфриенко, российские войска не будут обходит этот приграничный участок, потому что это восточный берег реки Псел. "И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
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новости, курская область, сумская область, украина, михаил онуфриенко, украина.ру, бои, плацдарм, наступление, потери, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Сумская область, Украина, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, бои, плацдарм, наступление, потери, СВО, детали, Спецоперация

Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области

05:45 13.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Курской области идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия сдвигалась туда-обратно линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области российские войска освободили Плехово в Курской области и ведут наступление в районе поселков Гуево и Горналь.
Сейчас по всему периметру плацдарма в Курской области идут бои. Не все получается так, как хочется, потому что противник бросает туда все резервы, которые есть в наличии, сообщил эксперт.
Идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия фронта сдвигалась туда-обратно, отметил Онуфриенко.

"За все время боевых действий речь о выводе войск хунты откуда-либо не шла ни разу. Невзирая ни на какие потери, ни один участок они не оставляли без боя. Тем более они не уйдут [без боя] из Курской области", — подчеркнул обозреватель.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.
По мнению Онуфриенко, российские войска не будут обходит этот приграничный участок, потому что это восточный берег реки Псел. "И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
Дмитрий Бавырин интервью
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НовостиКурская областьСумская областьУкраинаМихаил ОнуфриенкоУкраина.рубоиплацдармнаступлениепотериСВОдеталиСпецоперация
 
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