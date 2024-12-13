Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия сдвигалась туда-обратно линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В Курской области российские войска освободили Плехово в Курской области и ведут наступление в районе поселков Гуево и Горналь.
Сейчас по всему периметру плацдарма в Курской области идут бои. Не все получается так, как хочется, потому что противник бросает туда все резервы, которые есть в наличии, сообщил эксперт.
Идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия фронта сдвигалась туда-обратно, отметил Онуфриенко.
"За все время боевых действий речь о выводе войск хунты откуда-либо не шла ни разу. Невзирая ни на какие потери, ни один участок они не оставляли без боя. Тем более они не уйдут [без боя] из Курской области", — подчеркнул обозреватель.
Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.
По мнению Онуфриенко, российские войска не будут обходит этот приграничный участок, потому что это восточный берег реки Псел. "И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
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