https://ukraina.ru/20241213/1059616889.html

Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области

Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области - 13.12.2024 Украина.ру

Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области

В Курской области идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия сдвигалась туда-обратно линия фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-12-13T05:45

2024-12-13T05:45

2024-12-13T05:45

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сумская область

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михаил онуфриенко

украина.ру

бои

плацдарм

наступление

потери

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В Курской области российские войска освободили Плехово в Курской области и ведут наступление в районе поселков Гуево и Горналь.Сейчас по всему периметру плацдарма в Курской области идут бои. Не все получается так, как хочется, потому что противник бросает туда все резервы, которые есть в наличии, сообщил эксперт.Идут тяжелые встречные бои с постоянными контратаками противника. Между Погребками и Малой Локней минимум три раза линия фронта сдвигалась туда-обратно, отметил Онуфриенко.Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.По мнению Онуфриенко, российские войска не будут обходит этот приграничный участок, потому что это восточный берег реки Псел. "И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.

https://ukraina.ru/20241212/1059594881.html

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