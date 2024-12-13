https://ukraina.ru/20241213/1059603184.html

Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**

Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась** - 13.12.2024 Украина.ру

Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**

Украинские провластные блогеры и телеграм-каналы последнее время буквально выпрашивают какой-нибудь ядерный удар, чтобы показать РФ агрессором. Им неважно, что будет с Украиной, так как отрабатывают они заказ извне.

2024-12-13T06:34

2024-12-13T06:34

2024-12-13T06:34

эксклюзив

евгений карась

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украина

запад

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Особое рвение сейчас в этом проявляет лидер неонацистской группировки С14* (бывшее молодежное крыло партии "Свобода"*) Евгений Карась**, который еще в 2016 году рассказывал, что работает на СБУ.Сама группировка С14 на Западе считается экстремистской из-за цыганских погромов и антисемитских заявлений, но украинские власти используют ее в качестве доморощенного гестапо для устранения оппонентов и запугивания населения. Консорциум TRAC (по исследованию и анализу терроризма) внес С14 в список террористических организаций.Для ребрендинга Карась в свое время просто переименовал часть группировки С14, назвав ее "Основы будущего". Впоследствии из боевиков он сформировал также организацию под названием "Образовательная ассамблея", которая получала государственное финансирование.Недавно он написал, что ядерная война – это, дескать, очень хорошо и полезно. В начале СВО, говорит Карась, ему было очень даже весело, так как хотелось перед смертью провести время "с удовольствием".В соцсетях он открыто собирает деньги для организации пыток задержанных по подозрению в работе на РФ. Сотрудники Офиса президента при этом поздравляют его с праздниками и днем рождения, называя "настоящим украинским воином".В начале текущего года Карась рассказывал в интервью, что больше всего боится мира и заморозки конфликта, потому что тогда на Украине, дескать, начнется внутренняя бойня, а Запад перестанет давать деньги.Последнее время он также активно борется с уклонистами, призывая к расправам над авторами телеграм-каналов, которые сообщают о местах облав украинских военкомов. "Все думают, что ТЦК плохие, но без них и без принудительной мобилизации хороших мальчиков на фронте станет очень мало — они либо погибнут, либо будут ранены, либо пойдут в СОЧ", — рассуждает неонацист.В августе он отметился в Судже Курской области, вторжение в которую считает наиболее успешной операцией ВСУ.В отличие от большинства украинских политиков, Карась считает, что победа Трампа на президентских выборах в США – неплохо для Украины. Карась надеется, что Трамп будет более прямолинейным, а в случае отказа от помощи он надеется на другие страны Запада."Если они говорят – вы, например, должны мириться, значит, тогда мы можем приводить аргументы. Интриговать, торговаться, применять посредничество других стран. Там, Англия, Австралия, искать общие точки, активизировать нашу деятельность на других континентах, чтобы таким образом говорить, мы там работаем с вами – помогите нам, и добиваться каких-то решений", - рассуждает Карась.Вместе со своими боевиками Карась также колесит по стране, участвуя в захватах православных храмов. В частности он взял на себя ответственность за организацию захвата кафедрального собора в Черкассах, заявив, что в основном это сделали члены его организации. Самого себя он называет "святой инквизицией".Беглый депутат Артем Дмитрук утверждает, что террор в отношении православных верующих и священников Карась организовал с одобрения Офиса президента.Украинская писательница Мирослава Бердник недавно напоминала, что во время так называемых бандеровских чтений Карась заявил, что если националисты придут к власти, Украина станет проблемой не только для Европы, но и для многих стран мира, поскольку им "прикольно воевать и убивать", а оружия теперь, когда Запад им снабдил, больше, чем у любого государства на континенте.Такая зацикленность на смерти и убийствах говорит, прежде всего, о серьезных психических отклонениях и склонности к садизму, но именно такие "псы Зеленского", нужны для удержания нынешнего режима.Свой путь в политику недалекий, но агрессивный нацист начал в 2010-х в качестве помощника депутата Киевсовета от праворадикальной партии "Свобода" Андрея Ильенко. В 2012-2013 вместе с праворадикалами он занимался нападениями на законные и незаконные стройки Киева под видом борьбы за исторические памятники. В реальности это была одна из схем вымогательств денег у застройщика. За нападения против него было возбуждено уголовное дело, Карась скрывался в 2013 году, пока не появился на Евромайдане.В декабре 2013 он был координатором ультраправых боевиков, захвативших Дом профсоюзов на Майдане и здание Киевской городской администрации (КГГА), которое они сделали своим штабом. Себя Карась назначил "комендантом" КГГА. В этот период в здании администрации Киева стены были расписаны нацистскими рунами, а в зале заседаний на стене висел нацистский флаг с кельтским крестом, но западные корреспонденты пытались игнорировать этот факт. В феврале 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по факту пыток милиционеров, но после победы Евромайдана все уголовные дела против него закрыли.Примечательно, что в кризисный период конца февраля 2014 года боевики Карася с Майдана удрали, посчитав, что он обречен. С 18 по 20 февраля они прятались в канадском посольстве, сообщал впоследствии журналист издания "Буквы" Борис Гонта.После победы Евромайдана Карась организует ряд лагерей для тренировки боевиков в разных регионах Украины, сотрудничая с министерством молодежи и спорта. В 2018 году Карась вместе со своими боевиками участвовал в цыганском погроме в Киеве в Голосеевском лесу – нацисты избили цыган и подожгли их табор, что вызвало волну возмущения западных правозащитников, но дальше этого дело не пошло.В 2018 году бывший участник организации Дмитрий Ризниченко в интервью "Радио Свобода"*** заявил: "С14 все неонацисты. Это вполне подходящее определение".В 2019 году Карась официально работает помощником нардепа от "Народного фронта" Игоря Гузя. А в марте того же года было объявлено о сотрудничестве между С14 и СБУ, в ходе которого СБУ поручила членам организации выполнить определенные задачи, которые сама спецслужба не могла выполнить "по юридическим причинам".С сентября 2024 года Карась числится командиром 43-го батальона беспилотных систем "Рейд", однако чаще он мелькает в Киеве и Варшаве на разных мероприятиях. Он регулярно появляется на украинских телеканалах с призывами усиливать мобилизацию и отказываться от каких-либо территориальных уступок. Нынешний режим Зеленского использует боевиков Карася для подавления и запугивания оппонентов. С другой же стороны, Зеленский выгоден и таким нацистам, как Карась, поскольку последовательно претворяет в жизнь их теории.* запрещённая в РФ террористическая организация** внесён в РФ в список экстремистов и террористов*** СМИ-иноагентЕщё об украинских "лидерах мнений": Озвучивает британские претензии к РФ и к Глобальному Югу. Чем занимается советница Ермака Заривная

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эксклюзив, евгений карась, владимир зеленский, дональд трамп, сбу, офис президента, вооруженные силы украины, украина, запад