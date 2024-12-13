https://ukraina.ru/20241213/1059624388.html

Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона

Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона - 13.12.2024 Украина.ру

Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона

Трамп намерен реально действовать относительно урегулирования ситуации на Украине. Он прямо заявил, что завершение украинского конфликта станет его приоритетом на первое время. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

2024-12-13T05:00

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Сирия сейчас интересует Россию только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. И ее нужно сохранить. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится, сообщил политолог."А Украина – совершенно другая история. Она подписывается энергией, которая вырабатывается в Вашингтоне. Уход [президента США Джо] Байдена и приход [избранного президента США Дональда] Трампа, а также искры, которые летят от несовпадения их позиций. При этом Трамп реально намерен действовать", — подчеркнул Бавырин.Он прямо заявил, что завершение конфликта на Украине станет его приоритетом на первое время. Это не тот случай, когда ты даешь себе обещание "с понедельника ходить в спортзал", отметил эксперт."И это не случай Байдена, который обещал заняться Северной Кореей, но четыре года этой проблемы не касался. Трамп настроен серьезно", — иронично добавил политтехнолог.По словам эксперта, публичных заявлений со стороны Трампа будет немного. Но будет идти активная скрытая дипломатия. Хотя полностью скрыть ее невозможно. Потому что этот процесс по созданию интриги сопровождается большой информационной истерикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, почему Украина может повторить судьбу Чехословакии — в материале Татьяны Стоянович "Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны".

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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, нато, война, сво, конфликт, северная корея, сирия, дипломатия, детали