Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона - 13.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241213/1059624388.html
Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона
Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона - 13.12.2024 Украина.ру
Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона
Трамп намерен реально действовать относительно урегулирования ситуации на Украине. Он прямо заявил, что завершение украинского конфликта станет его приоритетом на первое время. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-12-13T05:00
2024-12-13T05:00
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
джо байден
нато
война
сво
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/23/1021722375_0:115:1615:1023_1920x0_80_0_0_c38ac25c73b4ce20e0e472bc20324ea4.jpg
Сирия сейчас интересует Россию только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. И ее нужно сохранить. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится, сообщил политолог."А Украина – совершенно другая история. Она подписывается энергией, которая вырабатывается в Вашингтоне. Уход [президента США Джо] Байдена и приход [избранного президента США Дональда] Трампа, а также искры, которые летят от несовпадения их позиций. При этом Трамп реально намерен действовать", — подчеркнул Бавырин.Он прямо заявил, что завершение конфликта на Украине станет его приоритетом на первое время. Это не тот случай, когда ты даешь себе обещание "с понедельника ходить в спортзал", отметил эксперт."И это не случай Байдена, который обещал заняться Северной Кореей, но четыре года этой проблемы не касался. Трамп настроен серьезно", — иронично добавил политтехнолог.По словам эксперта, публичных заявлений со стороны Трампа будет немного. Но будет идти активная скрытая дипломатия. Хотя полностью скрыть ее невозможно. Потому что этот процесс по созданию интриги сопровождается большой информационной истерикой, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, почему Украина может повторить судьбу Чехословакии — в материале Татьяны Стоянович "Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны".
https://ukraina.ru/20241212/1059616220.html
украина
сша
вашингтон
северная корея
сирия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/23/1021722375_0:0:1521:1140_1920x0_80_0_0_befd7eaf57a6bc9faebfcba9f365da90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, джо байден, нато, война, сво, конфликт, северная корея, сирия, дипломатия, детали
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, война, СВО, конфликт, Северная Корея, Сирия, дипломатия, детали

Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона

05:00 13.12.2024
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Трамп намерен реально действовать относительно урегулирования ситуации на Украине. Он прямо заявил, что завершение украинского конфликта станет его приоритетом на первое время. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Сирия сейчас интересует Россию только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. И ее нужно сохранить. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится, сообщил политолог.
"А Украина – совершенно другая история. Она подписывается энергией, которая вырабатывается в Вашингтоне. Уход [президента США Джо] Байдена и приход [избранного президента США Дональда] Трампа, а также искры, которые летят от несовпадения их позиций. При этом Трамп реально намерен действовать", — подчеркнул Бавырин.
Он прямо заявил, что завершение конфликта на Украине станет его приоритетом на первое время. Это не тот случай, когда ты даешь себе обещание "с понедельника ходить в спортзал", отметил эксперт.
"И это не случай Байдена, который обещал заняться Северной Кореей, но четыре года этой проблемы не касался. Трамп настроен серьезно", — иронично добавил политтехнолог.
По словам эксперта, публичных заявлений со стороны Трампа будет немного. Но будет идти активная скрытая дипломатия. Хотя полностью скрыть ее невозможно. Потому что этот процесс по созданию интриги сопровождается большой информационной истерикой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, почему Украина может повторить судьбу Чехословакии — в материале Татьяны Стоянович "Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны".
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 17:03
Фаршируют, как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами Итак, противостояние демократов и республиканцев продолжается. Трамп и Байден соревнуются в не только на внутреннем фланге политического поля, но и на внешнем контуре. Большим яблоком раздора являются деньги – большие деньги
 
НовостиУкраинаСШАВашингтонДональд ТрампДжо БайденНАТОвойнаСВОконфликтСеверная КореяСириядипломатиядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
06:42Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
06:34Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
06:15До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
06:00"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
05:45Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
05:42"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем
05:40Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США
05:30Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское
05:15Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года
05:05Судьба Лулы. Болезнь бразильского лидера может оказать влияние на мировую политику
05:00Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона
04:45Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления
04:30"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии
04:15Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер
04:00Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга
03:45Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны
03:30"Макрон ляжет костьми": Бавырин объяснил, что будет с Францией, если Россия перебазируется в Алжир
03:15Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада
20:40Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума
Лента новостейМолния