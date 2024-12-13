https://ukraina.ru/20241213/1059604857.html

"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем

"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем - 13.12.2024 Украина.ру

"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем

На Украине спорят о том, думают ли на Банковой о спасении страны или же озабочены исключительно своим собственным спасением.

2024-12-13T05:42

2024-12-13T05:42

2024-12-13T05:42

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россия

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Эксперты рассуждают о том, возможна ли в скором будущем заморозка конфликта, или же он продолжится ещё какое-то время. В прекращении огня заинтересованы далеко не все. И война может продолжаться еще год даже и в том случае, если Дональд Трамп прекратит оказывать Киеву помощь, считает экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царёв.Он приводит высказывание представителя Госдепа США Мэтью Миллера, заявившего, что в случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет новобранцы будут полностью экипированы."Как я говорил ранее, оружия и денег Украине хватит еще на год войны, даже если Трамп не будет больше ничем помогать. Самые большие опасения у демократов вызывает моральных дух ВСУ и количество живой силы. Для того, чтобы война длилась как можно дольше, и Трамп не смог её остановить, присвоив себе лавры миротворца, демократы требуют от украинских властей увеличить мобилизацию", - отметил Царёв в своём телеграм-канале.Не все видят светлым будущее Зеленского и его компании. Экс-нардеп и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что в случае проведения выборов Зеленский не будет следующим президентом, и в парламенте у него не будет влиятельной партии.При этом политик отметил, что предстоит борьба с фальсификациями электронного голосования и списков избирателей. По его словам, "это будет колоссальной проблемой", поскольку в стране 12 миллионов перемещенных лиц, а "списки избирателей фактически исчезли".Однако, продолжил Луценко, президентом Зеленскому уже не быть, "все эти нарисованные рейтинги — туфта для тех, кто хочет быть при дворе". Экс-генпрокурор добавил, что у Зеленского эту ситуацию "чудесно чувствуют и поэтому ищут разные фантастические способы спасения".Находящийся в СИЗО (но при этом сохраняющий активность в своем телеграм-канале) депутат Верховной рады Александр Дубинский тоже считает, что "зелёные" вот-вот побегут с Украины."После интервью Трампа Fox News очевидно, что никакой перспективы остаться у власти у Зеленского (и главы ОП — Ред.) Ермака - нет. Использованные Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход.Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать “лёжки”, а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе.И вот тут задача - как бы не дать им сбежать…", - заявил депутат.Дубинский также предлагает отказаться от планов вступления Украины в НАТО (все равно не берут), упразднить пост президента и вообще переписать украинскую Конституцию. По его мнению, всё это должно решаться путем референдума, "которым обязательно закончится эта война"."Украина должна стать нейтральной, внеблоковой, парламентской республикой, если мы хотим её сохранить. А значит - и с новой Конституцией", - написал нардеп.Но удастся ли сохранить украинскую государственность — большой вопрос. Один из многих сценариев возможного развития событий, рассматриваемых популярным телеграм-каналом ЗеРада, напоминает сирийский.В этом сценарии предполагается, что благодаря помощи текущей администрации США и Европы, у Зеленского хватает ресурсов для того, чтобы удерживать власть и фронт достаточно длительное время."При этом долго Украина сопротивляться не может, и в какой-то момент происходит обрушение фронта. Дальше будет ситуация очень похожа на сирийский сценарий, который мы наблюдаем сейчас. Как только это случится, все окружающие Украину игроки начнут заполнять вакуум власти. И кто сколько успеет, тот столько и заберёт. При этом, точно так же, как сейчас в Сирии Израиль не стреляет по туркам и русским, точно так же будет происходить и здесь. Россия не будет против того, чтобы поляки заходили на запад Украины, когда русские маршем идут по центральной части. Где пройдёт граница в таком случае, сказать сложно, но в этом сценарии Вторая украинская республика заканчивает свое существование", - пишут авторы канала.На Украине тем временем продолжают избавляться от всего, что может хотя бы напомнить об общем прошлом с Россией. В районном центре Каменка в Черкасской области в очередной раз облили краской памятник Пушкину. Поэт дважды гостил здесь в живописном имении Давыдовых, здесь он окончил поэму "Кавказский пленник" (подробнее об этом можно прочитать здесь).На Украине продолжают убивать и осуждать на немалые сроки не согласных с тем, что общее прошлое все же было — а может так статься, что когда-то возможным станет и общее будущее. Преследуют и тех, кто просто не согласен с режимом полного бесправия и произвола.В Соломенском суде Киева 10 декабря огласили приговор известной правозащитнице Елене Бережной — 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества."После госпереворота в Киеве Бережная активно противостояла дерусификации и декоммунизации, выступала за права русского населения на Украине и сохранение исторической памяти, боролась с преследованиями прихожан и священников канонической Православной Церкви", - разъясняет её "вину" перед неонацистами издание "Антифашист".Елена Бережная была опасна для киевского режима и тем, что она постоянно поднимала тему судеб украинских политзаключённых в ООН, ОБСЕ, Европарламенте. И вот приговор.Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил в эфире телеканала "Россия-24", что в тюрьмах Украины сейчас находятся свыше 10 тысяч политзаключенных, при этом многие сидят там годами без суда и следствия. Возможно, эта цифра еще больше, если учесть информацию о концлагерях СБУ, откуда не все возвращаются.Адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в связи с широко обсуждаемой возможностью переговоров и замораживания конфликта задает в своём телеграм-блоге вопрос - "а будут ли условия мира включать в себя освобождение на тех или иных условиях тысяч людей, находящихся в украинских тюрьмах за поддержку России?""...Понятно, что обменяют пленных - это как бы само собой. А вот с этими людьми - что? Формально они некомбатанты, не граждане России и вроде бы как мирное соглашение их судеб касаться и не должно", - написала Монтян.Она продолжила: "Однако фактически эти люди оказались в тюрьме именно за помощь (того или иного рода) России. Для большинства из них любой договорнячок по Украине, конечно, станет большим разочарованием, ведь добивались они не совсем этого. Но можно хотя бы сделать так, чтобы это разочарование они испытывали на свободе, а не отсиживая 10-15 летние сроки в украинских лагерях?".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Михаила Павлива "Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от Ермака проведения выборов"

https://ukraina.ru/20241211/1059573113.html

https://ukraina.ru/20241210/1059550219.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, елена бережная, верховная рада, вооруженные силы украины, олег царев, татьяна монтян, эксперты