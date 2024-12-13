Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления - 13.12.2024 Украина.ру
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Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления
Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления - 13.12.2024 Украина.ру
Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления
Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы". И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен, но сейчас у него все обрушилось. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-12-13T04:45
2024-12-13T04:45
новости
россия
сирия
башар асад
ближний восток
арабская весна
детали
оппозиция
базы
иран
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Проблема не в том, что Россия якобы "не уследила" за Сирией. В данной ситуации мы не могли ничего сделать, сообщил политтехнолог.Он напомнил, что в 2011 году Арабская весна смела огромное количество правительств на Ближнем Востоке. Но Асад вместе со своей коалицией (меньшинства, олигархи, Иран) успешно сопротивлялся еще четыре года до того, как в конфликт вмешалась российская армия и ВКС. А теперь его режим пал за четыре дня, указал политолог."Повторюсь, нам некого было спасать. Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы", — отметил эксперт.И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен. А сейчас у него все обрушилось. И собранная им коалиция либо отвернулась от него, либо перешла на сторону обобщенной оппозиции, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сирия, башар асад, ближний восток, арабская весна, детали, оппозиция, базы, иран, война
Новости, Россия, Сирия, Башар Асад, Ближний Восток, Арабская весна, детали, оппозиция, базы, Иран, война

Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления

04:45 13.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖизнь в городе Алеппо
Жизнь в городе Алеппо - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы". И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен, но сейчас у него все обрушилось. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Проблема не в том, что Россия якобы "не уследила" за Сирией. В данной ситуации мы не могли ничего сделать, сообщил политтехнолог.

"Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим [Башара] Асада сгнил как система государственного управления", — констатировал Бавырин.

Он напомнил, что в 2011 году Арабская весна смела огромное количество правительств на Ближнем Востоке. Но Асад вместе со своей коалицией (меньшинства, олигархи, Иран) успешно сопротивлялся еще четыре года до того, как в конфликт вмешалась российская армия и ВКС. А теперь его режим пал за четыре дня, указал политолог.
"Повторюсь, нам некого было спасать. Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы", — отметил эксперт.
И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен. А сейчас у него все обрушилось. И собранная им коалиция либо отвернулась от него, либо перешла на сторону обобщенной оппозиции, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:34
Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоровРакета "Орешник" имеет шесть боеголовок, а мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Конечно, эта ракета носитель для ядерных боеголовок. Можно смести с лица всю Польшу, половину Германии. Причем ее невозможно перехватить, и системы ПРО Запада бессмысленны.
 
НовостиРоссияСирияБашар АсадБлижний ВостокАрабская веснадеталиоппозициябазыИранвойна
 
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