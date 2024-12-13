Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления
Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы". И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен, но сейчас у него все обрушилось. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Проблема не в том, что Россия якобы "не уследила" за Сирией. В данной ситуации мы не могли ничего сделать, сообщил политтехнолог.
"Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим [Башара] Асада сгнил как система государственного управления", — констатировал Бавырин.
Он напомнил, что в 2011 году Арабская весна смела огромное количество правительств на Ближнем Востоке. Но Асад вместе со своей коалицией (меньшинства, олигархи, Иран) успешно сопротивлялся еще четыре года до того, как в конфликт вмешалась российская армия и ВКС. А теперь его режим пал за четыре дня, указал политолог.
"Повторюсь, нам некого было спасать. Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы", — отметил эксперт.
И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен. А сейчас у него все обрушилось. И собранная им коалиция либо отвернулась от него, либо перешла на сторону обобщенной оппозиции, резюмировал собеседник издания.
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