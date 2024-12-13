https://ukraina.ru/20241213/1059623712.html

Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления

Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления - 13.12.2024 Украина.ру

Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления

Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы". И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен, но сейчас у него все обрушилось. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-12-13T04:45

2024-12-13T04:45

2024-12-13T04:45

новости

россия

сирия

башар асад

ближний восток

арабская весна

детали

оппозиция

базы

иран

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Проблема не в том, что Россия якобы "не уследила" за Сирией. В данной ситуации мы не могли ничего сделать, сообщил политтехнолог.Он напомнил, что в 2011 году Арабская весна смела огромное количество правительств на Ближнем Востоке. Но Асад вместе со своей коалицией (меньшинства, олигархи, Иран) успешно сопротивлялся еще четыре года до того, как в конфликт вмешалась российская армия и ВКС. А теперь его режим пал за четыре дня, указал политолог."Повторюсь, нам некого было спасать. Когда Россия вступила в войну в 2015 году, она делала ставку на победителя. Это была инвестиция: "Если мы поможем Асаду, у нас будут в Сирии военные базы", — отметил эксперт.И тогда Асад доказал, что он жизнеспособен. А сейчас у него все обрушилось. И собранная им коалиция либо отвернулась от него, либо перешла на сторону обобщенной оппозиции, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html

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новости, россия, сирия, башар асад, ближний восток, арабская весна, детали, оппозиция, базы, иран, война