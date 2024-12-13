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Судьба Лулы. Болезнь бразильского лидера может оказать влияние на мировую политику

Судьба Лулы. Болезнь бразильского лидера может оказать влияние на мировую политику - 13.12.2024 Украина.ру

Судьба Лулы. Болезнь бразильского лидера может оказать влияние на мировую политику

Бразильский президент Луис Инасиу да Силва в четверг перенес очередную хирургическую операцию после кровоизлияния в головной мозг.

2024-12-13T05:05

2024-12-13T05:05

2024-12-13T05:05

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Судя по всему, кровоизлияние явилось следствием бытовой травмы, полученной еще осенью, после чего популярный бразильский лидер снизил свою прежнюю внешнеполитическую активность и не смог посетить мероприятия БРИКС в Казани."Сегодняшняя успешная трепанация черепа бразильскому Луле, кстати, доказывает, что его не приезд на саммит БРИКС в России был никакой не симуляцией. Он действительно тогда здорово ударился затылком, упав в ванной", – пишет об этом латиноамериканист Сергей Брилев.Врачи заверяют, что ситуация находится под контролем – и остается надеяться, что это именно так, потому что Лула является признанным патриархом всей латиноамериканской политики, и оказывает большое влияние на ситуацию в регионе.А главное, он выступает одним из неформальных лидеров пока еще довольно аморфного, но исключительно влиятельного конгломерата различных стран мира, известного сейчас как Глобальный Юг. И даже удостоился однажды звания самого влиятельного человека мира по версии журнала The Time.Среди бразильских политиков нет людей такого масштаба, способных стать достойными преемниками соучредителя и почетного председателя социалистической Партии Трудящихся, которую много лет направлял Лула да Силва.Считается, что вместо него на выборы может пойти супруга – Розангела Жанжа Лула да Силва, которая недавно прославилась после резкой словесной пикировки с американским миллиардером Илоном Маском.Жанжа – так обычно называют ее бразильцы – младше своего 79-летнего мужа на 21 год.Они были знакомы давно, поскольку девушка вступила в Партию Трудящихся в семнадцатилетнем возрасте, и быстро вошла в число наиболее заметных молодых активистов.Но ее личные отношения с Лулой начались только после смерти его второй супруги. Жанжа активно боролась за освобождение да Силвы, которого отправили за решетку в 2018 году по сфальсифицированным обвинениям в коррупции, после первого и второго президентского сроков в 2003-2011 годах.Она регулярно митинговала у стен тюрьмы Куритиба, а также посылала ему в камеру продукты и трогательные письма, поддерживая политзаключенного, который реабилитировался после лечения рака гортани.После освобождения Лулы, в 2019 году, когда с бывшего президента сняли все обвинения, молодая женщина встречала его с плакатом на выходе из тюрьмы. Свадьба состоялась в 2022 году, когда да Силва в третий раз выиграл президентские выборы. А уже год спустя Жанжа поехала с ним на саммит Большой Двадцатки в Индию, принимая участие даже в зарытых мероприятиях, что явно указывало на ее политические амбиции.Тем не менее, в самом плохом случае – если болезнь Лулы будет развиваться – должность главы государства займет вице-президент Жералду Алкмин, который попал в предвыборную команду Лулы из-за своей популярности среди представителей весьма влиятельной протестантской евангелической общины Бразилии.Алкмин считается социалистом, но давно тяготеет к центристским взглядам и склонен к компромиссу с Западом по основным направлениям внешнеполитического контура.Он не сможет выполнять роль дирижера латиноамериканской политики так изящно и грамотно, как это делал Лула. А внутри страны Алкмину будет противостоять жаждущий реванша правый экс-президент Жаир Болсонару, который открыто мечтает повторить в Бразилии камбэк Дональда Трампа.Впрочем, Луис Иансиу да Силва не тот человек, которого можно заранее списывать со счетов. Даже после очередной сложной операции.Он боролся всю свою жизнь, хотя начал ее в нищете, без отцовского воспитания. Не умел читать до десяти лет, ушел из школы после четвертого класса, чтобы устроиться на фабрику по обработке меди и получить квалификацию токаря-механика.Лула сумел побороть смертельную болезнь, пережил тюремное заключение, тяжело и долго боролся против проамериканской военной диктатуры и обладал удивительным умением реагировать на происходящие в мире изменения, не предавая при этом собственных идеалов.Выдающийся писатель Жоржи Амаду когда-то, в 1989 году, критиковал его за излишний левый радикализм."На экране появляется Лула, лидер могучей Партии трудящихся. С Лулой я лично не знаком, отзываются о нем хорошо, и я верю этим отзывам. Он кажется мне человеком порядочным – большая редкость в наши дни! Будучи профсоюзным лидером, вел себя во время стачки металлургов безупречно.И странно звучит в его устах воинствующий догматизм, когда он обращается к избирателям – он ему вроде бы несвойственен. Но таковы уж дух и стиль избирательной кампании: это влияние коммунистических лидеров, кампанию эту организующих и направляющих.Лула безнадежно опоздал. Ни разу не произносит он слово "народ", только "пролетариат", только "рабочий класс". К нему он обращается, от его имени говорит, обещая, что, когда придет к власти, установит диктатуру трудящихся и примется строить социализм. Можно подумать, что речь ему сочинила и прислала из Тираны вдова Энвера Ходжи", – писал Амаду в своей последней автобиографической книге.Но Луис Инасиу да Сильва провел работу над ошибками – сменил риторику, апеллируя к различным слоям бразильского общества, продолжая оставаться человеком с репутацией защитника бедных.И после нескольких попыток этот человек из самых низов наконец-то стал президентом – что казалось тогда многим совершенно невероятным.Живой и деятельный Лула очень нужен сегодня не только Бразилии, но и всему миру.Наряду с другими странами Глобального Юга он принципиально отказывался от безоговорочной поддержки Киева, которую пытался навязать бразильскому президенту Запад.Да Силва заявил, что не будет передавать Украине крупную партию боеприпасов, которые выпрашивали у него немцы."Лула наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине. Президент отклонил просьбу Германии",– сообщила об этом газета Folha de Sao Paulo."Это коллективная позиция всей Латинской Америки, которая сейчас едина как никогда. Если снаряды не дал Лула, то не даст никто", – отмечал Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке.Голос такого деятеля был бы очень важен в предстоящие недели и месяцы – для того, чтобы помочь мирному завершению конфликта, который умышленно затягивает режим Зеленского.Так что остается пожелать ему крепкого здоровья и долголетия.Также о партнёрстве России со странами Глобального Юга – в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240913/1057434089.html

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эксклюзив, бразилия, россия, запад, илон маск, жаир болсонару, дональд трамп, брикс