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Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США

Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США - 13.12.2024 Украина.ру

Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США

В не очень далеком 2012 году многие телезрители со всех уголков планеты пытались выяснить рецепт одного украинского блюда, которое к тому времени позабыли на Украине. А ведь о нем в XVIII веке писал отец украинской литературы Иван Котляревский

2024-12-13T05:40

2024-12-13T05:40

2024-12-13T05:40

эксклюзив

еда

украинская кухня

сша

нью-йорк

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"Энеида" — поэма-бурлеск, написанная Иваном Котляревским как вольное переложение поэмы Николая Осипова "Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку", считается первым произведением украинской литературы. Три первые ее части вышли в 1798 году в Санкт-Петербурге.И хотя классики украинской литературы после морщили носы и считали эту поэму-бурлеск чуть ли не проявлением дурновкусия, но именно она ознаменовала переход к современной украинской или малорусской литературе, как отмечалось в малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона.В начале этой поэмы описывается приготовление к поминкам отца Энея — Анхиза."Зробити я поминки хочу, Поставити обід старцям — <…>І зараз миттю всі пустилисьГорілку, м'ясо куповать,Хліб, бублики, книші вродились,Пійшли посуди добувать".Многим украинским школьникам упомянутые в этом отрывке кныши вряд ли знакомы. Да и в популярном мультфильме для взрослых "Энеида", снятом Владимиром Дахно в 1991 году, в качестве поминального блюда выступает огурец да стопка горилки.Однако спустя 21 год после выхода мультфильма — в феврале 2012 года — многие украинцы начали спрашивать друг у друга, что же такое кныши.Причиной этого была 13-я серия 8-го сезона популярного во всем мире американского сериала "Доктор Хаус". В этой серии главный герой — гениальный врач Грегори Хаус — должен выдержать проверку иммиграционной службы США. Проверять будут его жену — украинку Доминику Петрову, с которой Хаус сочетался фиктивным браком, чтобы помочь той получить грин-карту. Тогда Петрова вскоре после свадьбы уехала в другой город. Теперь же она вернулась и просит помощи.В другой сцене Хаус хвастается своему другу-онкологу Джейсону Уилсону, что он хорошенько заработает, покрывая свою "супругу", — 30 тыс. долларов."Видно, кныши расходятся как горячие пирожки", — шутит довольный доктор.На этом моменте многие украинцы и задались вопросом: а что вообще такое эти самые кныши?"Украина в глазах европейцев и американцев — вообще мифическая страна, вроде Атлантиды. Им в принципе нравится о нас фантазировать. Мой любимый пример здесь — украинская жена доктора Хауса по имени Доминика, приготовляющая народное лакомство под названием книш. У меня, например, нет ни одной знакомой с таким именем. А о том, что такое книш, я узнала только в далеком Нью-Йорке: оказалось, соленые книши — это что-то вроде картофельных зраз, а сладкие — вроде сырников. Но даже там их готовят не украинцы, а евреи", — писала через год в украинском Vogue его главный редактор Мария Цуканова.И действительно, сегодня в США кныши в первую очередь известны как еврейское блюдо. Многие видеорецепты этого блюда сопровождаются клезмерской музыкой.Работающая с 1890 года книшерия Йоны Шиммеля — румынского иммигранта — является одной из знаменитейших булочных и ресторанов. С 1910 года она расположена на Манхэттене."Ни один нью-йоркский политик за последние 50 лет не был избран на этот пост без хотя бы одной фотографии, на которой он изображен на Нижнем Ист-Сайде с кнышом у лица", — писали в 1966 году в своей книге The Underground Gourmet Милтон Глейзер и Джером Снайдер.С тех пор кныш не утратил своей важности для кампании любого политика. Так, спустя 33 года после выхода в свет книги Глейзера и Снайдера — в 1999 году — с кнышом сфотографировался не кто-нибудь, а сам кандидат в президенты США, губернатор Техаса Джордж Буш-младший.Через два года после него — мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, влияние которого на сегодняшнюю политику США сложно переоценить.Но то, что сегодня в Нью-Йорке считается блюдом еврейской кухни и чуть ли не "обязаловкой" для американских политиков, раньше было одним из популярнейших в Малороссии печений.И тому свидетельство не только "Энеида" Котляревского.В 1903 году в Российской империи выходит седьмой том "Полного географического описания нашего Отечества. Настольной и дорожной книги для русских людей". Называется этот том "Малороссия".Авторами книги были два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук —этнографы Владимир Ламанский и Петр Семенов. Последний через три года, в мае 1906-го, получит приставку к своей фамилии — Тян-Шанский."Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "книши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки еще "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах)", — описывают этнографы пищу малороссов.Однако если у почтенных академиков кныш попросту упоминается среди прочих других блюд, то в статье этнографа, фольклориста и кубанского просветителя Митрофана Дикарева "Малорусское слово "паляныця" и греческое "πελανος", опубликованной в "Киевской старине" в октябре 1899 года — за месяц до смерти ученого и за четыре года до выхода тома "Малороссия", — кныши описываются более детально."В прежнее время приготовляли преимущественно на поминки и на Голодну (праздник накануне Крещения, отмечается 18 января. — Ред.) и Багату Кутю (Щедрый вечер или Старый Новый год, который отмечается 13 января. — Ред.) еще особую паляницу под названием кныш, представляющую собой розан, т.е.лепешку с загнутыми вверх и придавленными почти к центру краями.Кныш точно же как и поминальная паляница обыкновенно намазывался сверху маслом, медом, сырым яйцом, которое, конечно, запекалось, и, наконец, истолченным, просеянным и разведенным водою конопляным симням, преимущественно в постные дни, при отсутствии меда и масла", — писал Дикарев.В этой же статье он указывал на существенные различия между малорусским кнышом и великоросской ватрушкой. Последняя "значительно меньше кныша, а сверх того в ней загнутые вверх края пригибаются далее от центра, предохраняя таким образом полагаемый на лепешку сыр от скатывания".Кстати, само название кныша Дикарев выводит от глагола "гнуть".Спустя более чем полвека другой этнограф — на сей раз украинский — Олекса Воропай — в своей ставшей для украинской этнографии классической работе "Обычаи нашего народа" передает слова живущей на Киевщине крестьянки."У нас накануне Проводов люди украшают свои хаты, моют, белят, стирают, готовятся, как к большому празднику: пекут кныши, делают сыр, взбивают масло, варят и красят яйца, — все это завязывают в два узелка и кладут на стол. Один из этих узелков предназначается для причта, а второй — для семейства и старцев", — рассказывала она о том, как под Киевом справляли Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.Примечательно, что второй том книги Воропая вышел в Мюнхене в 1966 году. Сам он покинул территорию Украины в 1944 году. То есть русофилом или продолжателем дела Ламанского и Семенова-Тян-Шанского его назвать вряд ли получится.За семь лет до публикации книги Воропая — в 1959 году — в вышедшем в Буэнос-Айресе в Аргентине пятом томе "Украинской малой энциклопедии" кныш определялся как "род хлеба с завернутыми в середину краями и намазанный салом или конопляным маслом"."У гуцулов в кныши клали смесь из горячей картошки, овечьего сыра, смешанного с петрушкой, чесноком и подобным, а сверху клали масло или солонину", — указывалось в этой статье энциклопедии.Спустя 60 лет — в 2019 году — на украинском телевидении показали, как гуцулы на Буковине готовят кныши. Правда, это блюдо разительно отличалось от того, которое описывалось в литературе до сих пор, и скорее напоминало жареные пирожки, хотя начинка была "каноничной": из картошки, овечьего сыра и петрушки.В США популярность кнышей начала расти в конце "нулевых". Им посвящают книги, называя "едой с еврейской душой", они упоминаются в фильмах. В Белоруссии же кныши давно стали частью фольклора: одна из детских загадок звучит там так: "Поўна печ перапеч, а пасярэдзіне кныш" ("Полна печь выпечки, а посередине кныш". — Ред.). Её отгадка: звезды и луна.А вот на Украине это блюдо, без которого не обходились важнейшие для украинца праздники и обряды, позабыли, фактически "подарив" его другим народам. И читая "Энеиду", украинский школяр нет-нет, да и заглянет в интернет, чтобы узнать, чем же Эней поминал отца своего Анхиза.А пока в Киеве украинской "продвинутой молодежи" вовсю продают нью-йоркские бейглы, в самом Нью-Йорке чествуют кныши — старинное малороссийское и гуцульское блюдо, которое у наших предков было связано с важнейшими праздниками в народном календаре.Некоторые украинские патриоты пытаются который год целиком и полностью присвоить себе древнее русское блюдо борщ, вместо того чтобы прославить его малороссийский вариант со свиными шкварками, и переименовывают Kiev в Kyiv, они упускают уникальный шанс рассказать США об Украине с хорошей стороны. Кстати, для этого не придется прилагать много усилий: сами американцы знают о малорусском происхождении названия кныша.

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https://ukraina.ru/20190731/1024463379.html

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эксклюзив, еда, украинская кухня, сша, нью-йорк, рудольф джулиани