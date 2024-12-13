Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер - 13.12.2024 Украина.ру
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Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер
Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер - 13.12.2024 Украина.ру
Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер
За Сирию в 2010-х годах была агрессивная и эмоциональная игра. И сейчас Эрдоган и Израиль "загребают банк", а у всех остальных игроков нет денег. Потому что они уже все проиграли. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-12-13T04:15
2024-12-13T04:15
новости
сирия
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израиль
эрдоган
игра
война
ближний восток
турция
базы
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Если Россия из-за разных политических пертурбаций потеряет военные базы в Сирии, это будет неприятно. Но в этом регионе Россия давно, специалистов по Сирии у нас много, контакты остались, опыт участия в восточных хитро сотканных сделках есть, рассказал политолог.Поэтому можно сказать, что шансы у нас хорошие. На ситуацию в Украине это влияет очень опосредованно. Эти процессы идут параллельным треком. И вся эта ситуация напоминает игру в покер, отметил эксперт.За Сирию в 2010-х годах была агрессивная и эмоциональная игра. В которой участвовали немцы, французы, арабы, американцы, добавил он."Все фишки подвигают, ставки делают и орут "Не жульничай". А сейчас [президент Турции Реджеп] Эрдоган и Израиль загребают банк, а у всех остальных уже денег нет. Они уже все проиграли. Им лишь бы свое сохранить", — иронично указал Бавырин.И Сирия сейчас интересует Россию только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. И ее нужно сохранить. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии и какие аналогии можно произвести с Украиной — в материале Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии на сайте Украина.ру.
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новости, сирия, россия, израиль, эрдоган, игра, война, ближний восток, турция, базы, детали, арабы, американцы
Новости, Сирия, Россия, Израиль, Эрдоган, игра, война, Ближний Восток, Турция, базы, детали, арабы, американцы

Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер

04:15 13.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
Российские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За Сирию в 2010-х годах была агрессивная и эмоциональная игра. И сейчас Эрдоган и Израиль "загребают банк", а у всех остальных игроков нет денег. Потому что они уже все проиграли. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Если Россия из-за разных политических пертурбаций потеряет военные базы в Сирии, это будет неприятно. Но в этом регионе Россия давно, специалистов по Сирии у нас много, контакты остались, опыт участия в восточных хитро сотканных сделках есть, рассказал политолог.
Поэтому можно сказать, что шансы у нас хорошие. На ситуацию в Украине это влияет очень опосредованно. Эти процессы идут параллельным треком. И вся эта ситуация напоминает игру в покер, отметил эксперт.
За Сирию в 2010-х годах была агрессивная и эмоциональная игра. В которой участвовали немцы, французы, арабы, американцы, добавил он.
"Все фишки подвигают, ставки делают и орут "Не жульничай". А сейчас [президент Турции Реджеп] Эрдоган и Израиль загребают банк, а у всех остальных уже денег нет. Они уже все проиграли. Им лишь бы свое сохранить", — иронично указал Бавырин.
И Сирия сейчас интересует Россию только в том смысле, что там есть наша ставка в виде баз. И ее нужно сохранить. Через пару дней эта история утихнет, хотя война там продолжится, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии и какие аналогии можно произвести с Украиной — в материале Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии на сайте Украина.ру.
Олег Блохин интервью
11 декабря, 13:43
Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме УкраиныЛюди и техника, которые были в Сирии, сейчас придут на СВО. Это хорошо. Более того, с 2018 года мы от присутствия в Сирии вообще не получали никакой выгоды, считает известный военный корреспондент, долго проработавший в республике, а ныне инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин
 
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