Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны - 13.12.2024 Украина.ру
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Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны
Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны - 13.12.2024 Украина.ру
Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны
Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны между СССР и США. Потому что появились новые игроки, которые могут войти на континент. Прежде всего, это Китай. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-12-13T03:45
2024-12-13T03:45
новости
сша
россия
африка
дональд трамп
алжир
война
ссср
китай
конкуренция
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Если Россия будет перебазироваться в Алжир, то подключатся другие игроки, считает эксперт. Французы точно, и, возможно, американцы, указал он.Хотя у избранного президента США Дональда Трампа есть одно достоинство – он не очень любит военные авантюры. И это хорошо, добавил политолог.Дело в том, что в отличие от США, Россия в большей степени подстраивается под ситуацию. Где-то произошли определенные процессы, пришла новая власть. И когда происходит "пересдача карт", Россия присоединяется к игре: "Мы можем предложить вот это", указал Бавырин.Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны между СССР и США. Потому что появились новые игроки, которые могут войти на континент. Прежде всего, Китай. И конкуренция между Китаем и Западом будет только нарастать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии и какие аналогии можно произвести с Украиной — в материале Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии на сайте Украина.ру.
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россия
африка
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новости, сша, россия, африка, дональд трамп, алжир, война, ссср, китай, конкуренция, детали
Новости, США, Россия, Африка, Дональд Трамп, Алжир, война, СССР, Китай, конкуренция, детали

Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны

03:45 13.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны между СССР и США. Потому что появились новые игроки, которые могут войти на континент. Прежде всего, это Китай. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Если Россия будет перебазироваться в Алжир, то подключатся другие игроки, считает эксперт. Французы точно, и, возможно, американцы, указал он.
Хотя у избранного президента США Дональда Трампа есть одно достоинство – он не очень любит военные авантюры. И это хорошо, добавил политолог.
Дело в том, что в отличие от США, Россия в большей степени подстраивается под ситуацию. Где-то произошли определенные процессы, пришла новая власть. И когда происходит "пересдача карт", Россия присоединяется к игре: "Мы можем предложить вот это", указал Бавырин.
"А поскольку наши противники поддерживали предыдущую власть, у нового режима есть смысл присоединиться к нам, если им есть, что нам предложить", — отметил политтехнолог.
Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны между СССР и США. Потому что появились новые игроки, которые могут войти на континент. Прежде всего, Китай. И конкуренция между Китаем и Западом будет только нарастать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, какие страны получили выгоду от ситуации в Сирии и какие аналогии можно произвести с Украиной — в материале Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг Сирии на сайте Украина.ру.
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