https://ukraina.ru/20241213/1059615873.html

"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии

"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии - 13.12.2024 Украина.ру

"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии

Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-12-13T04:30

2024-12-13T04:30

2024-12-13T04:30

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черниговская область

михаил онуфриенко

всу

вс рф

наступление

граница

сво

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Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.Эксперт отметил, что для погранслужбы противника подобные заявления и "опровержения" уже превратились в хобби. То же самое они рассказывали про Черниговскую область, когда в прифронтовые села зашли российские войска. Украинских пограничников там точно нет, добавил обозреватель.При этом развитие локальной операции в Черниговской области не предполагалось, добавил эксперт. Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html

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новости, россия, сумская область, черниговская область, михаил онуфриенко, всу, вс рф, наступление, граница, сво, детали, спецоперация