"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.
Эксперт отметил, что для погранслужбы противника подобные заявления и "опровержения" уже превратились в хобби. То же самое они рассказывали про Черниговскую область, когда в прифронтовые села зашли российские войска. Украинских пограничников там точно нет, добавил обозреватель.
"Обходить мы его не будем, потому что это восточный берег реки Псел. И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — отметил Онуфриенко.
При этом развитие локальной операции в Черниговской области не предполагалось, добавил эксперт. Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница, заключил собеседник издания.
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