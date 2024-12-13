"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии - 13.12.2024 Украина.ру
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"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии
"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии - 13.12.2024 Украина.ру
"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии
Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-12-13T04:30
2024-12-13T04:30
новости
россия
сумская область
черниговская область
михаил онуфриенко
всу
вс рф
наступление
граница
сво
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Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.Эксперт отметил, что для погранслужбы противника подобные заявления и "опровержения" уже превратились в хобби. То же самое они рассказывали про Черниговскую область, когда в прифронтовые села зашли российские войска. Украинских пограничников там точно нет, добавил обозреватель.При этом развитие локальной операции в Черниговской области не предполагалось, добавил эксперт. Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумская область, черниговская область, михаил онуфриенко, всу, вс рф, наступление, граница, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Черниговская область, Михаил Онуфриенко, ВСУ, ВС РФ, наступление, граница, СВО, детали, Спецоперация

"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии

04:30 13.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о том, что российские части прорвались в Сумскую область, что было опровергнуто погранслужбой Украины. Там утверждают, что вести бои в заболоченной местности невозможно.
Эксперт отметил, что для погранслужбы противника подобные заявления и "опровержения" уже превратились в хобби. То же самое они рассказывали про Черниговскую область, когда в прифронтовые села зашли российские войска. Украинских пограничников там точно нет, добавил обозреватель.
"Обходить мы его не будем, потому что это восточный берег реки Псел. И контроль над ним, в том числе на территории Сумской области в районе Александрии, имеет важное значение для прикрытия наших войск с южного фланга", — отметил Онуфриенко.
При этом развитие локальной операции в Черниговской области не предполагалось, добавил эксперт. Наконец-то вооруженные силы стали действовать в соответствии с рельефом местности и более удобного расположения на ней, а не с учетом того, что здесь когда-то проходила государственная граница, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:34
Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоровРакета "Орешник" имеет шесть боеголовок, а мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Конечно, эта ракета носитель для ядерных боеголовок. Можно смести с лица всю Польшу, половину Германии. Причем ее невозможно перехватить, и системы ПРО Запада бессмысленны.
 
НовостиРоссияСумская областьЧерниговская областьМихаил ОнуфриенкоВСУВС РФнаступлениеграницаСВОдеталиСпецоперация
 
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