"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций - 27.04.2024 Украина.ру
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"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций - 27.04.2024 Украина.ру
"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
Западные санкции в отношении российского газа принесут прибыль мировым газовым компаниям, считает глава французской нефтегазовой компании TotalEnergiesПатрик Пуянне. Его слова приводят журналисты Reuters
2024-04-27T13:23
2024-04-27T13:24
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украина
патрик пуянне
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Французская энергетическая компания владеет 20% акций проекта "Ямал СПГ", а контрольный пакет акций принадлежит российской "Новатэк". Также TotalEnergies владеет 19,4% акций "Новатэк".Глава французской корпорации сообщил, что не получал дивидендов от "Ямал СПГ" с 2023 года из-за санкций, которые затрудняют вывод денег из России.После введения Евросоюзом антироссийских санкций цены на природный газ в ЕС достигли рекордного уровня.Он также назвал вероятное введение дополнительных санкций на импорт российского СПГ "позитивом, а не негативом".Ожидается, что мощности по производству СПГ будут ограничены до 2027 года.Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад таким образом пытается выдавить Россию с энергетических рынков. Однако для конечных потребителей введение новых санкций будет означать более дорогой газ.
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новости, россия, украина, патрик пуянне, дмитрий песков, запад, reuters, ес, газ, российский газ, сжиженный природный газ, спг, зарубежье
Новости, Россия, Украина, Патрик Пуянне, Дмитрий Песков, Запад, Reuters, ЕС, газ, российский газ, сжиженный природный газ, СПГ, Зарубежье

"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций

13:23 27.04.2024 (обновлено: 13:24 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Западные санкции в отношении российского газа принесут прибыль мировым газовым компаниям, считает глава французской нефтегазовой компании TotalEnergiesПатрик Пуянне. Его слова приводят журналисты Reuters
Французская энергетическая компания владеет 20% акций проекта "Ямал СПГ", а контрольный пакет акций принадлежит российской "Новатэк". Также TotalEnergies владеет 19,4% акций "Новатэк".
Глава французской корпорации сообщил, что не получал дивидендов от "Ямал СПГ" с 2023 года из-за санкций, которые затрудняют вывод денег из России.
После введения Евросоюзом антироссийских санкций цены на природный газ в ЕС достигли рекордного уровня.

"Если ЕС введет санкции против "Ямал СПГ", цена на СПГ быстро вырастет, и в глобальном масштабе наш портфель выиграет", — сказал Пуянне.

Он также назвал вероятное введение дополнительных санкций на импорт российского СПГ "позитивом, а не негативом".
Ожидается, что мощности по производству СПГ будут ограничены до 2027 года.
Европейский союз намерен включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 14-й пакет санкций, вводимых в отношении России в ответ на начало специальной военной операции на Украине.
Ожидается, что Еврокомиссия примет запрет на использование портов ЕС для реэкспорта энергоносителей для третьих стран в течение недели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад таким образом пытается выдавить Россию с энергетических рынков. Однако для конечных потребителей введение новых санкций будет означать более дорогой газ.
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13:23"Наш портфель выиграет": совладелец "Ямал СПГ" из Франции объяснил выгоду санкций
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