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"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США - 28.04.2024 Украина.ру
"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
Евросоюз и другие американские союзники "выдохнули" после принятия нового пакета помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-04-28T09:30
2024-04-28T09:30
2024-04-28T09:30
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Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден.О реакции мирового сообщества рассказал политолог, американист Грег Вайнер."Мировое сообщество, американские союзники вздохнули с облегчением. Евросоюз, особенно Германия и Франция, Англия чудовищно давили на Штаты. Прибалты чуть ли не лысиной о паркет бились, кричали и визжали. Поляки умоляли. Кто только не просил за помощь Украине", - заявил Вайнер.По его мнению, давление почувствовал и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Политолог провёл аналогию с Гражданской войной в Испании (1936–1939 года), когда выбор стоял "свобода или смерть".Американист уверен, что американские союзники, которые участвовали в коалиции, помощи Украине (это более 40 стран) — "очень довольны"."Сильнее всех выдохнул Евросоюз, который ужасался, что содержать Украину придется ему, если Америка откажется от этого", - отметил он.Полностью интервью Политический кульбит Джонсона и условно украинские деньги. Грег Вайнер о новом пакете помощи США Украине читайте на нашем сайте
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новости, украина, сша, израиль, грег вайнер, джо байден, дональд трамп, ес, сенат, киев
Новости, Украина, США, Израиль, Грег Вайнер, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, сенат, Киев
"Вздохнули с облегчением": Вайнер рассказал, как ЕС отреагировал на новый пакет помощи Киеву от США
Евросоюз и другие американские союзники "выдохнули" после принятия нового пакета помощи Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Сенат США 23 апреля принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. 24 апреля законопроект подписал президент Соединённых Штатов Джо Байден
.
О реакции мирового сообщества рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
"Мировое сообщество, американские союзники вздохнули с облегчением. Евросоюз, особенно Германия и Франция, Англия чудовищно давили на Штаты. Прибалты чуть ли не лысиной о паркет бились, кричали и визжали. Поляки умоляли. Кто только не просил за помощь Украине", - заявил Вайнер.
По его мнению, давление почувствовал и кандидат в президенты США Дональд Трамп
. Политолог провёл аналогию с Гражданской войной в Испании (1936–1939 года), когда выбор стоял "свобода или смерть".
Американист уверен, что американские союзники, которые участвовали в коалиции, помощи Украине (это более 40 стран) — "очень довольны".
"Сильнее всех выдохнул Евросоюз, который ужасался, что содержать Украину придется ему, если Америка откажется от этого", - отметил он.