«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляции

Это сказание о звонке Сталина апокрифическое, хотя и происходит от рассказа Елены Сергеевны Булгаковой — третьей и последней жены писателя. Примерно в такой форме историю разносила народная молва.

Вторая жена Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, которая была свидетельницей и слушательницей, рассказывала эту историю в своих мемуарах «О, мёд воспоминаний» иначе:

«Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М.А., а сама занялась домашними делами. М.А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул "Любаша!", что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от телефона наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом, и называл себя в третьем лице. "Сталин получил, Сталин прочел!". Он предложил Булгакову:

- Может быть, Вы хотите уехать за границу?

(Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.) Но М.А. предпочел остаться в Союзе».

Звонок первого лица страны (а в 1930 году Сталин уже точно воспринимался как единоличный правитель) — дело, конечно, крайне редкое, но не так, чтобы совсем немыслимое. Сталин опекал писателей, часто с ними общался, обладал тонким художественным вкусом. С последним суждением можно спорить, но вот оценка самого Булгакова: «по счастью, мне позвонил генеральный секретарь. (…) Поверьте моему вкусу: он вёл разговор сильно, ясно, государственно и элегантно». Ну а ясная устная речь говорит о многом…

Но Булгаков — совершенно особенный вопрос. Он был идейно чуждым, к нему были негативно настроены и идеологические органы, и творческие союзы. Да и у ОГПУ он был под наблюдением из-за невосторженного образа мыслей.

Да, он был автором феноменальной популярной пьесы «Дни Турбиных», однако это было в прошлом — постановка всех пьес была запрещена ещё годом ранее…

Но Сталин позвонил.

Формальной причиной для разговора было письмо Булгакова к правительству СССР, отправленное 28 марта 1930 года.

Для появления этого письма была более чем весомая причина — после того, как весной 1929 года была запрещена демонстрация всех пьес Булгакова, он остался совершенно без средств к существованию.

В письме Булгаков утверждает: «Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и С НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЯРОСТЬЮ доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать. И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА…».

И вывод: «Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой».

Впрочем, предлагаемый вариант был не единственным. Более того, сам Булгаков очень хотел побывать в Париже, но… именно побывать. Он чётко знал, что русский писатель может жить только в России и знал это по позиции, например, Алексея Николаевича Толстого, с которым был хорошо знаком.

Потому в письме появилось такое вот завершение:

«Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. (…)

Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный Театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко.

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены».