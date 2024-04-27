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Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии

Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии - 27.04.2024 Украина.ру

Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии

Украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Об этом 27 апреля заявил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль

2024-04-27T19:04

2024-04-27T19:04

2024-04-27T19:04

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Чиновник добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. Он не указал о каких именно областях идет речь. Этой весной российская армия неоднократно подвергала массированным атакам энергообъекты на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что таким образом войска ответили на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. Он также напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.Ситуацию с энергосистемой на Украине в апреле назвали самой сложной с начала российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html

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новости, украина, россия, укрэнерго, сво, спецоперация, вс рф, энергосистема украины, ракетный удар