Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии - 27.04.2024 Украина.ру
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Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии
Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии - 27.04.2024 Украина.ру
Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии
Украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Об этом 27 апреля заявил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль
2024-04-27T19:04
2024-04-27T19:04
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спецоперация
вс рф
энергосистема украины
ракетный удар
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Чиновник добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. Он не указал о каких именно областях идет речь. Этой весной российская армия неоднократно подвергала массированным атакам энергообъекты на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что таким образом войска ответили на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. Он также напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.Ситуацию с энергосистемой на Украине в апреле назвали самой сложной с начала российской спецоперации.
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новости, украина, россия, укрэнерго, сво, спецоперация, вс рф, энергосистема украины, ракетный удар
Новости, Украина, Россия, Укрэнерго, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Энергосистема Украины, ракетный удар

Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии

19:04 27.04.2024
 
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
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Украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Об этом 27 апреля заявил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль
"У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности", — сказал он в интервью французской газете Express.
Чиновник добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. Он не указал о каких именно областях идет речь.
Этой весной российская армия неоднократно подвергала массированным атакам энергообъекты на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что таким образом войска ответили на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. Он также напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.
Ситуацию с энергосистемой на Украине в апреле назвали самой сложной с начала российской спецоперации.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 10:29
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
 
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