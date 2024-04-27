Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии
Удар по ТЭЦ в Кривом Роге, Днепропетровская область
Украинские промышленные регионы вынуждены сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, возникшей в результате российских ударов. Об этом 27 апреля заявил руководитель департамента оперативно-диспетчерской работы компании "Укрэнерго" Сергей Фандуль
"У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности", — сказал он в интервью французской газете Express.
Чиновник добавил, что речь идет о районах размещения оборонных объектов и тяжелой промышленности. Он не указал о каких именно областях идет речь.
Этой весной российская армия неоднократно подвергала массированным атакам энергообъекты на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что таким образом войска ответили на удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны. Он также напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.
Ситуацию с энергосистемой на Украине в апреле назвали самой сложной с начала российской спецоперации.
11 апреля, 10:29ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подпольеВооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости