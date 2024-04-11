https://ukraina.ru/20240411/1054462622.html

Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать

Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать - 11.04.2024 Украина.ру

Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать

На удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны, подразделения ВС РФ вынуждены были ответить. Однако и это российские вооружённые силы делают гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко

2024-04-11T21:56

2024-04-11T21:56

2024-04-11T21:57

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"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообьектам вынуждены были ответить", – пояснил глава государства. Он напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны. В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проводит переговоры в формате "один на один" с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества и украинский конфликт.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

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новости, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, опк, сво, спецоперация