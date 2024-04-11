Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать - 11.04.2024 Украина.ру
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Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать - 11.04.2024 Украина.ру
Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
На удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны, подразделения ВС РФ вынуждены были ответить. Однако и это российские вооружённые силы делают гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко
2024-04-11T21:56
2024-04-11T21:57
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"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообьектам вынуждены были ответить", – пояснил глава государства. Он напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны. В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проводит переговоры в формате "один на один" с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества и украинский конфликт.
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новости, россия, украина, владимир путин, александр лукашенко, опк, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ОПК, СВО, Спецоперация

Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать

21:56 11.04.2024 (обновлено: 21:57 11.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Белоруссии
Встреча президентов России и Белоруссии
© POOL
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Читать в
На удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны, подразделения ВС РФ вынуждены были ответить. Однако и это российские вооружённые силы делают гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко
"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообьектам вынуждены были ответить", – пояснил глава государства.
Он напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.
"Мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК Украины, причем напрямую. Но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам, к разрешению всех вопросов другими способами – ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы", – добавил Владимир Путин.
В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проводит переговоры в формате "один на один" с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества и украинский конфликт.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОПКСВОСпецоперация
 
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21:56Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
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