Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
21:56 11.04.2024 (обновлено: 21:57 11.04.2024)
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На удары украинской армии по российским энергообъектам в тылу страны, подразделения ВС РФ вынуждены были ответить. Однако и это российские вооружённые силы делают гуманно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко
"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообьектам вынуждены были ответить", – пояснил глава государства.
Он напомнил, что удары по критически важным украинским объектам проходят в рамках выполнения цели спецоперации по демилитаризации страны.
"Мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК Украины, причем напрямую. Но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам, к разрешению всех вопросов другими способами – ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы", – добавил Владимир Путин.
В четверг, 11 апреля, президент России Владимир Путин проводит переговоры в формате "один на один" с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Лидеры двух государств обсудят развитие сотрудничества и украинский конфликт.
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