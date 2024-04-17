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Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО

Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО - 17.04.2024 Украина.ру

Ситуацию с энергосистемой Украины назвали самой сложной с начала СВО

Этой весной ситуация с энергосистемой Украины стала самой сложной с начала конфликта в результате "безжалостных российских атак". Об этом в интервью CNN сообщил руководитель крупнейшей энергетической компании страны ДТЭК Максим Тимченко

2024-04-17T19:11

2024-04-17T19:11

2024-04-17T19:11

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Из-за всего пары массированных атак ВС России Украина лишилась 80 процентов доступных мощностей, указал глава компании. По его словам, сегодня ситуацию удалось стабилизировать благодаря поставкам электроэнергии из Европы, но вскоре из-за погоды дефицит в энергосистеме может увеличиться. "У нас просто скоро нечего будет восстанавливать. Очень срочно стране требуется поставка систем противовоздушной обороны", — указал Тимченко. По данным национальной энергокомпании "Укрэнерго", 17 апреля потребление электричества в стране увеличилось из-за холодов на семь процентов, что создало дополнительную нагрузку. "С утра потребление превышает вчерашний уровень почти на 7%. Это создает дополнительную нагрузку на электростанции – необходимо дополнительно включить сразу 3 блока на тепловых электростанциях. Но после трех российских массированных атак такой возможности нет", – приводит заявление "Укрэнерго" телеграм-канал "Политика страны". Украинцев, как и прежде, настоятельно просят не включать обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00 и экономно использовать другие приборвы в указанный период. Накануне украинское Минэненрго сообщало, что российские обстрелы лишили страну гигантского объема генерации электроэнергии.

https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html

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новости, украина, укрэнерго, cnn, дтэк, россия, энергосистема украины, ракетный удар, сво, обстрелы