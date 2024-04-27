"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
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"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии
"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии
Если с территории Прибалтики будут наноситься удары по Белоруссии, то Минск имеет полное право им ответить. Руководство Латвии и Литвы таким образом надеется заработать "на безбедную старость в Калифорнии". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2024-04-27T04:50
2024-04-27T04:50
новости
белоруссия
литва
минск
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всу
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию республики."Змагары" сейчас могут сколько угодно посмеиваться над этим заявлением с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы белорусской оппозиции вполне реальны, рассказал политолог.Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что ранее предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы, добавил эксперт.Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Руководство этих стран таким образом надеется заработать себе "на безбедную старость в Калифорнии". Но в итоге они просто сбегут в США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
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новости, белоруссия, литва, минск, александр лукашенко, нато, всу, латвия, польша, кгб, дрг, диверсия
Новости, Белоруссия, Литва, Минск, Александр Лукашенко, НАТО, ВСУ, Латвия, Польша, КГБ, ДРГ, диверсия

"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии

04:50 27.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Минской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Минской области
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Если с территории Прибалтики будут наноситься удары по Белоруссии, то Минск имеет полное право им ответить. Руководство Латвии и Литвы таким образом надеется заработать "на безбедную старость в Калифорнии". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию республики.
"Змагары" сейчас могут сколько угодно посмеиваться над этим заявлением с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы белорусской оппозиции вполне реальны, рассказал политолог.
Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что ранее предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы, добавил эксперт.
"Прибалтика сейчас будет открыто нарываться на конфликт. Если с их территории будут наноситься удары по суверенной Республике Беларусь, Минск будет иметь полное право ответить. И тогда начнется вселенский вой: "Белорусы напали на страну НАТО", "Ой-вей", "Ратуйте, шановнэ панство", - отметил Кочетков.
Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Руководство этих стран таким образом надеется заработать себе "на безбедную старость в Калифорнии". Но в итоге они просто сбегут в США, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 07:02
Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее даватьГенеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70. Накануне журналисты издания Украина.ру встретились с ним и поговорили об актуальном, и вспомнили недавнее прошлое
 
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