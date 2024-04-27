https://ukraina.ru/20240427/1054752607.html

"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии

"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру

"Ратуйте, шановнэ панство": политолог раскрыл, на что нарвется Прибалтика, если ударит по Белоруссии

Если с территории Прибалтики будут наноситься удары по Белоруссии, то Минск имеет полное право им ответить. Руководство Латвии и Литвы таким образом надеется заработать "на безбедную старость в Калифорнии". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2024-04-27T04:50

2024-04-27T04:50

2024-04-27T04:50

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию республики."Змагары" сейчас могут сколько угодно посмеиваться над этим заявлением с безопасного расстояния из-за границы. Но такие планы белорусской оппозиции вполне реальны, рассказал политолог.Может быть, с территории Польши такая атака осуществляться не будет. Но в КБГ Белоруссии сообщили, что ранее предотвратили попытку ударов беспилотников по Минску с территории Литвы, добавил эксперт.Для Литвы и Латвии такая операция была бы выгодна по принципу: "Ничего личного, только бизнес". Руководство этих стран таким образом надеется заработать себе "на безбедную старость в Калифорнии". Но в итоге они просто сбегут в США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054735582.html

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