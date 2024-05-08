Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания - 08.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240508/1054975450.html
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания - 08.05.2024 Украина.ру
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
Украинские журналисты жалуются на угрозы и запугивания со стороны властей. Об этом сообщили журналисты Politico
2024-05-08T16:17
2024-05-08T16:17
новости
украина
владимир зеленский
politico
журналисты
журналист
журналистика
фронт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054117782_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_6a5f729db9568b4c107cc252d9ea895d.jpg
"Я вел расследования 15 лет до войны, и это всегда было тяжело и рискованно. Но я думаю, что журналистам сейчас хуже", — сказал украинский репортер Юрий Николов, редактор и соучредитель антикоррупционного расследовательского проекта "Наши деньги".Он отметил, что власти используют различные тактики запугивания, чтобы сдерживать репортеров, а затем "могут пригрозить отправить вас на передовую".В январе Николов сообщал об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.Украинский журналист отметил, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "любое давление на журналистов недопустимо", запугивание только усиливается.Он также рассказал, что на проправительственных телеграм-каналах журналистов называют российскими агентами, а также уклонистами от призыва и врагами Украины.Николов рассказал о своём коллеге, который устроился в информационное подразделение координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских изданиях, но одна из его колонок "не понравилась власть имущим, и его перевели в боевую часть. Ему грозила переброска в Авдеевку".Главреды нескольких других украинских изданий рассказали журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.
https://ukraina.ru/20240325/1054093546.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054117782_0:0:569:426_1920x0_80_0_0_d2485fb502bf5041ef5d7a45f553a988.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, politico, журналисты, журналист, журналистика, фронт, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Politico, журналисты, журналист, журналистика, фронт, СВО

Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания

16:17 08.05.2024
 
Зеленский
Зеленский
Читать в
Украинские журналисты жалуются на угрозы и запугивания со стороны властей. Об этом сообщили журналисты Politico
"Я вел расследования 15 лет до войны, и это всегда было тяжело и рискованно. Но я думаю, что журналистам сейчас хуже", — сказал украинский репортер Юрий Николов, редактор и соучредитель антикоррупционного расследовательского проекта "Наши деньги".
Он отметил, что власти используют различные тактики запугивания, чтобы сдерживать репортеров, а затем "могут пригрозить отправить вас на передовую".
В январе Николов сообщал об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.
Украинский журналист отметил, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "любое давление на журналистов недопустимо", запугивание только усиливается.
Он также рассказал, что на проправительственных телеграм-каналах журналистов называют российскими агентами, а также уклонистами от призыва и врагами Украины.
Николов рассказал о своём коллеге, который устроился в информационное подразделение координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских изданиях, но одна из его колонок "не понравилась власть имущим, и его перевели в боевую часть. Ему грозила переброска в Авдеевку".
Главреды нескольких других украинских изданий рассказали журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.
25 марта, 14:49
Зеленского оскорбили журналисты, он начал репрессии - СМИПрезидент Украины Владимир Зеленский оскорблен материалами разоблачителей коррупционеров, поэтому прибегнул к тактике запугивания журналистов, заявили журналисты американского издания The Daily Beast
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийPoliticoжурналистыжурналистжурналистикафронтСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами
16:40Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности
16:34Диалектика инаугурационной речи Путина
16:17Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
16:03На это способен не каждый мужчина, а ей удалось! Удивительная история "Радистки" с орденом Мужества
15:01Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
14:15Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
14:05Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
14:05Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
13:41"С девочкой спасенной на руках". Юбилей памятника солдатскому благородству
13:27Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
13:15Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День Победы в Мариуполе
13:00"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая
12:54"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
12:25Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
11:24"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
10:59"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
10:57Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии
10:19В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
10:19Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
Лента новостейМолния