https://ukraina.ru/20240508/1054975450.html
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания - 08.05.2024 Украина.ру
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
Украинские журналисты жалуются на угрозы и запугивания со стороны властей. Об этом сообщили журналисты Politico
2024-05-08T16:17
2024-05-08T16:17
2024-05-08T16:17
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"Я вел расследования 15 лет до войны, и это всегда было тяжело и рискованно. Но я думаю, что журналистам сейчас хуже", — сказал украинский репортер Юрий Николов, редактор и соучредитель антикоррупционного расследовательского проекта "Наши деньги".Он отметил, что власти используют различные тактики запугивания, чтобы сдерживать репортеров, а затем "могут пригрозить отправить вас на передовую".В январе Николов сообщал об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.Украинский журналист отметил, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "любое давление на журналистов недопустимо", запугивание только усиливается.Он также рассказал, что на проправительственных телеграм-каналах журналистов называют российскими агентами, а также уклонистами от призыва и врагами Украины.Николов рассказал о своём коллеге, который устроился в информационное подразделение координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских изданиях, но одна из его колонок "не понравилась власть имущим, и его перевели в боевую часть. Ему грозила переброска в Авдеевку".Главреды нескольких других украинских изданий рассказали журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.
https://ukraina.ru/20240325/1054093546.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, politico, журналисты, журналист, журналистика, фронт, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Politico, журналисты, журналист, журналистика, фронт, СВО
Напишешь - поедешь на фронт. Украинские журналисты жалуются на запугивания
Украинские журналисты жалуются на угрозы и запугивания со стороны властей. Об этом сообщили журналисты Politico
"Я вел расследования 15 лет до войны, и это всегда было тяжело и рискованно. Но я думаю, что журналистам сейчас хуже", — сказал украинский репортер Юрий Николов, редактор и соучредитель антикоррупционного расследовательского проекта "Наши деньги".
Он отметил, что власти используют различные тактики запугивания, чтобы сдерживать репортеров, а затем "могут пригрозить отправить вас на передовую".
В январе Николов сообщал
об угрозах в своей адрес. По его предположениям, это связано со статьей о "подрыве обороноспособности страны из-за коррупции при военных закупках", после которой тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку.
Украинский журналист отметил, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что "любое давление на журналистов недопустимо", запугивание только усиливается.
Он также рассказал, что на проправительственных телеграм-каналах журналистов называют российскими агентами, а также уклонистами от призыва и врагами Украины.
Николов рассказал о своём коллеге, который устроился в информационное подразделение координатором по работе с прессой. Эта должность дала ему возможность публиковать свои статьи в ведущих украинских изданиях, но одна из его колонок "не понравилась власть имущим, и его перевели в боевую часть. Ему грозила переброска в Авдеевку".
Главреды нескольких других украинских изданий рассказали
журналистам The Daily Beast, что интенсивное давление на осмелившихся критиковать Зеленского продолжается.