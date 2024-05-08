https://ukraina.ru/20240508/1054966442.html

Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии

Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии - 08.05.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии

Первая неделя мая несмотря на праздничных характер для обывателя, ознаменовалась рядом интересных новостей. Портал Work.ua описал кризис на рынке труда и промежуточные итоги мобилизации для экономики, парламент решил вернуть НДС на зерно, а разные украинские чиновники фонтанировали идеями из категории альтернативной экономики.

2024-05-08T10:57

2024-05-08T10:57

2024-05-08T10:57

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россия

мариуполь

арсен аваков

игорь коломойский

виктор медведчук

татнефть

укрнафта

вооруженные силы украины

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Об этих и других важных для Украины событиях в экономике — в традиционном обзоре в средуТрудовые проблемыВступление в силу закона о мобилизации усугубило и без того плачевную ситуацию на украинском рынке труда. Портал Work.ua отчитался о росте количества вакансий за апрель по сравнению с мартом, размещённых у него на сайте на:· 18% в гостинично-ресторанном бизнесе;· 15% в сфере услуг;· 12% в розничной торговле 10% по рабочим и производственным специальностям;· 10% в логистике и складском хранении;· 10% в транспорте и автоперевозках;· 5% в медицине, администрировании, а также бухучёте.Как видно, без учёта сезонного фактора в гостинично-ресторанном бизнесе, а также выехавших женщин, активно работавших в сфере услуг и торговле, наибольший спрос у работодателей на мужчин. Именно они преимущественно задействованы на производствах, а также в логистике и автоперевозках. Яркий пример — строительство: отрасль за 2 года потеряла 100 тыс. человек и это лишь легальное измерение, в действительности на стройках массово трудились неоформленные работники. После вручения первых повесток на объектах, на работу переставали выходить целыми бригадами.При этом на:· 20% стало больше желающих взять на работу бывшего военного;· 13% выросло количеств вакансий, для которых не требуют наличия опыта;· 16% возрос спрос на пенсионеров;· 15% стало больше желающих брать на работу студентов;· 12% больше опубликовали предложений для инвалидов.Проще говоря, работодатели следуют логике "на безрыбье и рак рыба", демонстрируя готовность учить и терпеть неудобства, лишь продолжать вести бизнес. Некоторые строительные компании учат студентов 18-19 лет с расчётом на то, что до 25 лет их не призовут. Растёт доля женщин на отделочных работах, но заменить крановщика, арматурщика или бетонщика практически невозможно — нужны мужчины, а у Alliance Novobud уже мобилизовали от 25% до 60% сотрудников.Характерно и то, что третий месяц подряд средняя зарплата по вакансиям на портале остаётся неизменной — у работодателей нет денег на повышение зарплат и переманивание сотрудников друг у друга.Размышлениям о трудовых ресурсах в последние месяцы украинские деловые СМИ уделяют особое внимание. В частности, есть публикации о том, что страну нужно восстанавливать уже сейчас, не дожидаясь победы над Россией или глубокие размышления о том, что работать в стране некому, а привлечь мигрантов даже из беднейших стран мира киевская власть не в состоянии.Однако все эти дискуссии и размышления не имеют никакого смысла до тех пор, пока единственной задачей киевской власти остаётся отлов людей с последующим разменом их жизней на российские снаряды и авиабомбы для выигрыша времени, которое тратится на отрицание объективной реальности и мародёрство. Не сумев сделать Крым ни украинским, ни безлюдным, как того желали украинские националисты, они преуспели в превращении Украины в безлюдную территорию. И работать там уже некому, а будет ещё хуже, что потребует уже от России — киевская власть эту проблему решать не намерена, она в состоянии лишь усугубить её — принятия целого комплекса мер по привлечению мигрантов на ПМЖ из разных стран мира, а также автоматизации/роботизации.Мечты о водороде и вырубка лесовВ конце мая 2022 года украинские власти арестовали 115 объектов недвижимости и 118 бензовозов российской компании "Татнефть". Два года они стояли неприкаянными и теперь "Укрнафта" вместе с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) обратились к Антимонопольному комитету Украины с просьбой передать имущество "Татнефти" "Укрнефти". Вот только большинство объектов пришли в неудовлетворительное состояние и непригодны для ведения хозяйственной деятельности. Из 70 АЗС вновь заработать могут лишь 15. Ранее "Укрнафте" передали сеть отобранных у Виктора Медведчука АЗС Glusco.С какой скоростью "Укрнафта" сможет "переварить" имущество "Татнефти" непонятно, да и российскую сторону это уже давно не интересует — они списала с баланса украденное. Важно то, что эта история хорошо иллюстрирует деградацию украинской бюрократии: конфликт с "Татнефтью", которую "кинул" Коломойский, некогда контролировавших "Укрнафту" добил украинскую нефтепереработку (этому посвящён отдельный текст). Теперь единственное, что остаётся украинской бюрократии, так это делить АЗС и пустые нефтебазы в рамках экономики, скукожившейся до банального мародёрства.А параллельно чиновники мечтают об освоении хай-тека в виде производства "зелёного" (электролизного) водорода в Одесской области. Там на деньги Великобритании планируют построить две СЭС общей мощностью 200 МВт и пару электролизеров. Всего Британия реализует на Украине 13 энергетических проектов стоимостью 20,15 млн долларов. Так страна, потерявшая половину населения и больше половины электроэнергетики, будет производить водород. А пока граждане в сёлах спасаются как могут: уголь не только стоит запредельно дорого, но и зачастую физически недоступен, электроэнергия дорогая и есть не всегда, поэтому топливом №1 вновь стали дрова. Госбюро расследований, к слову, выявило незаконные вырубки деревьев в Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях на 15 млн гривен.НДС на экспорт зернаПока в деловых СМИ пророчат дальнейшее проседание курса украинской гривны, Верховная Рада хочет поднять с нуля до 14% ставку НДС на экспорт всех видов с/х продукции кроме растительного масла, орехов и мёда. Латифундисты уже жалуются, отмечая негативное влияние такого решения на конкурентоспособность украинской с/х продукции на мировом рынке, а также выражают непонимание почему планируется сделать исключение для растительного масла.Жалобы смысла не имеют — киевскую власть чья-либо конкурентоспособность не интересует. Да и с маслом всё понятно: его экспортёрам удалось выбить для себя ограничения, а главный экспортёр масла — агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского.Суть поправок простая. Она направлена как на пополнение бюджета, так и на сокращение объёмов невозвращённой валютной выручки. Планируется, что право на компенсацию НДС получат лишь те экспортёры, которые вернут валютную выручку. Остальные — а зачем возвращать выручку в страну, откуда все 30 лет подряд только выводили капиталы — заплатят новый "налог". Некоторые его заплатят дважды: сперва 14% НДС, затем вернут деньги, а после не получат компенсацию. И только у маличных латифундий будет исключение. Ну и поданный на днях в розыск экс-глава МВД Украины и неонацист со стажем Арсен Аваков будет доволен: он не так давно купил сад лещины в Закарпатской области.К слову, есть у украинского АПК и рекорды. Украина вошла в топ-5 экспортёров малины на рынок США, а общие отгрузки замороженной ягоды по итогам 2023 года превысили 265 тонн. А в январе-марте 2024 года Украина отгрузила за границу 217 тонн моллюсков, что в 2,1 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Украина увеличила импорт свинины в апреле вырос в 3,5 раза, преодолев отметку в 280 тыс. тонн. За 4 месяца 2024 года на Канаду пришлось 44% суммарного импорта свинины.Как заработать на долгахПолучила развитие история с реструктуризацией украинского долга, которой автор посвятил отдельный текст со всеми подробностями. Если кратко, то наметился конфликт между разными покупателями украинских долговых бумаг (евробондов). Крупнейшие иностранные владельцы евробондов, включая гиганта BlackRock, купив украинские долги со скидкой, хотят начать на них зарабатывать, получая 500 млн долларов процентов в год. Для этого они готовы реструктуризовать украинский долг, списав часть тела долга.Украинские владельцы еврооблигаций, купившие их со скидкой, зарабатывать на процентах не желают и противятся реструктуризации, так как в таком случае потеряют часть прибыли. Их интересуют полные выплаты по евробондам, а не проценты, даже в том случае, если для этого Украине придётся объявить дефолт. Дефолт перенесёт выплаты по бондам на пару лет, но позволит инвесторам заработать максимум на теле кредита, а не процентах.Альтернативная экономикаМинобороны Украины поделилось деталями военной экономики. 70% выделенных за закупку вооружений для ВСУ в 2024 году достанутся поставщикам с Украины. При этом содержание 1 военнослужащего ВСУ обходится в 30 тыс. долларов или 1,2 млн гривен.Почему в таком случае Саксаганском военкомате умер 44-летний мужчина, чья мать должна была привезти его документы и снять в банкомате деньги для приобретения военной экипировки, не ясно. Впрочем, "бумажные" показатели военной экономики не имеют никакого отношения к реальности и должны рассматриваться с учётом запредельных масштабов разворовывания денег.Интересными откровениями из области на стыке уголовного права и клинической психиатрии поделился бывший украинский мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Изданию LIGA.net. он сообщил, что в Мариуполе без жилья остались 150-200 тыс. жителей (52 тыс. семей или "половина города") так как Россия снесла половину города или 600 многоквартирных дома, "скрывая следы преступлений". А построили "оккупанты", как уверяет Бойченко, жилья всего для 3 тыс. человек. И, когда Россия показывает город, то телевизионщики боятся повернуть камеру, чтобы не заснять руины (за это их наверняка расстреливают).Зато украинская власть разрабатывает план по восстановлению Мариуполя после его "деоккупации". Понадобится 20 лет и 14,5 млрд долларов, чтобы полностью восстановить город. Но "Азовсталь" украинская власть восстанавливать не планирует — там она разместит музей "обороны" города.В общем, за очередным бреднями беглого градоначальника скрывается смесь из вопиющей и обезоруживающей наглости (хуцпы), наглой лжи и желания заработать на тех, кто выделит деньги под разработку плана по восстановлению украинского Мариуполя. К слову, это пример "грамотного" заработка: во время ревизии Бородянского сельсовета в Киевской области была выявлена кража 20 млн гривен, выделенных на восстановление посёлка. А за разработку плана Бойченко ничего вменить не смогут.Все на вывоз"Укржелдорога" отчиталась о 48,8% росте грузоперевозок в период с января по апрель 2024 года. Цифры вполне логичные и ожидаемые в силу исправного экспорта из портов "Большой Одессы". Из ушедших на экспорт 30,4 млн тонн, 12,9 млн тонн пришлось на зерно, 12,5 млн тонн на железную и марганцевую руды, 1,6 млн тонн на чёрные металлы, также 867 тыс. тонн на минеральные и строительные материалы.Эта статистика вновь доказывает то, о чём ранее писал автор этого обзора: металлургии Украины нанесен сокрушительный удар, и подконтрольная киевской власти территория теперь будет чистым импортёром проката.

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эксклюзив, украина, россия, мариуполь, арсен аваков, игорь коломойский, виктор медведчук, татнефть, укрнафта, вооруженные силы украины