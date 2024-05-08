Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом - 08.05.2024 Украина.ру
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Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом - 08.05.2024 Украина.ру
Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера рассказал о проверке, связанной с делом беглого судьи Томаша Шмидта. Об этом он заявил в интервью польской радиостанции RMF FM
2024-05-08T12:25
2024-05-08T12:25
новости
польша
варшава
белоруссия
судья
политическое убежище
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Значение имеет то, подогревает ли он политические споры в Польше, пояснил он.Глава польской спецслужбы отмечает, что скандал с судьей, который попросил политическое убежище в Белоруссии, не самый большое. "Я думаю, что многое ещё впереди", добавил он.По мнению Севера, судья якобы работал с белорусскими спецслужбами. После интервью с Владимиром Соловьевым в Польше убеждены, что он якобы сотрудничает с Россией тоже.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
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новости, польша, варшава, белоруссия, судья, политическое убежище
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, судья, политическое убежище

Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом

12:25 08.05.2024
 
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера рассказал о проверке, связанной с делом беглого судьи Томаша Шмидта. Об этом он заявил в интервью польской радиостанции RMF FM
"Для руководителей агентуры не имеет значения, будет ли это агент в тоге или в радужном флаге, натянутом на голову или другие части тела", - заявил Севера.
Значение имеет то, подогревает ли он политические споры в Польше, пояснил он.
Глава польской спецслужбы отмечает, что скандал с судьей, который попросил политическое убежище в Белоруссии, не самый большое. "Я думаю, что многое ещё впереди", добавил он.
По мнению Севера, судья якобы работал с белорусскими спецслужбами. После интервью с Владимиром Соловьевым в Польше убеждены, что он якобы сотрудничает с Россией тоже.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.
Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
Томаш Шмидт
02:23
В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский следХотя польского судью Томаша Шмидта, который попросил убежища в Белоруссии, пока только проверяют на возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами, в Польше уже требуют лишить его гражданства
 
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