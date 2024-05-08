Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко - 08.05.2024 Украина.ру
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Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко - 08.05.2024 Украина.ру
Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
видео
украина
япония
владимир зеленский
ростислав ищенко
владимир ленин (владимир ульянов)
сша
бессмертный полк
сво
спецоперация
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00:52 - О проведении акции "Бессмертный полк" в Кыргызстане; 01:06 - О поставках британского дальнобойного вооружения Украине; 11:05 - Стоит ли держать в фокусе внимания Прибалтику? 12:30 - О будущем Эстонской Православной Церкви; 14:38 - Какие действия может предпринять Румыния на Украине? 20:15 - Как США удалось сделать союзником Японию?26:35 - Как строительство моста на Сахалин может повлиять на экономические отношения с Японией? 28:13 - Чей проект Владимир Зеленский? 32:17 - Вина Владимира Ленина и Большевиков в исторических бедах России?
украина
япония
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видео, украина, япония, владимир зеленский, ростислав ищенко, владимир ленин (владимир ульянов), сша, бессмертный полк, сво, спецоперация, великобритания, британия, армия, война, прибалтика, церковь, православие, союзники, карта, сахалин, румыния, социализм, китай, кнр (китай), россия, коммунизм, коммунистическая партия, большевики, ссср, реформы, капитализм, иосиф сталин, революция, царь, октябрьская революция (1917), видео
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Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко

14:05 08.05.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:52 - О проведении акции "Бессмертный полк" в Кыргызстане;
01:06 - О поставках британского дальнобойного вооружения Украине;
11:05 - Стоит ли держать в фокусе внимания Прибалтику?
12:30 - О будущем Эстонской Православной Церкви;
14:38 - Какие действия может предпринять Румыния на Украине?
20:15 - Как США удалось сделать союзником Японию?
26:35 - Как строительство моста на Сахалин может повлиять на экономические отношения с Японией?
28:13 - Чей проект Владимир Зеленский?
32:17 - Вина Владимира Ленина и Большевиков в исторических бедах России?
 
ВидеоУкраинаЯпонияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)СШАБессмертный полкСВОСпецоперацияВеликобританияБританияАрмиявойнаПрибалтикаЦерковьПравославиесоюзникикартаСахалинРумыниясоциализмКитайКНР (Китай)Россиякоммунизмкоммунистическая партиябольшевикиСССРреформыкапитализмИосиф СталинреволюцияцарьОктябрьская революция (1917)
 
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