https://ukraina.ru/20240508/1054973069.html

Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко

Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко - 08.05.2024 Украина.ру

Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-05-08T14:05

2024-05-08T14:05

2024-05-08T14:05

видео

украина

япония

владимир зеленский

ростислав ищенко

владимир ленин (владимир ульянов)

сша

бессмертный полк

сво

спецоперация

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00:52 - О проведении акции "Бессмертный полк" в Кыргызстане; 01:06 - О поставках британского дальнобойного вооружения Украине; 11:05 - Стоит ли держать в фокусе внимания Прибалтику? 12:30 - О будущем Эстонской Православной Церкви; 14:38 - Какие действия может предпринять Румыния на Украине? 20:15 - Как США удалось сделать союзником Японию?26:35 - Как строительство моста на Сахалин может повлиять на экономические отношения с Японией? 28:13 - Чей проект Владимир Зеленский? 32:17 - Вина Владимира Ленина и Большевиков в исторических бедах России?

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