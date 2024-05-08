https://ukraina.ru/20240508/1023534128.html

1919 год: Закарпатье в поисках автономии

1919 год: Закарпатье в поисках автономии - 08.05.2024 Украина.ру

1919 год: Закарпатье в поисках автономии

В этот день 105 лет назад Центральная Русская Народная Рада подписала "Ужгородский меморандум" - документ, который выражал волю подкарпатских русинов о вхождении их края в состав Чехословацкой республики.

2024-05-08T08:01

2024-05-08T08:01

2024-05-08T09:00

история

закарпатье

1919 г

история

история украины

венгрия

чехословакия

австро-венгрия

рада

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102353/50/1023535036_0:82:1123:714_1920x0_80_0_0_17617ad6183cd474de18614cbfeb64a3.jpg

Подкарпатские русины веками грезили об автономии. Впервые они заговорили об этом еще во время венгерской революции в 1848-м, позже неоднократно обращались по этому поводу к Будапешту на протяжении XIX века. Однако венгерские власти с каждым годом всё более ужесточали политику по отношению к национальным меньшинствам (не только русинам, но и словакам, сербам, хорватам).Между тем, согласно переписи 1910 года, в жупе Унг (административный центр Унгвар, ныне Ужгород) было 162 тыс. жителей, из которых русинов было 61,7 тыс.; в жупе Берег (административный центр Берегсаз, ныне Берегово) проживало 236 тыс. людей, из них 100,9 тыс русинов; в жупе Угоча (административный центр Великий Севлюш, ныне Виноградов) – из 91,8 тыс. жителей 34,4 тыс. русинов; в жупе Мараморош (ныне большая часть в составе Румынии) было около 300 тыс. жителей, из них русины составляли 44,6%.В начале ХХ века подкарпатские русины преследовались венгерскими властями ещё и за желание перейти в православие (в крае после подписания в 1646 году Ужгородской унии православных практически не осталось). По законам Австро-Венгрии от 1868 года, все граждане империи могли вольно переходить из одного вероисповедания в другое, русинов обвиняли в подделке документов, массово арестовывали и провели против них два судебных процесса в Мараморош-Сигете (в 1904 и 1913 годах).Ситуация усугубилась после начала Первой мировой войныВсе русины Дунайской монархии оказались под подозрением "в работе на Москву", а их активистов отправляли в специально созданные для этого концентрационные лагеря в Талергофе и Терезине. Хотя большинство известных узников были из Буковины и Галичины, подкарпатские русины также оказывались за колючей проволокой — причём не только священники и учителя, но и обычные крестьяне.До распада Австро-Венгрии роль представительства Подкарпатской Руси играла многочисленная русинская эмиграция в Соединённых Штатах. 13 июля 1917 года в Нью-Йорке состоялся Русинский Конгресс, ориентированный на Россию. Его просьба о "возможной автономии и объединении со старшей сестрой — великой демократической Россией" была направлена представителем Конгресса Николаем Пачутой в Госдепартамент Соединенных Штатов и посольства европейских государств в США.Однако эта инициатива была похоронена большевистским переворотом в России и отсутствием её поддержки со стороны русинской иерархии греко-католической церкви в США.В мае 1918 года в США прибыл председатель "Национального Совета Чехо-Словацких земель" Томаш Масарик. По его инициативе эмигрантские организации чехов и словаков в США 29 мая 1918 года подписали общую Программу создания на чешских и словацких землях союзной Чехословацкой республики (ЧСР).Масарик выступил с инициативой объединения всех эмигрантов славянских наций Австро-Венгрии в "Союз угнетённых народов Европы". Программа этого союза предусматривала совместную борьбу славянских наций Австро-Венгрии за независимость и право каждой нации Австро-Венгрии на самоопределение.Примеру чехов и словаков последовали организации венгерских русинов, которые 22-23 июня 1918 года провели в городе Кливленд съезд, принявший решение об объединении в "Американскую Народную Раду Угро-Русинов" (АНРУР). На этом съезде было принято решение, чтобы все те русины, которые еще называют свою национальность "рутен", "руськый" или "руснак", в дальнейшем называли себя "русин".Съезд решил провести референдум о принадлежности Подкапатской Руси.Для правильного проведения и оформления результатов референдума был нанят адвокат Георгий Жаткович, русин по национальности. Он 21 октября 1918 года встретился с президентом США Вудро Вильсоном, который настойчиво порекомендовал русинам Венгрии присоединиться к новообразованной славянской Чехословакии. Референдум эмигрантов-русинов США завершился 22 октября 1918 года. Большинством (67%) голосов было принято решение за присоединение к Чехословакии, и только 28% было за присоединение к Украине.На состоявшемся 12 ноября 1919 года в Скрентоне заседании АНРУР было принято решение о том, чтобы "Угро-Русь, сохраняя наиширочайшие автономные права как держава, объединилась с Чехословацкой демократической республикой на федеративной основе".На состоявшемся 28 октября 1918 года в Праге большом митинге Чехо-Словацкий национальный комитет объявил, что принял решение о создании независимой Чехословацкой Республики и берёт на себя функции высшей государственной власти в ней.6 ноября 1918 года в Ужгородской учительской семинарии для русинов состоялось собрание более 30 греко-католических священников, юристов и педагогов. Они учредили "Ужгородскую Народную Раду Русинов Венгрии" и избрали председателем ее правления священника С. Сабова. Секретарём этой Рады был избран директор учительской семинарии, священник Августин Волошин.Русинская интеллигенция Прешовской Руси (ныне северо-восточные районы Словакии) во главе с адвокатом Антоном Бескидом 19 ноября 1918 года организовала и провела съезд русинов в городе Прешов. Съезд принял решение о присоединение Прешовской Руси к Чехословакии.10 декабря 1918 года правительство Венгрии провело в Будапеште собрание 200 делегатов-русинов из Подкарпатской Руси. В их числе были авторитетные среди населения греко-католические священники, адвокаты, педагоги, а также 8 активистов-гуцулов. Министр по делам русинов Орест Сабов представил собравшимся проект закона "Об автономии Русинской державы Венгрии".Хотя делегаты из гуцульской части региона покинули собрание, законопроект был поддержан, а 22 декабря 1918 года был принят парламентом Венгрии в качестве Народного (конституционного) закона №10 "Об автономии Русинской нации, проживающей в Венгрии". 25 декабря 1918 года он был опубликован в "Сборнике законов Венгрии". Подкарпатская Русь формально получила автономию под названием "Русской крайины".16 января 1919 года в Париже начала работу Мирная конференция глав правительств стран-победительниц в Первой мировой войне.На эту конференцию из США приехал Жаткович, и 13 февраля 1919 года он познакомился там с Бескидом. Они попросили Масарика создать Русинскую комиссию в составе делегации Чехословакии, которая бы представляла на Парижской мирной конференции интересы русинской нации, уже признанной и имеющей автономию в составе Венгрии.Чтобы перехватить инициативу, премьер-министр Венгрии Каройи 9 февраля 1919 года создал Русинский Совет — временный орган местного самоуправления во главе с Сабовым. В состав совета вошло 42 представителя от всех русинских организаций, которым предстояло 4 марта 1919 года провести выборы 36 членов парламента Русинской автономии.Президент Чехословакии Масарик направил на переговоры с лидерами русинов Подкарпатской Руси капитанов чехословацкой армии Писецкого и Ваху. 13 февраля 1919 года они прибыли в Ужгород и встретились с правлением "Ужгородской Народной Рады Русинов Венгрии". Стороны договорились о том, что русинам следует принять активное участие в назначенных на 4 марта выборах, чтобы избрать таких депутатов, которые бы приняли решение о выходе Подкарпатской Руси из Венгрии и её присоединении к Чехословакии.Такие депутаты были избраны, и даже провели 9 марта 1919 года первое заседание. Волошин был избран председателем правления "Ужгородской Народной Рады Русинов Венгрии", переименованной в "Ужгородскую Русинскую Народную Раду".Однако 21 марта 1919 года, к власти в Венгрии пришли коммунисты во главе с Белой Куном, и Русинская автономия была переименована в "Автономную Русинскую Советскую Республику". Главой её правительства под названием "Русский Народный Комиссариат" был назначен адвокат Штефан из Рахова, а на 6-7 апреля 1919 года были назначены новые выборы депутатов в парламент автономии под названием "Совет Русской Крайины".Фактически коммунистам выборы провести не удалось, как и разогнать собравшихся 17 апреля на своё второе заседание русинских депутатов. На следующий день правительство Белы Куна приняло решение о ликвидации Русинской автономии, но оно осталось без последствий: к тому времени по решению Антанты всю Подкарпатскую Русь начали занимать войска Чехословакии и Румынии.8 мая 1919 года в Ужгороде под председательством Августина Волошина состоялось совместное заседание всех членов правления Ужгородской и Прешовской Русинских Народных Рад, а также Хустской Центральной Народной Рады русинов Мараморощины. Они единогласно приняли решение об объединении в Центральную Русинскую Народную Раду (ЦРНР), избрали правление ЦРНР в количестве 30 человек (по 10 от каждого из трех русинских регионов), а также постоянно действующие её комиссии. Председателем правления ЦРНР избрали Бескида.Все члены правления ЦРНР единогласно проголосовали за "Ужгородский меморандум" — резолюцию о присоединении русинской национальной территории Венгрии к Чехословакии на правах автономии.15 мая 1919 года ЦРНР утвердила Жатковича полномочным Министром Русинской Державы для ведения переговоров на Парижской мирной конференции, а также состав русинской делегации (112 человек) для поездки в Прагу и переговоров о присоединении Подкарпатской Руси к Чехословакии, которую возглавил Волошин.23 мая 1919 года делегация ЦРНР была принята президентом Чехословакии Масариком, который пообещал удовлетворить просьбу ЦРНР о присоединении Подкарпатской Руси к Чехословакии на правах автономии.В тот же день на Совете Министров иностранных дел стран-участниц Парижской мирной конференции Эдвард Бенеш заявил, что Чехословакия стремится к федерализму, однако еще преждевременно его вводить, так как "отдельные группы славянских народов Австро-Венгрии находятся не на одинаковом уровне развития национальной сознательности, а поэтому не все достигли достаточного для этого культурного и экономического уровня, в том числе южнокарпатские русины, входившие в Венгерский дистрикт".Окончательно Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословакии 10 сентября 1919 года, когда был подписан Сен-Жерменский мирный договор. В нём было сказано, что "Чехословацкое государство включает в себя автономную территорию Русинов к югу от Карпат".Однако, хотя Конституция Чехословацкой Республики от 29 февраля 1920 года ввела для края название Подкарпатская Русь и формально предоставила ему автономию, статус этот оставался только на бумаге — до самого октября 1938 года.

https://ukraina.ru/20240125/1022449620.html

https://ukraina.ru/20230604/1046825554.html

https://ukraina.ru/20181030/1021599648.html

https://ukraina.ru/20230806/1048497450.html

https://ukraina.ru/20230314/1044328162.html

закарпатье

венгрия

чехословакия

австро-венгрия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, закарпатье, 1919 г, история украины, венгрия, чехословакия, австро-венгрия, рада, сша