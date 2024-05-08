https://ukraina.ru/20240508/1054969932.html

"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая

"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая - 08.05.2024 Украина.ру

"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая

Украина.ру, 08.05.2024

2024-05-08T13:00

2024-05-08T13:00

2024-05-08T13:00

хроники

эксклюзив

сво

спецоперация

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украина

литва

киев

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дмитрий песков

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Литва высказала готовность отправить солдат на Украину, но это не помешает задачам СВО. Взрывы, пожары и повреждения, украинцев предупреждают о возможных отключениях света по всей стране. Коломойскому* предъявили новое обвинение – в организации заказного убийстваГазета Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написала, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии."Шимоните заявила Financial Times, что у нее есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения", - говорится в материале.Однако, там указывается, что Киев еще не попросил Вильнюс об отправке миссии.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал Литву несостоявшимся маленьким агрессором, чьей армии на Украине уготована участь пушечного мяса."Литва ведет себя как несостоявшийся маленький агрессор, карликовым войскам которой уготована на Украине участь пушечного мяса. Здесь важно правильно расставить акценты. Не власти Литвы отправляют, а в США приказали отправить, так как украинцы уже заканчиваются и следующими в топку войны американцы бросят тех, кого не жалко, кто им не нужен, кого можно списать без ущерба для себя", - сказал Шеремет.По его словам, первыми в "почетном американском списке" на списание находятся страны Прибалтики.В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Литве."Никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции, кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет", - сказал Картаполов.Депутат отметил, что большое количество иностранных инструкторов, которые обучают украинских солдат, уже давно находятся на Украине."Это их решение, если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей", - подчеркнул он.На сайте президента Украины Владимира Зеленского недавно зарегистрировали петицию с просьбой пригласить иностранные войска в Киев.В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт.Так, на минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта.Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне назвал происходящее беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.В понедельник Генштаб по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Как отметили в МИД, эти маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.Последствия ударов по УкраинеВ среду утром в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.До этого тревога дважды объявлялась на всей территории страны.СМИ информировали о нескольких взрывах в Харькове. Эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.На объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов произошел пожар, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.Во Львовской области на западе страны было повреждено подземное газовое хранилище и теплоэлектростанция, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий."В Стрыйском районе повреждена энергетической газовая инфраструктура (подземное газовое хранилище – ред.), и теплогенерирующая станция в Червоноградском районе", - сказал Козицкий в эфире телеканала "Рада".Министерство энергетики Украины призвало граждан снизить потребление электричества на фоне массовых повреждений энергетических объектов."Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером с 19.00 до 22.00", - говорится в телеграм-канале ведомства.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы."Сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Причина – дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций", - указано в материале компании.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" информировало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.При этом ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, средства противовоздушной обороны РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.Кроме того, украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Количество раненых в среду от украинских обстрелов мирных жителей Горловки выросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее он указывал, что при обстреле украинскими войсками ранена женщина, обесточено два поселка.Позже мэр уточнил, что число раненных увеличилось до трех. Также в результате детонации взрывного устройства в поселке Владимировка в ДНР получил ранение мужчина 1985 года рождения. Другие подробности происшествия не сообщаются.Поселок Владимировка находится менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара.Новое обвинение Коломойскому*Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду, что предъявил находящемуся под стражей олигарху Игорю Коломойскому* новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства."При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства", - говорится в телеграм-канале генпрокуратуры.Офис генпрокурора имя подозреваемого не называет, однако по опубликованной фотографии понятно, что речь идет об Игоре Коломойском. Это же подтверждают и украинские СМИ.По данным следствия, Коломойский, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества".Как отмечает в свою очередь украинское издание "Страна", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.В сентябре 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога почти в четыре миллиарда гривен.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".В апреле СМИ писали, что суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240508/1054962391.html

https://ukraina.ru/20240507/1054946801.html

https://ukraina.ru/20240507/1054941123.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, сво, спецоперация, игорь коломойский, украина, литва, киев, шеремет, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, мид, удары, последствия, повреждения