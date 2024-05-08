Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами - 08.05.2024 Украина.ру
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Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами
Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами - 08.05.2024 Украина.ру
Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами
Польские спецслужбы подозревают беглого судью Томаша Шмидта в связи с футбольными хулиганами. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
2024-05-08T16:53
2024-05-08T16:53
новости
варшава
польша
судья
зарубежье
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"Спецслужбы расследуют связи судьи Шмидта с сообществом футбольных хулиганов. Это включает в себя: принимал ли он участие в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений", - говорится в материале.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
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новости, варшава, польша, судья, зарубежье
Новости, Варшава, Польша, судья, Зарубежье

Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами

16:53 08.05.2024
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
- РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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Польские спецслужбы подозревают беглого судью Томаша Шмидта в связи с футбольными хулиганами. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
"Спецслужбы расследуют связи судьи Шмидта с сообществом футбольных хулиганов. Это включает в себя: принимал ли он участие в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений", - говорится в материале.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.
Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.
Томаш Шмидт
12:25
Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей ШмидтомГлава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера рассказал о проверке, связанной с делом беглого судьи Томаша Шмидта. Об этом он заявил в интервью польской радиостанции RMF FM
 
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Заголовок открываемого материала
16:53Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами
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