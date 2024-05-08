https://ukraina.ru/20240508/1054976099.html

Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами

Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами - 08.05.2024 Украина.ру

Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами

Польские спецслужбы подозревают беглого судью Томаша Шмидта в связи с футбольными хулиганами. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM

2024-05-08T16:53

2024-05-08T16:53

2024-05-08T16:53

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"Спецслужбы расследуют связи судьи Шмидта с сообществом футбольных хулиганов. Это включает в себя: принимал ли он участие в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений", - говорится в материале.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.

https://ukraina.ru/20240508/1054967891.html

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