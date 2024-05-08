Польского беглого судью подозревают в связях с футбольными хулиганами
Польские спецслужбы подозревают беглого судью Томаша Шмидта в связи с футбольными хулиганами. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
"Спецслужбы расследуют связи судьи Шмидта с сообществом футбольных хулиганов. Это включает в себя: принимал ли он участие в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений", - говорится в материале.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт провёл пресс-конференцию в информационном агентстве БЕЛТА и попросил статус политического беженца у белорусских властей.
Судья Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт.