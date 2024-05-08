https://ukraina.ru/20240508/1054976525.html

Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности

Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности - 08.05.2024 Украина.ру

Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности

Украинская прокуратура в среду, 8 мая, предъявила новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому. Ему вменяют попытку заказного убийства в 2003 году. Теперь перед бизнесменом замаячила перспектива провести остаток дней за решеткой

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:40

2024-05-08T16:41

эксклюзив

игорь коломойский

убийство

суд

владимир зеленский

украина

сша

россия

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"Закон запрещает двойное гражданство, а тройное — нет"Коломойский – настоящий человек мира: обладатель трех паспортов (Украины, Израиля и Кипра), в нескольких странах на него заведены уголовные дела.Пока ближе всего к нему подобралось украинское правосудие, в сентябре прошлого года одного из богатейших людей страны отправили в СИЗО, где он сидит до сих пор.Его подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В качестве совладельца финансово-промышленной группы "Приват" в 2013-2020 гг. он через подконтрольные ему банковские структуры вывел за границу более 500 млн гривен (1,2 млрд рублей).До этого другое дело в отношении Коломойского расследовало Национальное антикоррупционное бюро, его подозревали в коррупционных преступлениях.Уголовные дела на украинского олигарха заведены также в России и США.В РФ решением суда ему вынесена мера заключения в виде заочного ареста. Обвинения в его адрес касаются событий в Донбассе 2014-2015 гг., в которых Коломойский активно участвовал как глава Днепропетровской областной госадминистрации, а также как один из основных "кошельков" националистических добровольческих батальонов.Он проходит по уголовным делам по статьям "организация убийства", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", "похищение человека" и "воспрепятствование законной деятельности журналиста".Свои счеты к бизнесмену имеют и американцы. Соединенные Штаты считают, что Коломойский – один из главных коррупционеров Украины и тормоз на пути этой страны к демократическому процветанию, сиречь мешает Западу окончательно подмять украинские активы под себя.В 2021 году против него и членов его семьи в США ввели санкции, было заведено дело о приобретении Коломойским недвижимости в Соединенных Штатах на деньги, незаконно выведенные с Украины."Кто в стране не мой человек?"Теперь на Украине к обвинениям в отмывании денег и мошенничестве добавилось подозрение в организации неудавшегося заказного убийства, о чем сообщила прокуратура. По сути, ничего нового общественность из этого объявления не узнала, события более чем двадцатилетней давности хорошо известны.Речь идет о попытке убийства в августе 2003 года в Феодосии адвоката Сергея Карпенко. Как писали украинские СМИ, Коломойский через Карпенко пытался повлиять на ситуацию в "корпоративном споре" вокруг запорожского предприятия "ДнепрСпецСталь", однако юрист отказался исполнять указания олигарха.За это его решили наказать. В центре Феодосии на Карпенко напали неизвестные и избили его молотками, железными прутьями, а также нанесли ему ножевые ранения. Юристу удалось выжить, нападавших задержали.Следствие вышло на охранника Коломойского по фамилии Никитин, которого назвали организатором нападения. Вскоре тот скончался. По официальной версии – в результате суицида. Далее последовала эксгумация тела, которая показала, что его на самом деле зарезали.В 2005-м на Коломойского возбудили уголовное дело, однако бизнесмен скрылся в Турции. Как пишет у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, следствие вскоре отозвало санкцию на его арест, дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления".По его словам, за такое решение Коломойский заплатил 50 млн долларов тогдашнему генпрокурору Святославу Пискуну."Сергея Карпенко я знаю лично. И историю о том, как Коломойский готовил на него покушение, слышал от него самого. Коломойский не только обманывал людей, но он убивал — заказывал убийства людей. Это правда, это не секрет", - написал Царев.На основании новых материалов следствия, отмечается в сообщении СБУ, олигарху грозит пожизненное заключение."Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди"Вынесенную в подзаголовок цитату Коломойского можно рассматривать как его своеобразное жизненное кредо. Судя по всему, для него действительно пришло время платить по счетам.Наивно полагать, что украинские власти и правоохранительные органы вдруг решили озаботиться вопросами справедливости и наказать зарвавшегося олигарха. Обвинение в попытке убийства Карпенко, скорее всего, было извлечено сейчас из архивов, чтобы облегчить работу следствию. Все доказано, материалы собраны.Остается вопрос, почему режим Владимира Зеленского снова демонстрирует свою решимость отправить Коломойского за решетку, который, во многом, сам этот режим и породил. Ответ на этот вопрос стоит искать в извилистых взаимоотношениях нынешнего руководства Украины с США.С одной стороны, Соединенные Штаты хотят заполучить Коломойского, чтобы судить его у себя и пресечь любые попытки олигарха "порешать вопрос" с уголовными делами на родине. Теоретически, ресурсы на это у него еще могут оставаться, это касается как финансов, так и политического влияния, хотя за последние 10 лет и то, и другое Коломойский изрядно подрастерял.Не может Киев не реагировать и на давление из США, где желают видеть от украинских властей хоть каких-то подвижек в борьбе с коррупцией и засильем олигархов. Первые символические шаги Зеленский уже сделал – пролоббировал т.н. закон о деолигархизации, грозит в видеообращениях прижать олигархов к ногтю. Всего этого, однако, не достаточно, нужна сакральная жертва, зримое подтверждение серьезности намерений.На эту роль и назначили Коломойского, которому кроме как оставаться на родине деваться стало некуда: в США въезд закрыт, а пребывание в Израиле или других союзным Штатам странах было чревато риском экстрадиции."Мне нужно объяснить правила и я буду по ним жить"Далее для киевского режима начинается дилемма, что делать с опальным бизнесменом дальше. Здесь многое будет зависеть от того, какое наказание понесет (если понесет) Коломойский и насколько это удовлетворит Вашингтон. Официально о запросе США на экстрадицию украинского олигарха не сообщалось, но не исключено, что такое требование еще поступит.С одной стороны, Зеленский посылает за океан сигналы, что готов экстрадировать Коломойского. Так, несколько лет назад сообщалось, что олигарха якобы лишили гражданства Украины, поэтому формальных проблем с его выдачей быть не должно.С другой, в США Коломойский может многое рассказать о связи своего коррумпированного бизнеса с Зеленским и его командой, что вызовет у американцев вопросы уже к нынешнему президенту Украины."Бизнес-империи Коломойского и Зеленского тесно связаны. В частности, именно через структуры "Квартала 95" осуществлялись многие важные финансовые операции, которые Коломойский не хотел бы делать через "Приват". Расследование темных делишек Коломойского обязательно поставит под удар Зеленского – убедить не только американских правоохранителей, но и украинских избирателей в том, что он ничего не знал, будет трудно", - писал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своем материале "Возможная экстрадиция Коломойского в США. Вспоминая опыт Лазаренко".Дело Коломойского при желании можно растянуть на годы, а можно придать суду ускорение и вынести приговор достаточно оперативно. Каким вариантом воспользуется власть будет зависеть от продолжающегося торга с США."90% нашего населения привыкло к коррупции. Само население является источником коррупции"Украинский журналист Влад Сидоренко у себя в телеграм-канале обратил внимание на одну деталь, которая заставляет посмотреть на последние события в деле Коломойского уже под другим углом. Так, журналист утверждает, что располагает документами, по которым следует, что дело, по которому предъявили подозрение Коломойскому, было открыто не в 2003 или 2005 гг., а в 2013-м. По его словам, в указанном деле дописана ч. 4 ст. 111-1."Именно "дописана", потому что в порядке статей она идет последней, и мало кто знает/помнит, но ст. 111-1 (коллаборационизм) появилась в уголовном кодексе в марте 2022 года. То есть, в дело № 12013040000000663 от 19.12.2013 она была дописана после марта 2022 (интересно будет узнать, когда именно?)", - заявил журналист.Если открыть содержание этой статьи, продолжил он, в контексте Коломойского там обращает на себя внимание предусмотренная конфискация имущества. По его мнению, коррупционные и прочие дела против олигарха могут развалиться. "Потому создали на базе № 12013040000000663 от 19.12.2013 конструкцию: убийство в 2003 году (чтобы держать дальше) и ч. 4 ст. 111-1 чтобы конфисковать активы", - резюмировал он.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20230925/1049601732.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, игорь коломойский, убийство, суд, владимир зеленский, украина, сша, россия