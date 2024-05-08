Отберут всё: зачем Коломойскому* припомнили заказное убийство 20-летней давности
16:40 08.05.2024 (обновлено: 16:41 08.05.2024)
© Новини.LIVE
© Новини.LIVE
Украинская прокуратура в среду, 8 мая, предъявила новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому. Ему вменяют попытку заказного убийства в 2003 году. Теперь перед бизнесменом замаячила перспектива провести остаток дней за решеткой
"Закон запрещает двойное гражданство, а тройное — нет"
Коломойский – настоящий человек мира: обладатель трех паспортов (Украины, Израиля и Кипра), в нескольких странах на него заведены уголовные дела.
Пока ближе всего к нему подобралось украинское правосудие, в сентябре прошлого года одного из богатейших людей страны отправили в СИЗО, где он сидит до сих пор.
Его подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В качестве совладельца финансово-промышленной группы "Приват" в 2013-2020 гг. он через подконтрольные ему банковские структуры вывел за границу более 500 млн гривен (1,2 млрд рублей).
До этого другое дело в отношении Коломойского расследовало Национальное антикоррупционное бюро, его подозревали в коррупционных преступлениях.
Уголовные дела на украинского олигарха заведены также в России и США.
В РФ решением суда ему вынесена мера заключения в виде заочного ареста. Обвинения в его адрес касаются событий в Донбассе 2014-2015 гг., в которых Коломойский активно участвовал как глава Днепропетровской областной госадминистрации, а также как один из основных "кошельков" националистических добровольческих батальонов.
Он проходит по уголовным делам по статьям "организация убийства", "применение запрещенных средств и методов ведения войны", "похищение человека" и "воспрепятствование законной деятельности журналиста".
© Фото : Служба безпеки України / TelegramКоломойский и сотрудники СБУ
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
Коломойский и сотрудники СБУ
Свои счеты к бизнесмену имеют и американцы. Соединенные Штаты считают, что Коломойский – один из главных коррупционеров Украины и тормоз на пути этой страны к демократическому процветанию, сиречь мешает Западу окончательно подмять украинские активы под себя.
В 2021 году против него и членов его семьи в США ввели санкции, было заведено дело о приобретении Коломойским недвижимости в Соединенных Штатах на деньги, незаконно выведенные с Украины.
"Кто в стране не мой человек?"
Теперь на Украине к обвинениям в отмывании денег и мошенничестве добавилось подозрение в организации неудавшегося заказного убийства, о чем сообщила прокуратура. По сути, ничего нового общественность из этого объявления не узнала, события более чем двадцатилетней давности хорошо известны.
Речь идет о попытке убийства в августе 2003 года в Феодосии адвоката Сергея Карпенко. Как писали украинские СМИ, Коломойский через Карпенко пытался повлиять на ситуацию в "корпоративном споре" вокруг запорожского предприятия "ДнепрСпецСталь", однако юрист отказался исполнять указания олигарха.
За это его решили наказать. В центре Феодосии на Карпенко напали неизвестные и избили его молотками, железными прутьями, а также нанесли ему ножевые ранения. Юристу удалось выжить, нападавших задержали.
25 сентября 2023, 04:20Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического цирконияГлава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о желании киевской власти организовать в стране производство ядерного топлива и вытеснить Россию если не с мирового рынка ядерного топлива, то с европейского рынка топлива для реакторов ВВЭР-440 так точно
Следствие вышло на охранника Коломойского по фамилии Никитин, которого назвали организатором нападения. Вскоре тот скончался. По официальной версии – в результате суицида. Далее последовала эксгумация тела, которая показала, что его на самом деле зарезали.
В 2005-м на Коломойского возбудили уголовное дело, однако бизнесмен скрылся в Турции. Как пишет у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, следствие вскоре отозвало санкцию на его арест, дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
По его словам, за такое решение Коломойский заплатил 50 млн долларов тогдашнему генпрокурору Святославу Пискуну.
"Сергея Карпенко я знаю лично. И историю о том, как Коломойский готовил на него покушение, слышал от него самого. Коломойский не только обманывал людей, но он убивал — заказывал убийства людей. Это правда, это не секрет", - написал Царев.
На основании новых материалов следствия, отмечается в сообщении СБУ, олигарху грозит пожизненное заключение.
"Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди"
Вынесенную в подзаголовок цитату Коломойского можно рассматривать как его своеобразное жизненное кредо. Судя по всему, для него действительно пришло время платить по счетам.
Наивно полагать, что украинские власти и правоохранительные органы вдруг решили озаботиться вопросами справедливости и наказать зарвавшегося олигарха. Обвинение в попытке убийства Карпенко, скорее всего, было извлечено сейчас из архивов, чтобы облегчить работу следствию. Все доказано, материалы собраны.
"Коломойский грабил, обманывал, не платил налоги, заказывал убийства своих врагов — можно возбуждать сотни, если не тысячи уголовных дел. Но это дело уже готово. Не надо напрягаться", - прокомментировал Царев.
Остается вопрос, почему режим Владимира Зеленского снова демонстрирует свою решимость отправить Коломойского за решетку, который, во многом, сам этот режим и породил. Ответ на этот вопрос стоит искать в извилистых взаимоотношениях нынешнего руководства Украины с США.
С одной стороны, Соединенные Штаты хотят заполучить Коломойского, чтобы судить его у себя и пресечь любые попытки олигарха "порешать вопрос" с уголовными делами на родине. Теоретически, ресурсы на это у него еще могут оставаться, это касается как финансов, так и политического влияния, хотя за последние 10 лет и то, и другое Коломойский изрядно подрастерял.
Не может Киев не реагировать и на давление из США, где желают видеть от украинских властей хоть каких-то подвижек в борьбе с коррупцией и засильем олигархов. Первые символические шаги Зеленский уже сделал – пролоббировал т.н. закон о деолигархизации, грозит в видеообращениях прижать олигархов к ногтю. Всего этого, однако, не достаточно, нужна сакральная жертва, зримое подтверждение серьезности намерений.
Бизнесмен Игорь Коломойский
На эту роль и назначили Коломойского, которому кроме как оставаться на родине деваться стало некуда: в США въезд закрыт, а пребывание в Израиле или других союзным Штатам странах было чревато риском экстрадиции.
"Мне нужно объяснить правила и я буду по ним жить"
Далее для киевского режима начинается дилемма, что делать с опальным бизнесменом дальше. Здесь многое будет зависеть от того, какое наказание понесет (если понесет) Коломойский и насколько это удовлетворит Вашингтон. Официально о запросе США на экстрадицию украинского олигарха не сообщалось, но не исключено, что такое требование еще поступит.
С одной стороны, Зеленский посылает за океан сигналы, что готов экстрадировать Коломойского. Так, несколько лет назад сообщалось, что олигарха якобы лишили гражданства Украины, поэтому формальных проблем с его выдачей быть не должно.
С другой, в США Коломойский может многое рассказать о связи своего коррумпированного бизнеса с Зеленским и его командой, что вызовет у американцев вопросы уже к нынешнему президенту Украины.
"Бизнес-империи Коломойского и Зеленского тесно связаны. В частности, именно через структуры "Квартала 95" осуществлялись многие важные финансовые операции, которые Коломойский не хотел бы делать через "Приват". Расследование темных делишек Коломойского обязательно поставит под удар Зеленского – убедить не только американских правоохранителей, но и украинских избирателей в том, что он ничего не знал, будет трудно", - писал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своем материале "Возможная экстрадиция Коломойского в США. Вспоминая опыт Лазаренко".
Дело Коломойского при желании можно растянуть на годы, а можно придать суду ускорение и вынести приговор достаточно оперативно. Каким вариантом воспользуется власть будет зависеть от продолжающегося торга с США.
"90% нашего населения привыкло к коррупции. Само население является источником коррупции"
Украинский журналист Влад Сидоренко у себя в телеграм-канале обратил внимание на одну деталь, которая заставляет посмотреть на последние события в деле Коломойского уже под другим углом.
Так, журналист утверждает, что располагает документами, по которым следует, что дело, по которому предъявили подозрение Коломойскому, было открыто не в 2003 или 2005 гг., а в 2013-м.
"События тех лет, да. Но, само производство от 19.12.2013. Вы зададите логичный вопрос: зачем в деле 2013 года реализуются эпизоды 2003 года, еще и в 2024 году. С моей точки зрения, потому что никакой речи об убийстве нет – это дымовая завеса + причина держать олигарха в СИЗО", - написал Сидоренко.
По его словам, в указанном деле дописана ч. 4 ст. 111-1.
"Именно "дописана", потому что в порядке статей она идет последней, и мало кто знает/помнит, но ст. 111-1 (коллаборационизм) появилась в уголовном кодексе в марте 2022 года. То есть, в дело № 12013040000000663 от 19.12.2013 она была дописана после марта 2022 (интересно будет узнать, когда именно?)", - заявил журналист.
Если открыть содержание этой статьи, продолжил он, в контексте Коломойского там обращает на себя внимание предусмотренная конфискация имущества.
"То есть, я так понимаю, у Игоря Коломойского просто все отберут", - сделал вывод Сидоренко.
По его мнению, коррупционные и прочие дела против олигарха могут развалиться.
"Потому создали на базе № 12013040000000663 от 19.12.2013 конструкцию: убийство в 2003 году (чтобы держать дальше) и ч. 4 ст. 111-1 чтобы конфисковать активы", - резюмировал он.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга