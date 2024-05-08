https://ukraina.ru/20240508/1054972622.html
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине - 08.05.2024 Украина.ру
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
Офис генерального прокурора Украины предъявил находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
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Имя подозреваемого Офис не назвал, но по опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии понятно, что речь идет о Коломойском. Это же подтверждают и украинские СМИ.По данным следствия, Коломойский требовал от директора юридической фирмы аннулировать и признать недействительным некое решение совета директоров акционерного общества. Директор отказался, тогда Коломойский, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство".Украинские СМИ уточняют, что покушение совершили на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.Осенью 2023 года СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога почти в четыре миллиарда гривен.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". В апреле суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, запорожье, игорь коломойский, сбу, обвинения, офис генпрокурора
Новости, Киев, Украина, Запорожье, Игорь Коломойский, СБУ, обвинения, Офис генпрокурора
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
Офис генерального прокурора Украины предъявил находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства
Имя подозреваемого Офис не назвал, но по опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии понятно, что речь идет о Коломойском. Это же подтверждают и украинские СМИ.
По данным следствия, Коломойский требовал от директора юридической фирмы аннулировать и признать недействительным некое решение совета директоров акционерного общества. Директор отказался, тогда Коломойский, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство".
"Подозреваемый привлек членов банды, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", - отметили в Офисе.
Украинские СМИ уточняют, что покушение совершили на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Осенью 2023 года СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога почти в четыре миллиарда гривен.
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
В апреле суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.