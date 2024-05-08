Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине - 08.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240508/1054972622.html
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине - 08.05.2024 Украина.ру
Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
Офис генерального прокурора Украины предъявил находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства
2024-05-08T14:05
2024-05-08T14:05
новости
киев
украина
запорожье
игорь коломойский
сбу
обвинения
офис генпрокурора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318771_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_f0b894063c5641b7ab2fbb1ecd9b309a.jpg
Имя подозреваемого Офис не назвал, но по опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии понятно, что речь идет о Коломойском. Это же подтверждают и украинские СМИ.По данным следствия, Коломойский требовал от директора юридической фирмы аннулировать и признать недействительным некое решение совета директоров акционерного общества. Директор отказался, тогда Коломойский, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство".Украинские СМИ уточняют, что покушение совершили на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.Осенью 2023 года СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога почти в четыре миллиарда гривен.По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем". В апреле суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240508/1054969932.html
киев
украина
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318771_184:0:1308:843_1920x0_80_0_0_4b2ddf19ae59a7d971e374a4f2120dda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, запорожье, игорь коломойский, сбу, обвинения, офис генпрокурора
Новости, Киев, Украина, Запорожье, Игорь Коломойский, СБУ, обвинения, Офис генпрокурора

Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине

14:05 08.05.2024
 
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
Офис генерального прокурора Украины предъявил находящемуся под стражей бизнесмену Игорю Коломойскому* новое обвинение - в организации заказного убийства
Имя подозреваемого Офис не назвал, но по опубликованной в телеграм-канале ведомства фотографии понятно, что речь идет о Коломойском. Это же подтверждают и украинские СМИ.
По данным следствия, Коломойский требовал от директора юридической фирмы аннулировать и признать недействительным некое решение совета директоров акционерного общества. Директор отказался, тогда Коломойский, "действуя по мотивам личной мести, заказал убийство".

"Подозреваемый привлек членов банды, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время, это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", - отметили в Офисе.

Украинские СМИ уточняют, что покушение совершили на адвоката Сергея Карпенко, который отказался "выполнять указания в корпоративном споре" вокруг предприятия "ДнепрСпецСталь" в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Осенью 2023 года СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога почти в четыре миллиарда гривен.
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
В апреле суд в Киеве продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 июня.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
13:00
"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая
 
НовостиКиевУкраинаЗапорожьеИгорь КоломойскийСБУобвиненияОфис генпрокурора
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
14:15Отнял дом семьи бойца СВО: общественники выгнали захватчика, но теперь их судят
14:05Как закончить войну за 1 день, чей проект Зеленский и как будет выглядеть карта после СВО - Ищенко
14:05Коломойского* обвинили в организации заказного убийства на Украине
13:41"С девочкой спасенной на руках". Юбилей памятника солдатскому благородству
13:27Кремль отреагировал на петицию о вводе иностранных войск на Украину
13:15Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе
13:00"Маленький агрессор", повреждения, новое обвинение Коломойскому*. Главное на Украине на 13:00 8 мая
12:54"Чемпионат на грани срыва": закарпатские военкомы лишают украинский футбол игроков
12:25Польские спецслужбы ведут проверки после скандала с судьей Шмидтом
11:24"Был в штатском и без оружия": польские пограничники задержали якобы российского военного
10:59"Убрать человека, ведущего Украину в пропасть". Царев рассказал, кто мог готовить покушение на Зеленского
10:57Экономика Украины и война: сельскохозяйственные рекорды, кризис на рынке труда и новости клептократии
10:19В "Укрэнерго" заявили об ударах по энергообъектам в четырех областях Украины
10:19Об инаугурации Путина, идеологии через помощь и переменах в сознании молодёжи России - Дрожжина
09:58Бегство одесситов, активизация политиков и переориентация аграриев на войну. Что происходит в Одессе
09:57Украина ударила по нефтебазе в Луганске, в больнице пять человек
09:00Масштабный удар ВС РФ, повреждения, атака на Луганск. Главное на Украине на утро 8 мая
08:03Главное за ночь 8 мая
06:47Специалист по ПТСР: Обострённое чувство справедливости, возникающее на войне, не годится для мирной жизни
Лента новостейМолния