Главное за ночь 8 мая - 08.05.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 мая
Главное за ночь 8 мая - 08.05.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 мая
Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской... Украина.ру, 08.05.2024
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Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и оккупированных Запорожской и Херсонской областях.В Киеве ВС РФ ударили по вагоноремонтному заводу и в направлении авиазавода, — сообщили в подполье.Во Львовской области ВС РФ ударили по ж/д узлу, а также аэродрому, который готовили для приема F-16, — сообщили подпольщики.Минэнерго Украины сообщает о множественных повреждения энергообъектов. Местные власти целого ряда областей заявили о поражении объектов критической инфраструктуры.Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР.Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в эти отношения, — заявил в глава белорусского МИД Алейник.
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Новости, Россия, Украина, Киев, МИД, F-16

Главное за ночь 8 мая

08:03 08.05.2024 (обновлено: 09:05 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и оккупированных Запорожской и Херсонской областях.
В Киеве ВС РФ ударили по вагоноремонтному заводу и в направлении авиазавода, — сообщили в подполье.
Во Львовской области ВС РФ ударили по ж/д узлу, а также аэродрому, который готовили для приема F-16, — сообщили подпольщики.
Минэнерго Украины сообщает о множественных повреждения энергообъектов. Местные власти целого ряда областей заявили о поражении объектов критической инфраструктуры.
Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР.
Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в эти отношения, — заявил в глава белорусского МИД Алейник.
 
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