Главное за ночь 8 мая
08:03 08.05.2024 (обновлено: 09:05 08.05.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и оккупированных Запорожской и Херсонской областях.
В Киеве ВС РФ ударили по вагоноремонтному заводу и в направлении авиазавода, — сообщили в подполье.
Во Львовской области ВС РФ ударили по ж/д узлу, а также аэродрому, который готовили для приема F-16, — сообщили подпольщики.
Минэнерго Украины сообщает о множественных повреждения энергообъектов. Местные власти целого ряда областей заявили о поражении объектов критической инфраструктуры.
Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР.
Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в эти отношения, — заявил в глава белорусского МИД Алейник.