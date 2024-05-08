https://ukraina.ru/20240508/1054962125.html

Главное за ночь 8 мая

Главное за ночь 8 мая - 08.05.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 мая

Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской... Украина.ру, 08.05.2024

2024-05-08T08:03

2024-05-08T08:03

2024-05-08T09:05

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Ночью ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам противника на территории Украины, взрывы раздавались в Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве и оккупированных Запорожской и Херсонской областях.В Киеве ВС РФ ударили по вагоноремонтному заводу и в направлении авиазавода, — сообщили в подполье.Во Львовской области ВС РФ ударили по ж/д узлу, а также аэродрому, который готовили для приема F-16, — сообщили подпольщики.Минэнерго Украины сообщает о множественных повреждения энергообъектов. Местные власти целого ряда областей заявили о поражении объектов критической инфраструктуры.Георгиевскую ленту длиной 300 метров развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР.Союз России и Белоруссии вызывает зависть, Запад хочет вбить клин в эти отношения, — заявил в глава белорусского МИД Алейник.

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