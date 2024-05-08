https://ukraina.ru/20240508/1054967472.html

Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе

Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе - 08.05.2024 Украина.ру

Когда украинская милиция была с народом. К десятилетию бойни в День победы в Мариуполе

Город Мариуполь в ДНР постепенно отстраивается, восставая из руин. Ко Дню победы 9 мая дети сотрудников медицинского центра рисуют на асфальте символы победы над нацизмом. В школах открыты выставки. Студенты МГУ высадили в городе "Сад памяти", посвященный Дню победы.

2024-05-08T13:15

2024-05-08T13:15

2024-05-08T13:16

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Чуть ранее произошло торжественное открытие после реставрации памятника павшим в борьбе с фашизмом. Инженеры Росгвардии совместно восстановили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.Однако 10 лет назад даже попытка отметить День победы в Мариуполе привела к трагедии и убийствам, которые стали одной из вех противостояния в Донбассе и гибели тысяч его жителей.Солнечным утром 9 мая 2014 года сотни мирных жителей собрались в Мариуполе на митинг в честь Дня Победы. Как правило, на таких митингах звучало и осуждение февральского переворота на Майдане. С апреля СБУ активно хватала в городе противников Майдана, активистов протестного движения, многие из которых затем исчезали.1 мая в Мариуполе прошли первомайское шествие и митинг под флагами Донецкой Народной Республики и Компартии Украины. По оценкам свидетелей, около пяти тысяч человек скандировали "Референдум" и "Россия". На митинге также звучали требования вернуть городу предприятия, приватизированные украинскими олигархами.Мариупольская милиция наотрез отказывалась выступать против своих земляков и родственников. Как и массовая первомайская протестная демонстрация в Одессе, митинг в Мариуполе серьезно напугал новые власти.Пришедший на пост главы МВД после переворота Арсен Аваков** 1 мая сменил начальника Мариупольского главного управления МВД, назначив украинского националиста Валерия Андрущука. Впоследствии в интервью тот рассказывал, что его с первого же дня не полюбили как простые жители, так и сотрудники МВД города."Я получил информацию, что к УВД движется толпа митингующих, и что наши ППСники не будут защищать горуправление милиции, а расступятся и сделают коридор для них. Подошла толпа. Вели себя агрессивно. Они скандировали: Андрущука в отставку", - рассказывал Андрущук. Затем он хвастал, как обманул народ в тот момент. По его словам, он написал рапорт об отставке, толпа разошлась, считая, что ее требование удовлетворили. Однако Андрущук уходить не собирался.Втайне от милиционеров Мариуполя он сначала вызвал роту ППС из Черкасс, а уже 6 мая - батальон Нацгвардии из Днепропетровска, который состоял преимущественно из неонацистов "Азова"*.Милиционеры Мариуполя, которым он в тот же день дал приказ взять здание мэрии, где находились протестующие, отказались, подчеркнув, что они в людей стрелять не будут. После чего Андрущук отдает приказ мариупольских милиционеров в здание УВД не пускать, а оружие им не выдавать. Тогда же он приказал тщательно проверять и задерживать всех таксистов, считая их шпионами ДНР.В ночь с 6 на 7 мая неонацисты из "Азова"* и боевики Олега Ляшко** начали боевые действия со сторонниками ДНР в городе. Утром 7 мая Андрущук вызвал к себе командира первой роты ППС Зиновьева и после словесной перепалки с ним, выбросил из окна третьего этажа. Рядовые милиционеры подобрали раненого Зиновьева и эвакуировали из города.К 9 мая непокорившимся новым властям и неонацистам оставался только городской отдел милиции. Группа милиционеров забаррикадировалась в здании, отказавшись выполнять распоряжение Андрущука о разгоне митинга ко Дню победы. В ответ на это Андрущук достал оружие и выстрелил в одного из своих подчинённых, после чего закрылся в кабинете. Милиционеры взбунтовались, а Андрущук тем временем названивал "азовцам"*, требуя спасти его от сепаратистов.Вскоре неонацисты из Нацгвардии Украины приступили к штурму здания горотдела милиции. Тем временем к зданию горотдела подошли участники митинга в честь Дня Победы, чтобы поддержать осажденных там милиционеров. Наводчик одного из бронетранспортеров Нацгвардии развернул башню в сторону подошедших, открыв огонь на поражение."Киевские власти устроили подарок всем жителям - бойню у городского ОВД милиции. Раньше местные милиционеры отказались стрелять в народ. Их назвали предателями. Вот их сегодня и пытались уничтожить. В город вошли девять машин десанта и рота солдат. Они были вооружены стрелковым оружием и гранатометами. Их и использовали против милиционеров, забаррикадировавшихся в здании", - рассказывал член местного антифашистского комитета Петр Комиссаров.Министр внутренних дел Арсен Аваков** впоследствии заявил, вспомнив опыт Майдана, что "некий снайпер сепаратистов" стрелял с верхних этажей соседней больницы по украинским солдатам и гражданским лицам одновременно.В осажденном и расстреливаемом здании начался пожар. Сотрудники милиции, выпрыгивали из окон, спасаясь от огня, как это было в одесском Доме профсоюзов неделей раньше, но внизу большинство из них успели подобрать и спасти местные жители."Здание пылает как факел, стены зияют пробоинами — милицию обстреляли из гранатомётов и пулемётов. Здесь произошёл настоящий бой. Из здания пытались отстреливаться мятежные милиционеры, которым не посчастливилось остаться. Большинство же успело ретироваться", - сообщал с места событий журналист украинского издания "Вести". Ретироваться успел и Андрущук, но был пойман горожанами и серьезно избит. Обороняющиеся милиционеры смогли уничтожить также четырех боевиков "Азова"*. Всего же, по официальным данным, в том бою погиб 21 человек.Столкнувшись с массовой враждебностью со стороны местных жителей, боевики "Азова"* 11 мая отошли из города, где вскоре был проведен референдум о суверенитете ДНР. Но 13 июня 2014, набрав подкрепление, "азовцы"* вновь штурмовали город, начав репрессии против местных жителей. И только спустя восемь лет, в 2022 году город был повторно освобожден от нацистов.Ещё о событиях того времени: Стыд, страх и скорбь без срока давности. К десятилетию кровавых событий в Одессе на Куликовом поле* - запрещённая в РФ террористическая организация** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, мариуполь, день победы, днр, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, арсен аваков, олег ляшко, "азов", мвд, нацгвардия