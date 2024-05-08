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Поэт Борис Слуцкий: "я вырос на большом базаре в Харькове"

Поэт Борис Слуцкий: "я вырос на большом базаре в Харькове" - 08.05.2024 Украина.ру

Поэт Борис Слуцкий: "я вырос на большом базаре в Харькове"

Поэт Борис Абрамович Слуцкий родился в Славянске 7 мая 1919 года. Происхождение его было не пролетарское (отец — торговый работник), а в послевоенное время — ещё и еврейское (двоюродный брат возглавлял израильскую разведку и МОССАД). Это, однако, компенсировалось тем, что он был одним из самых убеждённых коммунистов в советской литературе

2024-05-08T16:00

2024-05-08T16:00

2024-05-08T16:00

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В 1922 году семья Слуцких переехала в Харьков.Харьков, тогда столица УССР, переживал самую тяжёлую ломку в своей истории. Харьковцев уплотнили, повыбили или вытеснили вон, приезжие вживались в город, с которым их ничего не связывало ранее. И из их симбиоза рождались те, кого вскоре назовут харьковчанами. Это был город, где в музыкальном театре, именуемом тогда, извините, Держоперой, давали балет "Лебедячий ставок". Это было там, где русский театр закрыли почти на десятилетие, а великий режиссер Николай Синельников был вынужден скитаться по всей стране. Это было время тотальной украинизации. Однако и старые, и новые жители города и окрестностей были убеждены, что говорят не как-нибудь, а по-русски."Русский язык (а базар был уверен,Что он московскому говору верен,От Украины себя отрезалИ принадлежность к хохлам отрицал),Русский базара был странный язык.Я до сих пор от него не отвык"Душой города, несмотря на все революционные перемены, оставался базар. Для Слуцкого — Конный, для его старшего современника Израиля Меттера — Благовещенский или знаменитый Благбаз."Я вырос на большом базаре,в Харькове,Где только урнычистыми стояли,Поскольку люди торопливо харкалиИ никогда до урн не доставали".А когда столицу вывезли в Киев, город снова стал приходить в себя. В здании, где раньше были Дворянское собрание, затем — ВУЦИК, открылся Дворец пионеров. Там не только прошла реанимация новогодней ёлки под аккомпанемент Марка Гурченко, но и работали кружки, о которых Слуцкий вспоминал так:"Я в Дворце пионеров, в Харькове,Где артисты читали ГорькогоИ огромный кружок полярниковЛетом ездил по полюсам,Видел Павла Петровича Постышева.Персонально видел. Я — сам.Пионер — с 28-го,Комсомолец — чуть погодя…"Один из таких кружков — литературный — вел Григорий Александрович Гельфандбейн, которому довелось пережить всех своих воспитанников. Позднее он, приходя в гости к кружковцам 70-х — начала 80-х, среди которых был и автор этой статьи, говорил нам: "самым талантливым из моих кружковцев был Миша Кульчицкий, а самым читающим — Боря Слуцкий". И действительно, память у Бориса была особенная, о ней он сам говорил так: "у меня была такая память — память отличника средней школы".Ближайшим другом Слуцкого был погибший под Сталинградом Михаил Кульчицкий, сын дворянина, офицера императорской армии, а затем — юриста и политзаключенного. Олеся Кульчицкая, сестра Миши, вспоминала: "он часто приходил к нам, вернее, к брату… Другие ребята запросто, иногда шумно, проходили в комнату к Мише. Борис же задерживался, обязательно здоровался со всеми домашними. Наш отец, Валентин Михайлович, если бывал дома, беседовал с Борисом, задавал ему вопросы, заинтересованно выслушивал все, что отвечал Борис". Так приходило восприятие жизни разноцветное, а не прямолинейное:"Старых офицеров застал ещё молодыми,как застал молодыми старых большевиков,и в ночных разговорах в тонком табачном дымеслушал хмурые речи, полные обиняков.Век, досрочную старость выделив тридцатилетним,брал еще молодого, делал его последнимв роде, в семье, в профессии,в классе, в городе летнем".А потом Слуцкий покинул Харьков. "Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт. Из трёх букв его названия меня интересовала только первая. В Москву уехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н."Поступил в юридический Борис по настоянию отца и по совету Валентина Михайловича Кульчицкого, а когда Миша Кульчицкий решил бросить Харьковский университет и перевестись в Литературный институт, вдвоем они пошли на поиски поэта, который дал бы Кульчицкому рекомендацию для поступления.Слуцкий вспоминал: "мы пошли к Антокольскому. Он выслушал Кульчицкого, изругал его и охотно дал рекомендацию. Потом попросил почитать меня — сопровождающее лицо. Восхвалил и дал рекомендацию. Через сутки я был принят в Литературный институт и целый год подряд гордился тем, что получаю две стипендии — писательскую и юридическую". Через два года, окончив полный курс обучения, Слуцкий не стал получать юридический диплом. В то же время летом и осенью 1941 года в ожидании, когда военкомат удовлетворит его просьбу о призыве в армию, он окончил Литинститут, семинар Ильи Сельвинского, названный потом немногими выжившими "братской могилой".А дальше — фронт. Ушёл Слуцкий рядовым, а вернулся майором. Служил секретарём и военным следователем в дивизионной прокуратуре. С осени 1942 — инструктор, с апреля 1943 — старший инструктор политотдела 57-й армии. Несмотря на то что был политработником, постоянно лично ходил в разведпоиски. На фронте был тяжело ранен, инвалид второй группы. В 1943 году вступил в партию. После войны — на литработе. Переводы, стихи в разных изданиях…Михаил Светлов в 1954 году на обсуждении стихов Слуцкого в секции поэзии Союза писателей сказал: "по-моему, нам всем ясно, что пришел поэт лучше нас". Лишь благодаря статье И. Эренбурга "О стихах Бориса Слуцкого" ("Литературная газета", 28 июля 1956) вышла книга стихотворений Слуцкого "Память", и он был принят в Союз писателей СССР (1957).Составитель сборника Владимир Огнев вспоминал: "свой чемоданчик, чудом сохранившийся с фронта, он раскрыл не сразу. Там хранились стихи и проза, которую он доверил еще позже. В начале 1957 года Борис торжественно вручил мне толстую папку стихов: "Донесёте?" Он сказал, что позвонил в "Советский писатель" и попросил, чтоб я составил и редактировал первую его книгу. Там согласились. Речь шла о сборнике избранного листов в десять.Каково же было удивление Бориса, когда я, придя к нему — тогда он снимал комнату где-то в районе Неглинной, — предложил свой состав всего из… 39 стихотворений. В книге "Память", которая была подписана в печать — какая символика! — 22 июня, значится 40. Слуцкий задумался. Потом твердо сказал: "Хорошо. Только я бы хотел добавить одно стихотворение — „Последнею усталостью устав…"". Пожелтевший листок лег на свое место. Слуцкий с церемонной важностью пожал мне руку, как будто мы подписали меморандум".В тот же год Слуцкий женился. "Таня Дашковская, став женой Слуцкого, получила все, как говорится, по "первому классу". Борис одевал ее, как дети одевают куклу, любуясь и сдержанно восторгаясь, возил по заграницам, модным курортам, покорно следуя за своеобразным обществом жены, в каком до женитьбы не имел ни интереса, ни надобности. Светская жизнь Тани Слуцкой никак не гармонировала с суровым стилем его прошлой жизни", — рассказывал позднее Огнев.Год спустя Слуцкий примет участие в травле Пастернака. Тогда на собрании московских писателей он сказал: "Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция". Позднее в своих стихах Борис Абрамович оценит это событие так:"Уменья нет сослаться на болезнь,Таланту нет не оказаться дома,Приходится, перекрестившись, лезтьВ такую грязь, где не бывать другому".Одно из первых публичных выступлений Слуцкого перед большой аудиторией состоялось в Центральном лектории Харькова в 1960 году. Организовал его друг поэта — харьковский литературовед Лев Лифшиц. Вместе с несколькими другими "знаковыми" поэтами 1960-х годов появился в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича" на вечере поэзии в Политехническом музее. А потом была всесоюзная дискуссия о "физиках и лириках", навеянная стихотворением Слуцкого.Казалось бы, советский поэт, убежденный коммунист… Но творчество Слуцкого любили и люди, которым эта идеология была, мягко говоря, не близка."Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов. Он с равной лёгкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось помимо его воли с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком ХХ века… Его интонация — жёсткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чём он выжил", — писал Иосиф Бродский.В феврале 1977 года умерла жена Слуцкого, много лет страдавшая от рака лимфоузлов. Для него это стало настоящим ударом, от которого он уже не оправился. За 3 месяца он написал около двухсот стихотворений, в том числе обращённых к жене, и замолчал как поэт до конца жизни."Я ничего не видел кругом —Слеза горела, не перегорала,Поскольку был виноват кругом,И я был жив, а она умирала".Последние годы Слуцкий провёл в Туле у младшего брата Ефима, в течение продолжительного времени находился в психиатрической лечебнице. Скончался 23 февраля 1986 года. Долгие годы после этого выходили сборники неопубликованного при его жизни.P.S. В Харькове нет ни улицы Слуцкого, ни мемориальной доски в его честь.

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